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Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома

22.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Город «наступает», постепенно вытесняя деревню. Возведение района Новая Боровая движется все дальше и дальше, захватывая все больше территорий. Сейчас со стороны д. Копище идет строительство автомобильной дороги, которая ведет аккурат к бело-серо-зеленым домам компании "А-100". 

Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома
Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома
Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома

Не так давно мы писали о том, что в Новой Боровой в скором времени появится огромный наземный паркинг, школа будущего и большой жилой квартал, где уже можно купить квартиру. Вместе с районом одновременно растет и инфраструктура, в том числе транспортная. 

Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома
Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома
Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома
Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома

Сейчас ведется активное строительство автомобильной дороги в Новую Боровую со стороны д. Копище. В некоторых местах земельные участки оставшихся частных домов вплотную примыкают к будущей транспортной артерии. 

Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома
Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома
Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома
Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома
Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома
 
 
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Город «наступает», постепенно вытесняя деревню. Возведение района Новая Боровая движется все дальше и дальше, захватывая все больше территорий. Сейчас со стороны...
 
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