ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГБ раскрыл коррупционную схему в алкогольной отрасли

22.10.2019 17:19 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

КГБ раскрыл коррупционную схему в алкогольной отрасли, а в пресс-службе правительства сообщили об освобождении от занимаемых должностей председателя концерна «Белгоспищепрома» Александра Забелло и гендиректора «Минск Кристалл Групп» Станислава Иодиса. Ранее об отставке Забелло сообщали источники, хотя летом ему прочили пост посла Беларуси в Казахстане.

В правительстве TUT.BY рассказали и о других увольнениях на предприятиях концернов «Белгоспищепром» и «Белнефтехим». Из-за выявленных фактов коррупционной деятельности в ОАО «Минск Кристалл», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», ОАО «Пинский винодельческий завод» и ОАО «Химремонт» по различным основаниям уволены семь руководителей разных уровней.

Подробности дела сообщили на телеканале Беларусь 1. Семь уголовных дел возбуждено за получение взятки и одно — за дачу взятки. Четыре фигуранта находятся под стражей.

«В поле зрения оперативников попали два бизнесмена, которые лоббировали за взятки интересы своих коммерческих компаний. За денежное вознаграждение решали задачи поставок препаратов, ингредиентов и обслуживания оборудования. Должностные лица предприятий алкогольной промышленности в Минской и Витебской областях получали за содействие от 500 до 15 тысяч долларов в зависимости от суммы контракта», — рассказали в сюжете.

Видео: АТН: новости Беларуси и мира

Отмечается, что фигуранты признались в содеяном и сотрудничают со следствием.

Напомним, в сентябре правоохранительные органы заинтересовались топ-менеджерами алкогольных заводов. В частности, речь шла о главном инженере управляющей компании «Минск Кристалл Групп» Александре Жарине, руководителе «Витебского ликеро-водочного завода «Придвинье» Михаиле Василевском и директоре чашникского спиртзавода «Чистый исток 1872» Дмитрии Несмирном. Информации о двух первых уже нет на сайтах предприятий. Любопытно, что Жарин входил в комиссию «Минск Кристалл Групп» по противодействию коррупции и возглавлял конкурсную комиссию по проведению закупок оборудования, свидетельствует отчетность компании.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КГБ раскрыл коррупционную схему в алкогольной отрасли, а в пресс-службе правительства сообщили об освобождении от занимаемых должностей председателя концерна...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь не будет просить у МВФ новый кредит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика