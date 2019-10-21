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Приостановка на полтора года. США пока не готовы полностью отменить санкции в отношении Беларуси
22.10.2019 20:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наметившаяся в последние месяцы тенденция на
В августе Белорусская нефтяная компания
Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компаний Беларуси после президентских выборов 2006 года, ссылаясь на нарушения прав человека. В октябре 2015 года санкции были приостановлены, чему способствовало освобождение политзаключенных. Это решение неоднократно продлевалось, в последний раз это было сделано в октябре 2018 года. Тогда приостановку санкций продлили на год — до 25 октября текущего года.
Сегодня, 22 октября Минфин США опять продлил приостановку — до 26 апреля 2021 года. Решение распространяется в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно». Американцам, вступающим в деловые отношения с перечисленными белорусскими компаниями, придется подробно отчитываться перед Госдепартаментом о сделках на общую сумму более 50 тыс. долларов
В сентябре Беларусь посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Американский чиновник столь высокого ранга побывал в Минске впервые за последние двадцать пять лет. В результате его визита было объявлено, что США готовы обсуждать дальнейшее
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Наметившаяся в последние месяцы тенденция на нормализацию белорусско-американских отношений пока не принесла Минску желаемых результатов. Минфин США во вторник...
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