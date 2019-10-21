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Белорусские экспортеры представят крупнейшие экспозиции в Грузии, Казахстане и Узбекистане

22.10.2019 09:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На ключевых отраслевых выставках сельскохозяйственной продукции, которые пройдут в ноябре в Грузии и Казахстане, экспозиции белорусских производителей Made in Belarus станут крупнейшими страновыми презентациями и впервые превысят по размерам экспозиции таких экспортеров глобального масштаба, как Китай, Польша и Турция. Организацией экспозиций занимается предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. 

Agro Food Drink Tech Expo, Тбилиси


На выставке Agro Food Drink Tech Expo, которая откроется в Тбилиси 20 ноября, белорусская экспозиция занимает отдельный павильон, оформленный в национальном стиле. Здесь у входа под белорусскую музыку посетителей встречают девушки в народных строях, а предприятия щедро «устилают» дегустационные столы образцами колбас и сыров, которые могут попробовать все желающие.

В марте этого года выставку Made in Belarus открывал премьер-министр страны, а грузинско-белорусский бизнес-форум собрал представителей правительства и бизнесменов.

На выставке в ноябре также ожидают высоких гостей из Беларуси и Грузии. Среди подтвержденных участников - «Бабушкина крынка», Минский молочный завод № 1, Слонимский мясокомбинат, Минский маргариновый завод, «Гомсельмаш» и «Белшина».

При таких темпах деятельности можно надеяться, что поставленные правительствами двух стран задачи по увеличению в 2020 году взаимного товарооборота до 200 млн долларов США действительно будут достигнуты.

FoodExpo Qazaqstan, Алматы

Интерес белорусских производителей к Казахстану неслучаен — это один из ключевых торговых партнеров Беларуси. Товарооборот двух стран в 2018 году составил 896 млн долларов США и продолжает расти.

В самых дальних уголках этой огромной по территории страны казахи знают и ценят белорусские продукты питания. Ценят их и в коммерческой и деловой столице Казахстана — Алматы, которую усиленно штурмуют наши экспортеры. Масштабным деловым мероприятием стала выставка белорусских производителей Made in Belarus, которая прошла в Алматы в апреле этого года. Пятьдесят белорусских предприятий-участников познакомились с крупнейшими импортерами региона и договорились о новых поставках.

А на ключевой региональной выставке продуктов питания FoodExpo Qazaqstan, которая откроется в Алматы 6 ноября, белорусская экспозиция станет крупнейшей страновой презентацией.

Участниками экспозиции стали известные белорусские производители мясной продукции (Гродненский, Ошмянский и Слонимский мясокомбинаты), хорошо знакомые каждому белорусу молочные бренды «Бабушкина крынка», Лепельский молочно-консервный комбинат, Минский молочный завод № 1 и «Молочный гостинец», а также Слуцкий комбинат хлебопродуктов.

UzAgroExpo и UzProdExpo, Ташкент

Среди внешнеторговых партнеров нашей страны Узбекистан занимает особое место. При новом руководителе этой страны заметно активизировались контакты на политическом уровне, а товарооборот вырос за считаные годы с относительно небольших показателей до 157 млн долларов США в 2018 году.

Стремительно развивающийся рынок этой страны пользуется особым вниманием как экспортеров, так и импортеров. И национальная выставка Узбекистана, которая прошла в Минске в июле, и выставка национальной продукции Made in Uzbekistan, которая откроется в Ташкенте 23 октября, привлекают интерес белорусских предприятий разных направлений: импортеров текстильных изделий, сухофруктов и овощей, строительных материалов, туристических операторов.

Белорусский бизнес также старается закрепиться на рынке Узбекистана. В 2018 году в Ташкенте состоялась выставка белорусских производителей Made in Belarus, которую открыли президенты двух стран.


Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на выставке белорусских производителей Made in Belarus. Фото: president.gov.by

В 2019 году площадкой для деловых переговоров станет экспозиция белорусских производителей Made in Belarus, в рамках выставок UzAgroExpo и UzProdExpo, которые будут проходить в узбекской столице с 27 по 29 ноября. Белорусская экспозиция станет одним из крупнейших национальных павильонов на этой выставке.

Участники экспозиций Made in Belarus, помимо эффектных стендов в лучших местах выставочных павильонов, традиционно получают от организатора, «Белинтерэкспо» БелТПП, ряд бонусов: рекламно-информационную и маркетинговую поддержку, приглашение потенциальных партнеров в соответствии с интересами предприятия, встречи с региональным бизнесом в рамках деловой программы, а также комплексную организацию поездки, что экономит время и силы и позволяет сосредоточиться на главном — подготовке к экспортной экспансии на перспективных зарубежных рынках.

 
Теги: Минск
 
 
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На ключевых отраслевых выставках сельскохозяйственной продукции, которые пройдут в ноябре в Грузии и Казахстане, экспозиции белорусских производителей Made in Belarus...
 
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