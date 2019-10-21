"Ежегодные задания по индивидуальному жилищному строительству выполняются либо перевыполняются"

В этом году общая площадь жилья должна быть построена в объеме 4 млн. кв.м. 47% из них — индивидуальное жилищное жилье.

— Много жилья строится в сельских населенных пунктах. За 8 месяцев построено около 4 тысяч жилых домов, около 2 тысяч в сельской местности, — рассказала начальник отдела жилищного строительства управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Екатерина Усенкова. —В последние годы стабильно высокий уровень индивидуального жилищного строительства: 1,7 — 1,8 млн кв.м. в год. Больше всего индивидуального жилья строится в Бресткой и Минской областях. Ежегодные задания выполняются либо перевыполняются.

«Можно построить дом за 590 рублей за «квадрат»

Сейчас активно развивается индустриальное индивидуальное жилищное строительство.

— В каждой области есть ДСК, которые предлагают строительство жилья под ключ. Уже все готово: подобраны и земельные участки, и проекты, и организации. Граждане без проблем могут обратиться в любой ДСК, — рассказала Екатерина Усенкова. — При этом люди по-разному подходят к этому вопросу: кто-то может заказать стройку "под ключ", кто-то — коробку вместе с крышей. Все зависит от пожеланий и уровня доходов. От этого зависит и стоимость квадратного метра. Есть пример, когда метр квадратный стоит 590 рублей (речь идет о "коробке", окнах, крыше — без отделки и благоустройства). Такое тоже возможно.

— В минской области есть Солигорский ДСК и "Борисовжилстрой". Строительство индивидуальных домов из панелей предлагает как раз Солигорский ДСК, — рассказал заместитель председателя комитета архитектуры и строительства Минского областного исполнительного комитета, главный архитектор Минской области Вадим Николаеко. — Там разработаны 2 серии жилых домов (один на 100 кв.м., второй — на 128 кв.м.) Эти проекты являются оптимальными и они востребованы покупателями. Уже заключены 7 договоров, которые находятся на стадии реализации. Стоимость — около 1000 рублей за «квадрат». Это дома без отделки (коробка + внутренние инженерные сети). Но по факту сумма в договоре колеблется в зависимости от пожеланий заказчика.

Однако если говорить о крупнопанельном домостроении, то самая большая проблема — логистика. Разворачивать строительство ради одного домика всегда невыгодно. Именно поэтому Солигорску неинтересно строительство под Минском. Поэтому здесь больше работы с МАПИДом в силу логистики.

«Уже 5000 многодетных семей направлено на строительство индивидуальных жилых домов»

В Беларуси около 60 тысяч человек стоят в очереди на земельные участки, из них 58 тысяч — нуждающиеся.

— В перечень свободных земельных участков по Беларуси включено порядка 11 тысяч гектар земли. Большое внимание уделяется строительству индивидуального жилья для многодетных семей .

Обеспечить жильем эту категорию граждан — задача номер один для государственных органов. И мы должны обеспечить направление на строительство жилья для всех желающих, — рассказала Екатерина Усенкова.

По словам чиновника, уже направлено около 5000 многодетных семей на индивидуальное жилищное строительство. Возможно, около 1 тысячи введут свои дома в этом году.

— За 10 лет в Минской области предоставлено 30 тысяч земельных участков , из них 24 тысячи — граждане на учете нуждающихся. Сегодня в списке очередников в Минской области стоит на очереди еще около 30 тысяч человек. При этом предоставление земельных участков должно быть обосновано генеральным планом, поэтому 17 тысяч из списка нуждающихся в участках — это жители города Минска, — рассказал Вадим Николаенко.