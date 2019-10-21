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Беларусь не будет просить у МВФ новый кредит
22.10.2019 15:52 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава Национального ланка Беларуси отказался комментировать возможное продолжение сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.
Как сообщает
«Мы обсуждали только вопросы, связанные с оценкой общеэкономических показателей и прогнозы на будущий год плюс вопросы технической поддержки со стороны МВФ. Там широкая повестка по этой части как по монетарной, так и по фискальной политике», — заявил представитель Нацбанка, отметив, что комментировать возимый новый кредит не будет - данную тему стороны не поднимали.
На будущей неделе в Беларусь прибудет миссия МВФ, в ходе которой будут уточнены текущие оценки и прогнозы для экономики Беларуси.
Отметим, что в мае этого года министр финансов Беларуси Максим Ермолович говорил о том, что наша страна в перспективе
Между тем, МВФ по-прежнему настаивает на внедрении в Беларуси серьезных структурных реформ. Так, после очередной мисии в коне прошлого года Международный валютный фонд
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Глава Национального ланка Беларуси отказался комментировать возможное продолжение сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.
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