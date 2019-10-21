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УКС Мингорисполкома предложил квартиры в высотке «Лазурит» на пр. Победителей. Цена кв.м «двушки» с парковкой — от 3 125 рублей
22.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС Мингорисполкома выпустил дополнение к проектной декларации на дома в жилом комплексе повышенной комфортности класса престиж «Лазурит» на пересечении пр. Победителей — ул. Нарочанской,
Жилой комплекс «Лазурит» представляет собой монолитно-каркасное здание с наружными ограждающими стенами из керамических поризованных блоков с утеплением по системе «вентилируемый фасад».
В состав жилого комплекса входят:
— трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на 279 квартир на проспекте Победителей;
— 37-этажная высотная часть (33 жилых этажа, из них два двухуровневых пентхауса на последних этажах) на 292 квартиры;
— трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на улице Нарочанской на 307 квартир;
— подземная 2-этажная гараж-стоянка.
При строительстве жилого комплекса предусмотрены закрытая территория с детскими и спортивными трансформируемыми площадками и зоны для комфортного отдыха.
Жилые помещения сдаются без чистовой отделки и установки внутриквартирных дверей, зашивки стояков в санузлах и выполнения подводки водопровода и канализации к сантехническим приборам (кроме унитаза и приборов учета воды).
Квартиры реализуются вместе с парковочными местами в гараж-стоянке. Одна парковка насчитывает 43,22 кв.м (место для стоянки транспорта — 12,5 кв.м).
Строительство дома начато 25 мая 2015 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 15 августа 2020 года.
Согласно проектной декларации в третьей секции дома на пр. Победителей для заключения договоров долевого строительства неочередникам предлагаются следующие квартиры:
— 16 двухкомнатных общей площадью от 50,26 до 62,09 кв. м.
— 7 трехкомнатных общей площадью от 113,30 до 128,20 кв. м по цене от 2 916,62 до 2 942,42 рубля.
В жилом доме на улице Нарочанской предлагаются:
— 7 четырехкомнатных квартир общей площадью от 126,15 до 127,7 кв. м по цене от 2 929,58 до 2 932,01 рубля.
Оплата первоначального взноса ориентировочно составит:
— в 3-й секции жилого дома — 20% от стоимости квартиры и 20% от стоимости парковочного места;
— в жилом доме на ул. Нарочанской — 15% от стоимости квартиры и 20% от стоимости парковочного места.
Фото из архива Realt.by
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УКС Мингорисполкома предложил квартиры в высотке «Лазурит» на пр. Победителей. Цена кв.м «двушки» с парковкой — от 3 125 рублей
УКС Мингорисполкома выпустил дополнение к проектной декларации на дома в жилом комплексе повышенной комфортности класса престиж «Лазурит» на пересечении пр....
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