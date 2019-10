«Отряд не заметил потери бойца». Топ-5 громких уходов из ПВТ

Источник материала: Tut.by

С учетом последнего набора , прошедшего в октябре этого года (129 участников), число резидентов Парка высоких технологий выросло до 684 компаний. Но все это время шел и идет обратный процесс. В октябре ПВТ лишился 8 резидентов, в числе которых такие известные игроки как российский интегратор Bell Integrator и израильский разработчик Papakaya. Они были исключены из парка решением администрации. О причинах, побудивших это сделать, не сообщается.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

TUT.BY вспомнил топ-5 самых громких уходов резидентов «с именами» из ПВТ.

Tieto (Финляндия) 2007−2012

В 2007 году новым резидентом ПВТ зарегистрировалась дочерняя компания финской IT-группы TietoEnator — «ТиетоЭнатор».

На тот момент финны стали одним из самых известных участников парка, что не преминул отметить тогдашний его глава Валерий Цепкало.

«Особо мы приветствуем то, что появилась первая крупная мировая корпорация — самая крупная в Северной Европе, пятая по размерам IТ-компания в Европе — финско-шведская компания „ТиетоЭнатор“. Через 1,5 года прошедших с начала работы ПВТ, к нам начали приходить заметные игроки на мировом рынке программного обеспечения, информационных технологий», — заявил по поводу появления нового резидента директор ПВТ.

В 2009 году TietoEnator сменила название на Tieto и под ним успешно работает над заказами международных корпораций по сегодняшний день. Но уже не в Беларуси: в 2012 году ее акционеры, пересматривая логистику и уплотняя географию бизнеса, продали свой белорусский актив вместе с 90 сотрудниками местной компании-партнеру ScienceSoft.

«Сбербанк-Технологии» (Россия) 2012−2017

В 2012 году в резиденты ПВТ была принята белорусская дочка IT-подразделения самого крупного банка на постсоветском пространстве «Сбербанка Россия». Компания «Сбербанк-Технологии» была специально создана акционерами «Сбербанка РФ» для обеспечения собственным программным обеспечением всех структур банка.

Соответствуя статусу своего учредителя, руководство «Сбербанк-Технологии» сразу же заявило о намерении занять лидирующее положение в белорусской IT-индустрии и, в частности, стать вторым после EPAM Systems работодателем в отрасли. По первоначальным планам, к концу 2014 года в минском офисе должно было быть трудоустроено 1200 человек. На такой штат «Сбербанк-Технологии» так и не вышла (в 2015 году в компании в Минске работало около 400 человек). Фактически развитие компании остановилось в 2015 году, а в начале 2017 года «Сбербанк -Технологии» была лишена статуса резидента ПВТ.

«Выход из числа резидентов Парка высоких технологий дочерней структуры „Сбербанк Технологии“ в 2015 году был связан с тем, что уже тогда, работая над новой IТ-стратегией группы, мы поставили перед собой задачу создать собственную технологическую платформу, которая должна быть завершена до 2020 года. Сегодня мы проводим масштабную трансформацию всего технологического персонала в соответствии с принципами agile таким образом, чтобы все прикладные компоненты платформы разрабатывались непосредственно в банке в тесном контакте с бизнесом», — позже пояснил причины громкого ухода глава «Сбербанка России» Герман Греф.

Группа «Сбербанка» продолжает использовать возможности парка: с 2018 года резидентом ПВТ является другая технологическая компания «Сервис Деск».

Nival (Россия) 2009 -2017

В начале 2017 года вместе со «Сбербанк-Технологиями» наблюдательный совет ПВТ исключил из числа резидентов «Нивал Нетворк» — дочку одного из пионеров гейминдустрии на постсоветском пространстве Nival.

Этот бизнес в 1996 году создал Сергей Орловский. Nival известна как разработчик и издатель таких онлайн-игр как Prime World, Heroes of Might and Magic V, «Блицкриг», Silent Storm, «Демиурги, «Аллоды. Также компания была оператором игровой социальной сети ZZima.com.

Минское подразделение состояло из нескольких департаментов (ZZima.com, Prime World и Nival Games Lab). Сергей Орловский одним из первых начал инвестировать в кадры в Беларуси, в 2011 году выделив 1 млн долларов на учебный центр на базе Nival Games Lab.

В 2012 году минский «Нивал Нетворкс», в котором работало 160 человек, переехал в cобственный офис на проспекте Независимости, 177−1. В 2016 году Сергей Орловский заявил, что из-за введения налога на Google не будет больше заниматься выпуском и локализацией игр для России, и перевел офис на Кипр, чтобы сосредоточиться на глобальных рынках. Изменение стратегии и стало причиной свертывания бизнеса в Беларуси.

Gameloft (Франция) 2018−2019

Студия Gameloft была создана в 2001 году братьями Ивом и Мишелем Гиймо, а в 2016 году вошла в структуру мирового медийного конгломерата Vivendi Group.

Gameloft, в офисах которого работает около 6 тыс. человек, локализовалась в Беларуси в 2015 году. Местная команда занималась сопровождением нескольких игр своего учредителя, а также собственным проектом — гонками на мотоциклах Rival Wheels. В конце 2018 года «Геймлофт» стала резидентом ПВТ, но уже через несколько месяцев по решение французского руководства минский офис был закрыт.

Из состава ПВТ компания была исключена в апреле 2019 года.

Bell Integrator (Россия) 2013−2019

Российский интегратор был создан в 2003 году Андреем Коробицыным и за последующие годы превратился в крупную международную структуру с главным офисом в американском Сан-Хосе и филиалами на постсоветском пространстве и в Мексике.

В 2013 году ее дочерняя компания стала резидентом ПВТ, работая по контрактам материнской структуры с крупными международными компаниями. В октябре 2019 года белорусский «Бэлл Интегратор» был исключен из участников ПВТ.