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Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома
22.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Город «наступает», постепенно вытесняя деревню. Возведение района Новая Боровая движется все дальше и дальше, захватывая все больше территорий. Сейчас со стороны д. Копище идет строительство автомобильной дороги, которая ведет аккурат к бело-серо-зеленым домам компании "А-100".
Не так давно мы писали о том, что в Новой Боровой в скором времени появится огромный
Фото: Павел Садовский
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Город «наступает», постепенно вытесняя деревню. Возведение района Новая Боровая движется все дальше и дальше, захватывая все больше территорий. Сейчас со стороны...
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