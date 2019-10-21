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Беларусь не будет просить у МВФ новый кредит

22.10.2019 15:52 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава Национального ланка Беларуси отказался комментировать возможное продолжение сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.

Как сообщает БелаПАН, председатель Национального банка Дмитрий Калечиц в кулуарах конференции «БАНКИТ-2019» сообщил о том, что Беларусь в ближайшее время не будет запрашивать у МВФ новый кредит. На данный момент Беларусь обсуждает с МВФ и Всемирным инком лишь вопросы, связанные с оценкой макроэкономической ситуации. Также стороны обсуждают прогнозы ведущих финансовых институтов относительно Беларуси, а вот о новой кредитной программе речи не идет.

«Мы обсуждали только вопросы, связанные с оценкой общеэкономических показателей и прогнозы на будущий год плюс вопросы технической поддержки со стороны МВФ. Там широкая повестка по этой части как по монетарной, так и по фискальной политике», — заявил представитель Нацбанка, отметив, что комментировать возимый новый кредит не будет - данную тему стороны не поднимали.

На будущей неделе в Беларусь прибудет миссия МВФ, в ходе которой будут уточнены текущие оценки и прогнозы для экономики Беларуси.

Отметим, что в мае этого года министр финансов Беларуси Максим Ермолович говорил о том, что наша страна в перспективе планирует снова вернуться к сотрудничеству с Международным валютным фондом. Данную информацию он подтвердил и в октябре: «База для переговоров есть. Мы планируем во время ежегодного заседания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации правительством мер по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ. Именно в целях поддержки структурных изменений».

Между тем, МВФ по-прежнему настаивает на внедрении в Беларуси серьезных структурных реформ. Так, после очередной мисии в коне прошлого года Международный валютный фонд рекомендовал белорусским властям активнее проводить реформы для ускорения экономического роста. 21 июля 2017 года Международный валютный фонд приостановил переговоры с белорусской стороной о новом кредите. Причина - в нежелании белорусских властей проводить реформы в секторе ЖКХ и госпредприятий. Белорусские власти сообщили, что переговоры с МВФ на тему реализации новой кредитной программы Беларусь намеревается провести в 2020-2021 годах.

 
 
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Глава Национального ланка Беларуси отказался комментировать возможное продолжение сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.
 
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