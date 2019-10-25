﻿ Участок за $140 тыс., полдома за $41 тыс. и таунхаус за $205 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища. 21.by
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Участок за $140 тыс., полдома за $41 тыс. и таунхаус за $205 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища

25.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Цнянское водохранилище – зона притяжения минчан; место, где хорошо и спокойно в любую пору года. Благодаря обустроенной береговой линии, природе и инфраструктуре, цены на коттеджи и виллы здесь достигают $1,5 млн. При этом земля в районе Цнянки держит цену даже в кризис. Что можно купить в границах 500 метров от берега – в нашем обзоре.

Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища

Жизнь возле пляжа

Вокруг Цнянского водохранилища сосредоточена одна из престижнейших жилых застроек в черте МКАД. Здесь строились обеспеченные люди и часто по индивидуальным проектам. Так, к примеру, микрорайон Цна, что примыкает к МКАД, изобилует «дворцами», а береговая линия рядом с Клубом тенниса именуется в народе минской «рублевкой». Элитарность места подчеркивается забором, вход за который доступен лишь собственникам дорогих вилл. Поселок находится между лесопарковой зоной и водохранилищем, на территории есть собственный искусственный водоем, теннисный корт и детский городок.

Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища

Правее от Клуба тенниса – зона частной застройки чуть попроще. Территория в границах улиц Подольской, Кольцова, Широкой, Воропаевской застроена дорогой недвижимостью, но открыта для посторонних. Вперемешку с домами сохранены зеленые массивы и лесополоса, а потому вид из окон коттеджей не хуже, чем за городом. При этом подъезды к домам асфальтированы, коммуникации городские, инфраструктура рядом, до центра – рукой подать. Вдоль всей береговой линии Цнянского водохранилища обустроены велодорожки, пляжи, зоны барбекю, спортивные и детские площадки. 


Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища

К слову, не так давно на берегу открыли еще один крупный спортивный объект – ФОК с теннисными кортами, площадками для пляжного волейбола и тенниса, открытым мини-футболом. Несмотря на то, что местные выступали против стройки, объект все же появился. Сегодня здесь могут заниматься спортом и дети, и взрослые.


Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища

Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища

Цены на недвижимость

Углубляться в Сельхозпоселок не будем, ограничив выборку недвижимости расстоянием в 500 метров от берега. Рассматриваемый квадрат – ближайшая зона к водоему. Это престижная локация Минска, и недвижимость здесь стоит дорого. Даже вне границ закрытого VIP-поселка (где сейчас ничего не продается) стоимость жилья вокруг водохранилища достигает 1,5 млн долларов, а голая земля продается по цене столичных квартир. Так, для примера, участок площадью 10 соток в районе Цна продается за 143 тыс. долларов. И для данного направления это норма.

Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища

А вот полдома на 7 сотках. Объект 1994 года строительства с санузлом на улице предлагается в пользование за 41 тыс. долларов. На сегодня это самый дешевый вариант возле водохранилища. Однако он, судя по всему, требует немалых вложений в ремонт.

Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища

При всем при этом предложение ограничено – в продаже на Realt.byнаходится порядка 60 объектов недвижимости в районе Цнянки. Большинство – коттеджи на этапе стройки. Цены за «коробки» на начальной стадии строительства начинаются в районе 230 тыс. долларов. Объекты, готовые для жизни, стоят дороже. Так, к примеру, необычный черный коттедж возле МКАД продается уже за 460 тыс. долларов. Дом готов к проживанию, но и цена в два раза выше.

Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища

Цены самых дорогих домов здесь варьируются в районе 1 млн долларов. Как правило, это огромные особняки по 600-700 квадратных метров с дизайнерскими интерьерами, видеонаблюдением, итальянской мебелью и другими признаками роскоши.

Цены на таунхаусы стартуют от $180 тыс.

Если не хватает на собственный дом, то можно присмотреться к таунхаусам. В пешей доступности от берега мы обнаружили несколько таких застроек. Все варианты продаются на стадии «под отделку», цены на небольшие квартиры по 150 «квадратов» стартуют от $180 тыс., самые дорогие таунхаусы распродаются по $360 тыс. долларов. Это квартиры в клубном доме в английском стиле, построенном в 2015 году. Площадь каждого таунхауса – 274 квадратных метра.

Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища

По соотношению цена-качество выделяется новый таунхаус на улице Никитина. Объект 2018 года, стадия строительства – выше 90%, цена – 205 тыс. долларов [$820 за «квадрат»]. Трехэтажный таунхаус рассчитан на две квартиры по 250 квадратных метров. В продаже обе, поэтому, при необходимости, можно купить весь объект целиком. Из очевидных плюсов – расположение. Прямо напротив таунхауса лесополоса, до пляжа – 400 метров, из окон – вид на зелень, в собственности небольшой участок.

Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища

В здание уже проведены все необходимые коммуникации, реализовано отопление на газу, подъезд асфальтирован. Проект выдержан в классическом стиле, из архитектурных «фишек» – французское остекление в пол, открытые террасы на втором уровне и мансардный этаж. На сегодня это один из самых доступных вариантов жилья возле водохранилища.

Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
Участок за 0 тыс., полдома за тыс. и таунхаус за 5 тыс. – обзор недвижимости возле Цнянского водохранилища
 
Теги: Минск
 
 
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Цнянское водохранилище – зона притяжения минчан; место, где хорошо и спокойно в любую пору года. Благодаря обустроенной береговой линии, природе и инфраструктуре,...
 
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