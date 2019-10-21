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УКС Мингорисполкома предложил квартиры в высотке «Лазурит» на пр. Победителей. Цена кв.м «двушки» с парковкой — от 3 125 рублей

22.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Мингорисполкома выпустил дополнение к проектной декларации на дома в жилом комплексе повышенной комфортности класса престиж «Лазурит» на пересечении пр. Победителей — ул. Нарочанской, опубликованной 17 октября 2018 года, и предлагает в них различные по площади квартиры.

УКС Мингорисполкома предложил квартиры в высотке «Лазурит» на пр. Победителей. Цена кв.м «двушки» с парковкой — от 3 125 рублей

Жилой комплекс «Лазурит» представляет собой монолитно-каркасное здание с наружными ограждающими стенами из керамических поризованных блоков с утеплением по системе «вентилируемый фасад».

В состав жилого комплекса входят:

— трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на 279 квартир на проспекте Победителей;

— 37-этажная высотная часть (33 жилых этажа, из них два двухуровневых пентхауса на последних этажах) на 292 квартиры;

— трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на улице Нарочанской на 307 квартир;

— подземная 2-этажная гараж-стоянка.

При строительстве жилого комплекса предусмотрены закрытая территория с детскими и спортивными трансформируемыми площадками и зоны для комфортного отдыха.

Жилые помещения сдаются без чистовой отделки и установки внутриквартирных дверей, зашивки стояков в санузлах и выполнения подводки водопровода и канализации к сантехническим приборам (кроме унитаза и приборов учета воды).

Квартиры реализуются вместе с парковочными местами в гараж-стоянке. Одна парковка насчитывает 43,22 кв.м (место для стоянки транспорта — 12,5 кв.м).

Строительство дома начато 25 мая 2015 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 15 августа 2020 года.


УКС Мингорисполкома предложил квартиры в высотке «Лазурит» на пр. Победителей. Цена кв.м «двушки» с парковкой — от 3 125 рублей

Согласно проектной декларации в третьей секции дома на пр. Победителей для заключения договоров долевого строительства неочередникам предлагаются следующие квартиры:

— 16 двухкомнатных общей площадью от 50,26 до 62,09 кв. м. Купить новую квартиру в Минске у застройщика можно по цене от 3 125,56 до 3 220,93 рубля;

— 7 трехкомнатных общей площадью от 113,30 до 128,20 кв. м по цене от 2 916,62 до 2 942,42 рубля.

В жилом доме на улице Нарочанской предлагаются:

— 7 четырехкомнатных квартир общей площадью от 126,15 до 127,7 кв. м по цене от 2 929,58 до 2 932,01 рубля.

Оплата первоначального взноса ориентировочно составит:

— в 3-й секции жилого дома — 20% от стоимости квартиры и 20% от стоимости парковочного места;

— в жилом доме на ул. Нарочанской — 15% от стоимости квартиры и 20% от стоимости парковочного места.

Фото из архива Realt.by

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Теги: Минск
 
 
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