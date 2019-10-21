|
«Изначально это были дома для IT-шников, «американская мечта». Недалеко от Минска продаются 3 «умных» дома, по $70 тысяч каждый
22.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Владелец этих домов абсолютно не скрывает, что коттеджи строились на продажу. Нет никаких выдуманных историй, только факты: «строили дома качественно, но
«Это должен был быть максимально простой и универсальный проект»
— У нас есть собственное производство СИП-панелей в Поставах, и в какой-то момент мы вместе с зарубежным инвестором решили попробовать реализовать под Минском этакую «американскую мечту» о собственном доме. Причем это должен был быть максимально простой и универсальный проект, который подошел бы всем, — рассказал собственник домов Василий Гриневич. — Мы выкупили на аукционе 5 рядом расположенных участков, на трех из которых построили вот эти дома.
— Изначально дома строились для IT-специалистов, потому что именно они, в первую очередь, могут себе позволить загородное жилье. Поэтому мы сразу продумывали отделку и концепцию «умный дом». Здесь сделаны «умные» розетки, которыми можно управлять со своего смартфона. А если учесть, что на электричестве работает и отопление — это практически управление уютом в доме с помощью телефона, — рассказал Василий Гриневич. — К еще одному нетипичному для наших широт решению — эксплуатируемой кровле — мы пришли, благодаря тому же зарубежному опыту. Все же в Беларуси пока более популярны двускатные крыши.
Лестница на крышу расположена на террасе. Если думать о том, чтобы использовать кровлю как полноценную площадку для приятного времяпрепровождения, то такую лестницу нужно будет заменить. Особенно это важно сделать для детей, которым будем довольно трудно спускаться по узким вертикальным перекладинам.
Терраса при этом оборудована мебелью из массива дуба. В первом коттедже это 5 дубовых качелей, которые можно будет расположить вокруг, образуя беседку. Во втором — это дубовый стол, скамья и 2 стула. В третьем — мангал, стол, стулья и кресло-качалка.
Когда рассматриваешь дома изнутри и думаешь, как здесь разместится семья с одним или двумя детьми, вольно-невольно ищешь еще одну комнату. Собственник в ответ не скрывает, что этот момент был ошибкой: если бы была сделана еще одна дополнительная комната, то круг потенциальных покупателей значительно бы увеличился.
— Когда проект был уже реализован, стало ясно, что в доме хотелось бы видеть 3 спальни и зал, — пояснил Василий. — Однако проект предусматривает возможность добавления еще одной комнаты. Как, кстати, и второго этажа. У нас собственное производство СИП-панелей, поэтому с будущим покупателем, я думаю, мы сможем найти компромисс.
«Дома из СИП-панелей позволяют построить термос»
Как уже стало ясно, дома сделаны из СИП-панелей. Это относительно новый строительный материал, который состоит из двух наружных твердых слоев и внутреннего сердечника из изолирующего материала, образующих монолитный элемент. Кто-то считает, что это легкий и быстрый способ построить дом, а кто-то — что жить в доме «из пенопласта» некомфортно.
— Пенопласт на 97% состоит из воздуха. Мы при производстве СИП-панелей используем не просто пенопласт, а материал с затухающими компонентами. То есть при пожаре он не горит, — рассказал Василий. — Процент «химии» в используемом пенопласте — 3%. И говорить о том, что эти 3% могут в корне изменить жизнь, на мой взгляд, нельзя. Не стоит забывать о пластиковых окнах и межкомнатных дверях из искусственных материалов.
Тем не менее, у такого пенопласта есть большие преимущества. Например, теплопроводность. В этих домах коэффициент теплопроводности 4,8-4,9. Для сравнения, в кирпичных домах в 2 кирпича процент теплопроводности держится примерно на уровне 3.
Дома из СИП-панелей позволяют построить своеобразный термос. Именно поэтому была выбрана система отопления с помощью калориферов и сделана приточно-вытяжная вентиляция. На такую площадь достаточно одного, максимум двух, калориферов, чтобы при желании устроить дома настоящую «жару». А с учетом того, что они включаются в розетку, ими можно управлять с телефона и сделать комфортную температуру в доме еще на подъезде к нему.
К тому же, такой способ отопления становится все более выгодным. Со строительством АЭС был введен дифференцированный тариф на отопление электричеством — 3,5 копейки за кВт. Выходит даже дешевле, чем отапливаться дровами в деревне. Мы пока не делали отдельную разводку под такой расчет отопления, но будущий собственник может сделать это без особых проблем.
«Эти дома могут стать дачей круглогодичного проживания»
— Сейчас мы отталкиваемся от того, что такой дом будет удобен не только для постоянного проживания, но и как дача для использования ее круглый год. Конечно, можно достроить и второй этаж, если собственник захочет расшириться. Но пока можно в полной мере насладиться готовым домом в шикарном месте. Недалеко расположен Логойск, Силичи, озеро Вяча. Прямо по соседству — лес.
К домам ведут хорошие подъездные пути, которые, по словам собственника, чистятся регулярно. Причина тому и разработка карьера поблизости, и школа в Острошицком городке, куда детей из всех близлежащих деревень завозит «желтый автобус».
— Я бы к преимуществам этих домов отнес еще два момента: хорошие соседи и жилая деревня. То есть это не огромный дачный массив, где 100 участков по 7 соток, а жилая застройка. Соответственно, и автобус ездит туда 4 раза в день, так что до Минска добраться вполне себе можно.
Дома выглядят одинаковыми снаружи. Планировка также у всех одинаковая. Единственное, что отличается — внутреннее оформление. Сейчас еще есть возможность выбрать что-то свое из трех вариантов расцветки обоев и плитки.
— Еще два участка по соседству находятся в нашем владении, а это значит, что, если покупателю чем-то не понравится уже реализованный проект, мы можем построить под заказ любой другой. Здесь очень красивые места, хоть и немного сложные в освоении. Например, оставшиеся земельные участки расположены на некотором возвышении, дальше «спускаются» вниз прямо в лес. И здесь можно разыграться дизайнерской фантазии на полную мощь.
Каждый дом создает впечатление незавершенности. Возможно, действительно не хватает одной комнаты. Возможно, не хватает жильцов, чтобы они сделали каждый дом своим, привнося какие-то уникальные особенности.
Фото: Павел Садовский
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Изначально это были дома для IT-шников, «американская мечта». Недалеко от Минска продаются 3 «умных» дома, по $70 тысяч каждый
Владелец этих домов абсолютно не скрывает, что коттеджи строились на продажу. Нет никаких выдуманных историй, только факты: «строили дома качественно, но на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)