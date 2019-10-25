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Казахстан договорился с Беларусью о поставках нефти

25.10.2019 07:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Казахстан и Беларусь согласовали текст соглашения и поставке нефти и нефтепродуктов, однако сегодня в ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко, документ подписан не будет, сообщил журналистам в пятницу министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Он также сообщил, что республика готова предоставить партнерам напрямую договариваться с казахстанскими нефтедобывающими компаниями, пишет «Власть. Казахстан».


Фото: Reuters

— Да, мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов. Согласовали соглашение, в основном текст. Можно сказать, что 100% согласовали, — сообщил Бозумбаев, отметив, что сегодня соглашение не будет подписано, потому что сначала необходимо «провести внутригосударственные процедуры».

Что касается объемов поставки, то, по словам, главы Минэнерго Кахастана, их пока нет в соглашении.

— В соглашении не будет объемов, будут правила, условия, как это будет делаться, — добавил он. Бозумбаев также сообщил, что белорусская сторона согласилась не заниматься реэкспортом казахстанской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Казахстан предоставит возможность партнерам самим договариваться с нефтедобывающими компаниями.

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Напомним, о том, что Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает их активизировать, Лукашенко заявлял весной этого года. Ранее заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сказал журналистам, что межправительственное соглашение с Казахстаном о торговле нефтью и нефтепродуктами может быть подписано в октябре, в ходе планируемого визита Александра Лукашенко в Нур-Султан. Заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов был настроен менее оптимистично.

 
 
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Что касается объемов поставки, то, по словам, главы Минэнерго Кахастана, их пока нет в соглашении.
 
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