Беларусь не будет просить у МВФ новый кредит

Глава Национального ланка Беларуси отказался комментировать возможное продолжение сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.

Как сообщает БелаПАН , председатель Национального банка Дмитрий Калечиц в кулуарах конференции «БАНКИТ-2019» сообщил о том, что Беларусь в ближайшее время не будет запрашивать у МВФ новый кредит. На данный момент Беларусь обсуждает с МВФ и Всемирным инком лишь вопросы, связанные с оценкой макроэкономической ситуации. Также стороны обсуждают прогнозы ведущих финансовых институтов относительно Беларуси, а вот о новой кредитной программе речи не идет.

«Мы обсуждали только вопросы, связанные с оценкой общеэкономических показателей и прогнозы на будущий год плюс вопросы технической поддержки со стороны МВФ. Там широкая повестка по этой части как по монетарной, так и по фискальной политике», — заявил представитель Нацбанка, отметив, что комментировать возимый новый кредит не будет - данную тему стороны не поднимали.

На будущей неделе в Беларусь прибудет миссия МВФ, в ходе которой будут уточнены текущие оценки и прогнозы для экономики Беларуси.

Отметим, что в мае этого года министр финансов Беларуси Максим Ермолович говорил о том, что наша страна в перспективе планирует снова вернуться к сотрудничеству с Международным валютным фондом. Данную информацию он подтвердил и в октябре: «База для переговоров есть. Мы планируем во время ежегодного заседания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации правительством мер по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ. Именно в целях поддержки структурных изменений».