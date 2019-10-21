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Продажи iPhone 11 начнутся в Минске в ночь с 24 на 25 октября

22.10.2019 14:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Старт продаж iPhone 11 в Беларуси официально назначен на 25 октября. Но первыми обладателями новых смартфонов можно стать, не дожидаясь утра: центр цифровых услуг А1 в Минске на улице Интернациональной, 36 откроется для покупателей уже в 00:01 и будет работать до последнего посетителя. В это время там можно забрать сделанные заранее предзаказы на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max или приобрести смартфоны на месте.

Абоненты А1 не только станут одними из первых владельцев официально проданных в Беларуси новых устройств Apple, но и получат дополнительные бонусы – полугодовой безлимит мобильного интернета на тарифах «Комфорт» и кэшбэк 100 рублей на лицевой счет при покупке в рассрочку.

Всех, кто в первые часы продаж в ночь с 24 на 25 октября решится приобрести себе iPhone 11 на месте или забрать свой предзаказ, получив уведомление о готовности, ждут особые сюрпризы. Так, специально по случаю старта продаж новых смартфонов Apple центр цифровых услуг А1 откроется ночью и преобразится в lounge-зону, где посетители магазина смогут не только приобрести долгожданные устройства, но и расслабиться в кругу единомышленников. Музыка, горячие напитки, сладкие подарки, интерактивная фотозона – все это ждет вас в ночном магазине А1. При этом клиенты, купившие новые iPhone, смогут бесплатно уехать домой на такси в пределах Минска.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащены революционной системой трех камер. Сочетание сверхширокоугольного, широкоугольного и телефото-модулей позволяет получать профессиональные снимки практически в любых условиях. Также устройства надежно защищены от воды (могут провести до 30 минут на глубине до 4 метров), их процессор A13 Bionic поддерживает технологии машинного обучения, а продолжительность работы от одного заряда аккумулятора заметно увеличена.

В iPhone 11 используется новая система двух камер – широкоугольной и сверхширокоугольной, что позволяет снимать видео высочайшего качества и значительно расширяет возможности фотосъемки. Процессор A13 Bionic быстро справляется с задачами любой ресурсоемкости, а улучшенный аккумулятор позволяет пользоваться устройством до одного дня без подзарядки.

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через удобный онлайн-чат на сайте www.A1.by, паблик-аккаунт A1 в Viber, а также по единому телефону контакт-центра – 150.

 
Теги: Минск
 
 
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Старт продаж iPhone 11 в Беларуси официально назначен на 25 октября.
 
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