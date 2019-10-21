Лукашенко вручил награды военнослужащим Службы безопасности президента

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко наградил государственными наградами ряд военнослужащих Службы безопасности президента, а также вручил погоны старшему офицерскому составу СБП. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Вручение наград во Дворце независимости прошло в преддверии 25-летия Службы безопасности президента. Александр Лукашенко назвал эту дату очередной значимой вехой в истории этого подразделения.

— Четверть века назад мы создавали службу практически с нуля. Не было особых ресурсов, да и опыта. Но были люди и глубокие традиции той великой страны. Формируя подразделение с новыми компетенциями, мы отбирали лучших сотрудников силовых ведомств Беларуси — профессионалов, патриотов с высоким чувством долга перед страной и народом, — подчеркнул президент.

Он отметил, что сегодня в распоряжении СБП есть самое современное оружие, а сотрудники службы способны качественно решать сложнейшие задачи в любой точке Беларуси, в экстремальных ситуациях готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, незаметно, но эффективно.

— Обеспечение безопасности, защита национальных интересов страны и народа — ваша ежедневная работа. Это во многом определяет престиж нашего суверенного государства. А отличную выучку подтверждают ваши успехи на международных соревнованиях разного уровня. В том числе и благодаря вам сегодня в Беларуси сохраняется мир и порядок, — добавил Лукашенко.

Какие именно награды получили военнослужащие СБП, в сообщении не указывается. Можно предположить, что они получили юбилейную медаль «25 лет Службе безопасности президента Республики Беларусь». Указ о создании медали Лукашенко подписал в июле этого года.

На лицевой стороне медали, выполненной из серого металла, изображен золотистый геральдический знак — эмблема Службы безопасности и обозначен временной период «1994 — 2019». На оборотной стороне — изображение обвитого лентой венка, половина которого сплетена из листьев лавра, а другая — из листьев дуба.