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На торгах 22 октября доллар подешевел
22.10.2019 13:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 22 октября прошли очередные торги валютами.
Курс доллара снизился на BYN 0,0018 — до 2,0373 рубля.
Евро подешевел на BYN 0,0056 — до 2,2702 рубля.
Курс российского рубля вырос на BYN0,0033 — до 3,2006 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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Курс российского рубля вырос на BYN 0,0033 - до 3,2006 рубля за 100 российских рублей.
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