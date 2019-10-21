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Наконец-то "по 500". Под Минском будут развивать дешевое индивидуальное строительство, но территорию у МКАД и МКАД-2 хотят попридержать

22.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По мнению чиновников, Минску вольно-невольно придется развиваться. По статистическому анализу, столица готова вместить еще 2,5 миллиона кв.м. Дальше придется уходить за территории МКАД и МКАД-2. О том, как будет развиваться индивидуальное жилищное строительство, рассказали сегодня журналистам на пресс-конференции чиновники.

Наконец-то "по 500". Под Минском будут развивать дешевое индивидуальное строительство, но территорию у МКАД и МКАД-2 хотят попридержать
Фото использовано для иллюстрации

"Ежегодные задания по индивидуальному жилищному строительству выполняются либо перевыполняются"

В этом году общая площадь жилья должна быть построена в объеме 4 млн. кв.м. 47% из них — индивидуальное жилищное жилье. 

— Много жилья строится в сельских населенных пунктах. За 8 месяцев построено около 4 тысяч жилых домов, около 2 тысяч в сельской местности,  — рассказала начальник отдела жилищного строительства управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Екатерина Усенкова. В последние годы стабильно высокий уровень индивидуального жилищного строительства: 1,7 — 1,8 млн кв.м. в год. Больше всего индивидуального жилья строится в Бресткой и Минской областях. Ежегодные задания выполняются либо перевыполняются. 

«Можно построить дом за 590 рублей за «квадрат»

Сейчас активно развивается индустриальное индивидуальное жилищное строительство. 

— В каждой области есть ДСК, которые предлагают строительство жилья под ключ. Уже все готово: подобраны и земельные участки, и проекты, и организации. Граждане без проблем могут обратиться в любой ДСК, — рассказала Екатерина Усенкова. — При этом люди по-разному подходят к этому вопросу: кто-то может заказать стройку "под ключ", кто-то — коробку вместе с крышей. Все зависит от пожеланий и уровня доходов. От этого зависит и стоимость квадратного метра. Есть пример, когда метр квадратный стоит 590 рублей (речь идет о "коробке", окнах, крыше — без отделки и благоустройства). Такое тоже возможно.

— В минской области есть Солигорский ДСК и "Борисовжилстрой". Строительство индивидуальных домов из панелей предлагает как раз Солигорский ДСК, — рассказал заместитель председателя комитета архитектуры и строительства Минского областного исполнительного комитета, главный архитектор Минской области Вадим Николаеко. — Там разработаны 2 серии жилых домов (один на 100 кв.м., второй — на 128 кв.м.) Эти проекты являются оптимальными и они востребованы покупателями. Уже заключены 7 договоров, которые находятся на стадии реализации. Стоимость — около 1000 рублей за «квадрат». Это дома без отделки (коробка + внутренние инженерные сети). Но по факту сумма в договоре колеблется в зависимости от пожеланий заказчика.

Однако если говорить о крупнопанельном домостроении, то самая большая проблема — логистика. Разворачивать строительство ради одного домика всегда невыгодно. Именно поэтому Солигорску неинтересно строительство под Минском. Поэтому здесь больше работы с МАПИДом в силу логистики. 

«Уже 5000 многодетных семей направлено на строительство индивидуальных жилых домов»

В Беларуси около 60 тысяч человек стоят в очереди на земельные участки, из них 58 тысяч — нуждающиеся. 

— В перечень свободных земельных участков по Беларуси включено порядка 11 тысяч гектар земли. Большое внимание уделяется строительству индивидуального жилья для многодетных семей

Обеспечить жильем эту категорию граждан — задача номер один для государственных органов. И мы должны обеспечить направление на строительство жилья для всех желающих, — рассказала Екатерина Усенкова.

По словам чиновника, уже направлено около 5000 многодетных семей на индивидуальное жилищное строительство. Возможно, около 1 тысячи введут свои дома в этом году.

— За 10 лет в Минской области предоставлено 30 тысяч земельных участков, из них 24 тысячи — граждане на учете нуждающихся. Сегодня в списке очередников в Минской области стоит на очереди еще около 30 тысяч человек. При этом предоставление земельных участков должно быть обосновано генеральным планом, поэтому 17 тысяч из списка нуждающихся в участках — это жители города Минска, — рассказал Вадим Николаенко. 

Наконец-то "по 500". Под Минском будут развивать дешевое индивидуальное строительство, но территорию у МКАД и МКАД-2 хотят попридержать
Фото использовано для иллюстрации

«В пределах МКАД и МКАД-2 нужно сокращать строительство»

По словам Вадима Николаенко, сегодня есть объективная необходимость в ограничении такого строительства в пределах МКАД и МКАД-2. Мы видим решение этой проблемы в наращивании объемов строительства в городах-спутниках. В рамках реализации Указа №267 облисполком заказал корректировку генпланов Смолевичей, Руденска и Фаниполя — для того, чтобы найти свободные территории, нарастить объемы строительства как многоэтажного, так и индивидуального жилья. В том числе будут строиться и таунхаусы.

При этом вопрос выделения участков поближе к Минску для застройки индивидуального строительства сегодня стоит достаточно остро. 

— Есть четкая установка: не затрагивать пахотные земли, а развивать территории существующих населенных пунктов. И архитекторы стараются выискивать пустующие земельные участки, неиспользуемые или заброшенные  территории в уже существующих деревнях, — подчеркнул Вадим Николаенко. — В Минской области есть 30 тысяч сформированных  земельных участков. Но беда в том, что люди не хотят жить далеко, они хотят жить около Минска. То есть количество участков ни о чем не говорит. В Минском районе участков мало, т.к. практически 98% территории расположено в пределах МКАД и МКАД-2. Бывает, что появляются участки, но чаще всего, это участки, которые были изъяты, или от них отказались, или у них есть обременение.

Также был затронут вопрос по обеспечению таких участков социальной инфраструктурой.

— У нас есть запрет 2016 года на бездумное освоение особо ценной территории между МКАД и МКАД-2. Все архитекторы сходятся на том, чтобы сократить строительство на данных землях, — рассказал Вадим Николаенко. —  К тому же сегодня не секрет, что есть проблема по социальной инфраструктуре. Поэтому мы пытаемся нарастить строительство социально значимых объектов, а жилищное строительство — притормозить.

«Таунхаусы — интересная тема для нас»

— Таунхаусы — интересная тема для нас, — подчеркнул Вадим Николаенко. —  Появился опыт строительства такого жилья в Острошицком городке, где была введена в эксплуатацию группа блокированных жилых домов. 

Как архитектор могу сказать, что получилось очень неплохо. Мы видим, что люди очень довольны тем жильем, которое они получили. Тем не менее, мы все время пытаемся анализировать, развиваться. Такое жилье позволяет более компактно разместить дома на участке, сэкономить на проведении инженерных коммуникаций, за счет сблокированных стен уменьшить теплопотери.

Также для строительства таунхаусов уже выделены 2 участка в Смолевичах, где ведутся предпроектные работы. 

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению чиновников, Минску вольно-невольно придется развиваться. По статистическому анализу, столица готова вместить еще 2,5 миллиона кв.м. Дальше придется...
 
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