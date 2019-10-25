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Участок за $140 тыс., полдома за $41 тыс. и таунхаус за $205 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
25.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Цнянское водохранилище – зона притяжения минчан; место, где хорошо и спокойно в любую пору года. Благодаря обустроенной береговой линии, природе и инфраструктуре, цены на коттеджи и виллы здесь достигают $1,5 млн. При этом земля в районе Цнянки держит цену даже в кризис. Что можно купить в границах 500 метров от берега – в нашем обзоре.
Жизнь возле пляжа
Вокруг Цнянского водохранилища сосредоточена одна из престижнейших жилых застроек в черте МКАД. Здесь строились обеспеченные люди и часто по индивидуальным проектам. Так, к примеру, микрорайон Цна, что примыкает к МКАД, изобилует «дворцами», а береговая линия рядом с Клубом тенниса именуется в народе минской «рублевкой». Элитарность места подчеркивается забором, вход за который доступен лишь собственникам дорогих вилл. Поселок находится между лесопарковой зоной и водохранилищем, на территории есть собственный искусственный водоем, теннисный корт и детский городок.
Правее от Клуба тенниса – зона частной застройки чуть попроще. Территория в границах улиц Подольской, Кольцова, Широкой, Воропаевской застроена дорогой недвижимостью, но открыта для посторонних. Вперемешку с домами сохранены зеленые массивы и лесополоса, а потому вид из окон коттеджей не хуже, чем за городом. При этом подъезды к домам асфальтированы, коммуникации городские, инфраструктура рядом, до центра – рукой подать. Вдоль всей береговой линии Цнянского водохранилища обустроены велодорожки, пляжи, зоны барбекю, спортивные и детские площадки.
К слову, не так давно на берегу
Цены на недвижимость
Углубляться в Сельхозпоселок не будем, ограничив выборку недвижимости расстоянием в 500 метров от берега. Рассматриваемый квадрат – ближайшая зона к водоему. Это престижная локация Минска, и недвижимость здесь стоит дорого. Даже вне границ закрытого VIP-поселка (где сейчас ничего не продается) стоимость жилья вокруг водохранилища достигает 1,5 млн долларов, а голая земля продается по цене столичных квартир. Так, для примера, участок площадью 10 соток в районе Цна
А вот полдома на 7 сотках. Объект 1994 года строительства с санузлом на улице
При всем при этом предложение ограничено – в продаже на Realt.byнаходится порядка 60 объектов недвижимости в районе Цнянки. Большинство – коттеджи на этапе стройки. Цены за «коробки» на начальной стадии строительства начинаются в районе 230 тыс. долларов. Объекты, готовые для жизни, стоят дороже. Так, к примеру, необычный черный коттедж возле МКАД
Цены самых дорогих домов здесь варьируются в районе 1 млн долларов. Как правило, это огромные особняки по 600-700 квадратных метров с дизайнерскими интерьерами, видеонаблюдением, итальянской мебелью и другими признаками роскоши.
Цены на таунхаусы стартуют от $180 тыс.
Если не хватает на собственный дом, то можно присмотреться к таунхаусам. В пешей доступности от берега мы обнаружили несколько таких застроек. Все варианты продаются на стадии «под отделку», цены на небольшие квартиры по 150 «квадратов» стартуют от $
По соотношению цена-качество выделяется новый
В здание уже проведены все необходимые коммуникации, реализовано отопление на газу, подъезд асфальтирован. Проект выдержан в классическом стиле, из архитектурных «фишек» – французское остекление в пол, открытые террасы на втором уровне и мансардный этаж. На сегодня это один из самых доступных вариантов жилья возле водохранилища.
Фото: Павел Садовский
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Участок за $140 тыс., полдома за $41 тыс. и таунхаус за $205 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
Цнянское водохранилище – зона притяжения минчан; место, где хорошо и спокойно в любую пору года. Благодаря обустроенной береговой линии, природе и инфраструктуре,...
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