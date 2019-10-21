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Казахстан позволил белорусскому олигарху Олексину беспошлинно торговать с Западным Китаем

22.10.2019 00:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская компания «Энерго-Оил» Алексея Олексина стала участником специальной экономической зоны (СЭЗ) с управляющей компанией «Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» в Казахстане. Такую информацию распространил interfax.by со ссылкой на пресс-службу СЭЗ «Хоргос».


Фото: liter.kz

В сообщении говорится, что «Энерго-Оил» по поручению правительства Беларуси готовит к открытию магазин беспошлинной торговли «Сделано в Беларуси» на казахстанской территории МЦПС «Хоргос».

Подписание данного договора позволит Беларуси свободно представлять свою продукцию для жителей Западного Китая.

«Здесь Казахстану удалось «прорубить окно в Китай», которое позволяет свободно представлять свою продукцию для жителей Запада Китая. (…) Здесь соблюдаются требования ЕАЭС, что для нас дополнительно комфортно», — сказал заместитель директора «Энерго-Оил» Владимир Кравченко, слова которого приводятся в сообщении.

Летом председатель МЦПС «Хоргос» Кахарман Джазин встречался в Минске с первым вице-премьером Беларуси Александром Турчиным. Тогда и была достигнута договоренность о том, что белорусские товары появятся на прилавках торговых павильонов Международного центра приграничного сотрудничества. Помимо Олексина во встрече принимал участие соучредитель Горецкого пищевого комбината и ОАО «Молочные горки» Алексей Савчук.

Компания «Энерго-Оил» семьи Алексея Олексина развивает сигаретный бизнес (в частности, строит сеть «Табакерка»), спортивно-развлекательный комплекс и является акционером МТБанка, говорится на сайте компании. Олексин также совладелец компании «Бремино Групп», которой подконтрольны два приграничных логистических центра на границе с Польшей и комплекс в Орше. Связанная с бизнесменом компания развивает слеты байкеров с участием Виктора Лукашенко.

«Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» создан в рамках реализации соглашений между правительствами Казахстана и Китая. До последнего времени госпакет акций МЦПС находился в доверительном управлении у национальной компании «Казахстан Темир Жолы», однако 19 марта 2019 года оказался переданным в коммунальную собственность Алматинской области. Все, кто на казахстанской части «Хоргоса» осуществляют приоритетные виды деятельности по договору с управляющей компанией, имеют право на получение льгот и преференций.

Впрочем, тема казахстанско-китайских внешнеторговых потоков, в том числе контрабандных поставок товаров из Китая в Казахстан, одна из самых непрозрачных и одновременно чувствительных в республике. В нее, помимо многих других людей, оказались «втянутыми» такие влиятельные фигуры, как брат, дочь и зять первого президента Нурсултана Назарбаева, пишет KazakhSTAN 2.0.

 
Теги: Минск
 
 
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