Участок за $140 тыс., полдома за $41 тыс. и таунхаус за $205 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища

Цены самых дорогих домов здесь варьируются в районе 1 млн долларов. Как правило, это огромные особняки по 600-700 квадратных метров с дизайнерскими интерьерами, видеонаблюдением, итальянской мебелью и другими признаками роскоши.

Цены на таунхаусы стартуют от $180 тыс.