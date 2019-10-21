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Беларусь не возобновила переговоры с МВФ по кредитной программе

22.10.2019 10:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь не возобновила переговоры с МВФ по новой кредитной программе, эти вопросы с фондом не обсуждаются, сообщил журналистам во вторник в Минске заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Дмитрий Калечиц, сообщает interfax.by.


Фото: Reuters

Белорусская делегация, в состав которой входил Калечиц, принимала участие в осенней сессии Совета управляющих МВФ и Всемирного банка. Министр финансов Максим Ермолович перед заседанием Минск интенсифицирует контакты с Фондом">анонсировал возможность обсуждения с МВФ начала переговоров по кредитной программе.

«Я не буду это комментировать, поскольку сейчас мы не обсуждаем эти вопросы с МВФ», — сказал Калечиц отвечая на вопрос о возможных условиях реализации новой программы.

В ближайшее время в Минск приедет миссия Международного валютного фонда во главе с Жаном Миньяном. Она будет работать с 29 октября по 5 ноября. Целью визита персонала МВФ будет обсуждение с властями и экспертами экономической ситуации в стране. Прошлая плановая ежегодная миссия работала в Беларуси в ноябре прошлого года. Кстати, еще тогда эксперты Фонда советовали Беларуси подумать про «план Б» на случай срыва переговоров с Москвой по компенсации последствий налогового маневра.

 
Теги: Минск
 
 
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«Я не буду это комментировать, поскольку сейчас мы не обсуждаем эти вопросы с МВФ», - сказал Калечиц отвечая на вопрос о возможных условиях реализации новой...
 
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