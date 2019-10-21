УКС Мингорисполкома предложил квартиры в высотке «Лазурит» на пр. Победителей. Цена кв.м «двушки» с парковкой — от 3 125 рублей

Жилой комплекс «Лазурит» представляет собой монолитно-каркасное здание с наружными ограждающими стенами из керамических поризованных блоков с утеплением по системе «вентилируемый фасад».

В состав жилого комплекса входят:

— трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на 279 квартир на проспекте Победителей;

— 37-этажная высотная часть (33 жилых этажа, из них два двухуровневых пентхауса на последних этажах) на 292 квартиры;

— трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на улице Нарочанской на 307 квартир;

— подземная 2-этажная гараж-стоянка.

При строительстве жилого комплекса предусмотрены закрытая территория с детскими и спортивными трансформируемыми площадками и зоны для комфортного отдыха.

Жилые помещения сдаются без чистовой отделки и установки внутриквартирных дверей, зашивки стояков в санузлах и выполнения подводки водопровода и канализации к сантехническим приборам (кроме унитаза и приборов учета воды).

Квартиры реализуются вместе с парковочными местами в гараж-стоянке. Одна парковка насчитывает 43,22 кв.м (место для стоянки транспорта — 12,5 кв.м).

Строительство дома начато 25 мая 2015 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 15 августа 2020 года.