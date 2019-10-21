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Глава «Белгоспищепрома» ушел в отставку

22.10.2019 07:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Забелло покинул пост председателя госконцерна «Белгоспищепром». Информацию об уходе Забелло TUT.BY сообщили три информированных источника.


Стоит отметить, что 18 октября Александр Забелло побывал в Брянске и участвовал в VIII Славянском международном экономическом форуме. Фото: правительство Брянской области

«У силовиков к Забелло возникли вопросы на прошлой неделе. В понедельник он собрал коллектив и все рассказал. Причина — коррупция в „кристалловском“ холдинге. Ему вручили цветы и таким образом распрощались», — говорит собеседник. Получить комментарий в «Белгоспищепроме» не удалось. По неофициальной информации, компанию Забелло составил и гендиректор «Минск Кристалл Групп» Станислав Иодис. В госхолдинге не подтвердили кадровые перестановки.

Летом сообщалось об уходе Забелло на дипломатическую службу. Ему прочили пост посла Беларуси в Казахстане. Однако сейчас ситуация изменилась, говорят источники.

Александр Забелло возглавлял «Белгоспищепром» с 2012 года. Концерн объединяет предприятия ключевых отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности: алкогольной, табачной, сахарной, кондитерской, масложировой.

В сентябре правоохранительные органы заинтересовались топ-менеджерами алкогольных заводов. В частности, речь шла о главном инженере управляющей компании «Минск Кристалл Групп» Александре Жарине, руководителе «Витебского ликёро-водочного завода «Придвинье» Михаиле Василевском и директоре чашникского спирзавода «Чистый исток 1872» Дмитрии Несмирном. Информации о двух первых уже нет на сайтах предприятий. Любопытно, что Жарин входил в комиссию «Минск Кристалл Групп» по противодействию коррупции и возглавлял конкурсную комиссию по проведению закупок оборудования, свидетельствует отчетность компании.

По неофициальной информации, ряд директоров были задержаны. Представители правоохранительных органов данную информацию не комментируют.

 
Теги: Минск
 
 
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В сентябре правоохранительные органы заинтересовались топ-менеджерами алкогольных заводов.
 
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