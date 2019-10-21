«Изначально это были дома для IT-шников, «американская мечта». Недалеко от Минска продаются 3 «умных» дома, по $70 тысяч каждый

— Изначально дома строились для IT-специалистов, потому что именно они, в первую очередь, могут себе позволить загородное жилье. Поэтому мы сразу продумывали отделку и концепцию «умный дом». Здесь сделаны «умные» розетки, которыми можно управлять со своего смартфона. А если учесть, что на электричестве работает и отопление — это практически управление уютом в доме с помощью телефона, — рассказал Василий Гриневич. — К еще одному нетипичному для наших широт решению — эксплуатируемой кровле — мы пришли, благодаря тому же зарубежному опыту. Все же в Беларуси пока более популярны двускатные крыши.

Лестница на крышу расположена на террасе. Если думать о том, чтобы использовать кровлю как полноценную площадку для приятного времяпрепровождения, то такую лестницу нужно будет заменить. Особенно это важно сделать для детей, которым будем довольно трудно спускаться по узким вертикальным перекладинам.

Терраса при этом оборудована мебелью из массива дуба. В первом коттедже это 5 дубовых качелей, которые можно будет расположить вокруг, образуя беседку. Во втором — это дубовый стол, скамья и 2 стула. В третьем — мангал, стол, стулья и кресло-качалка.