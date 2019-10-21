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Глава «Белгоспищепрома» ушел в отставку
22.10.2019 07:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Забелло покинул пост председателя госконцерна «Белгоспищепром». Информацию об уходе Забелло TUT.BY сообщили три информированных источника.
«У силовиков к Забелло возникли вопросы на прошлой неделе. В понедельник он собрал коллектив и все рассказал. Причина — коррупция в „кристалловском“ холдинге. Ему вручили цветы и таким образом распрощались», — говорит собеседник. Получить комментарий в «Белгоспищепроме» не удалось. По неофициальной информации, компанию Забелло составил и гендиректор «Минск Кристалл Групп» Станислав Иодис. В госхолдинге не подтвердили кадровые перестановки.
Летом
Александр Забелло возглавлял «Белгоспищепром» с 2012 года. Концерн объединяет предприятия ключевых отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности: алкогольной, табачной, сахарной, кондитерской, масложировой.
В сентябре правоохранительные органы
По неофициальной информации, ряд директоров были задержаны. Представители правоохранительных органов данную информацию не комментируют.
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В сентябре правоохранительные органы заинтересовались топ-менеджерами алкогольных заводов.
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