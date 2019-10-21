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На торгах 22 октября доллар подешевел

22.10.2019 13:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 22 октября прошли очередные торги валютами.

Курс доллара снизился на BYN 0,0018 — до 2,0373 рубля.

Евро подешевел на BYN 0,0056 — до 2,2702 рубля.

Курс российского рубля вырос на BYN0,0033 — до 3,2006 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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Курс российского рубля вырос на BYN 0,0033 - до 3,2006 рубля за 100 российских рублей.
 
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