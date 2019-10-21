Приостановка на полтора года. США пока не готовы полностью отменить санкции в отношении Беларуси

Источник материала: Tut.by

Наметившаяся в последние месяцы тенденция на нормализацию белорусско-американских отношений пока не принесла Минску желаемых результатов. Минфин США во вторник продлил еще на полтора года частичную приостановку санкций в отношении предприятий госконцерна «Белнефтехим».

В августе Белорусская нефтяная компания наняла за 60 тысяч долларов американского лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы получить разрешение на закупку американской сырой нефти. Власти Беларуси ищут альтернативу российскому сырью, которое можно перерабатывать на НПЗ в Мозыре и Новополоцке. Но санкционная политика США усложняет процесс закупки американской нефти.

Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компаний Беларуси после президентских выборов 2006 года, ссылаясь на нарушения прав человека. В октябре 2015 года санкции были приостановлены, чему способствовало освобождение политзаключенных. Это решение неоднократно продлевалось, в последний раз это было сделано в октябре 2018 года. Тогда приостановку санкций продлили на год — до 25 октября текущего года.

Сегодня, 22 октября Минфин США опять продлил приостановку — до 26 апреля 2021 года. Решение распространяется в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно». Американцам, вступающим в деловые отношения с перечисленными белорусскими компаниями, придется подробно отчитываться перед Госдепартаментом о сделках на общую сумму более 50 тыс. долларов

В сентябре Беларусь посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Американский чиновник столь высокого ранга побывал в Минске впервые за последние двадцать пять лет. В результате его визита было объявлено, что США готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Беларуси, а также что Минск и Вашингтон возвращают послов после 11-летнего перерыва. Уже известно, что США намерены построить новое здание посольства в Беларуси.