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КГБ раскрыл коррупционную схему в алкогольной отрасли
22.10.2019 17:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
КГБ раскрыл коррупционную схему в алкогольной отрасли, а в пресс-службе правительства сообщили об освобождении от занимаемых должностей председателя концерна «Белгоспищепрома» Александра Забелло и гендиректора «Минск Кристалл Групп» Станислава Иодиса. Ранее об отставке Забелло
В правительстве TUT.BY рассказали и о других увольнениях на предприятиях концернов «Белгоспищепром» и «Белнефтехим». Из-за выявленных фактов коррупционной деятельности в ОАО «Минск Кристалл», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», ОАО «Пинский винодельческий завод» и ОАО «Химремонт» по различным основаниям уволены семь руководителей разных уровней.
Подробности дела сообщили на телеканале
«В поле зрения оперативников попали два бизнесмена, которые лоббировали за взятки интересы своих коммерческих компаний. За денежное вознаграждение решали задачи поставок препаратов, ингредиентов и обслуживания оборудования. Должностные лица предприятий алкогольной промышленности в Минской и Витебской областях получали за содействие от 500 до 15 тысяч долларов в зависимости от суммы контракта», — рассказали в сюжете.
Видео:
Отмечается, что фигуранты признались в содеяном и сотрудничают со следствием.
Напомним, в сентябре правоохранительные органы
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КГБ раскрыл коррупционную схему в алкогольной отрасли, а в пресс-службе правительства сообщили об освобождении от занимаемых должностей председателя концерна...
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