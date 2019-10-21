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В текущем году мировое благосостояние достигло рекорда

22.10.2019 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Благосостояние населения планеты с июля 2018 года по июнь 2019 года превысило $360,6 трлн и увеличившись на $9,1 трлн, — на 2,6%. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

В текущем году мировое благосостояние достигло рекорда

Этот показатель в расчете на взрослого человека вырос на 1,2% и достиг рекордного уровня — $70,849 тыс. Швейцария в очередной раз стала мировым лидером ($564,65 тыс.), на втором месте — Китай ($489,26 тыс.). Далее следуют США ($432,37 тыс.) и Австралия ($386,06 тыс.).

Швейцария за год продемонстрировала наиболее высокие темпы повышения благосостояния в расчете на душу населения — на $17,79 тыс., за ней идут США — на $11,98 тыс. Наиболее значительное падение зафиксировано в Австралии, на $28,67 тыс., что в основном обусловлено изменениями курсов обмена валют.

На середину 2019 года в мире насчитывалось 46,8 млн человек с состоянием, превышающим $1 млн.

США обеспечили более половины общемирового повышения: в стране появилось 675 тыс. миллионеров, а их количество достигло 18,614 млн. Это превзошло совокупный показатель новых миллионеров следующих девяти стран рейтинга — Японии, Китая, Германии, Нидерландов, Бразилии, Индии, Испании, Канады и Швейцарии.

Самые значительные потери в богатых людях понесли Австралия, Великобритания и Турция. Меньше миллионеров стало в Саудовской Аравии, Гонконге, Франции и Греции.

Благосостояние населения мира в ближайшие пять лет увеличится примерно на 27%, прогнозирует Credit Suisse.

Источник: БелТА

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Благосостояние населения планеты с июля 2018 года по июнь 2019 года превысило $360,6 трлн и увеличившись на $9,1 трлн, —
 
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