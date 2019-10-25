"Я стала работать меньше, а получать больше. Чем тут быть недовольной?" Как две белорусские семьи уехали жить в Россию

- Какой процент граждан живет в собственном жилье, а какой в арендном?

Александра: Из моих знакомых большинство живет в своих квартирах, но есть и те, кто снимает жилье. В основном, иногородние молодые ребята. Думаю, большинство иммигрантов все-таки арендуют жилье. Особенно выходцы из стран Средней Азии.

Нина: Все наши знакомые жилье купили. Ипотеку выплатить вполне реально, но процент сильно зависит от первоначального взноса.

- А сколько стоит аренда жилья?

Александра: Стоимость аренды жилья разная. Приличная однушка в черте города стоит от 20 тыс. российских рублей [640 белорусских рублей, -- прим. ред.]. На окраине дешевле.

Нина: Квартиру-студию где-нибудь подальше от центра можно снять тысяч за 15 российских рублей [480 белорусских рублей, -- прим. ред.], а если без ремонта, то, наверно, и меньше. 2-3-комнатные квартиры с хорошим ремонтом недалеко от метро будут стоить от 30 тысяч [960 белорусских рублей, -- прим. ред.]в месяц и до бесконечности.

- Реально ли заработать денег и купить жилье? Выгодна ли ипотека?

Александра: В принципе, все реально. В любом случае, если нет своего жилья, нужно платить за съемное. Выплачивать ипотеку не намного дороже. Это, конечно, не самое выгодное решение, но часто единственное. Всю сумму на покупку жилья собрать сложнее. Поэтому ипотеку многие берут. Процент по ипотеке для иностранцев, кстати, больше.

Нина: Мы пришли к выводу, что нам реально, в нашей семье доход выше среднего для Питера. Но ипотека не выгодна. Чем меньше первоначальный взнос, тем больше процент, который ты будешь выплачивать. Но все равно это подходящий способ решить жилищный вопрос. У меня такое ощущение, что абсолютно все мои знакомые выплачивают ипотеку.

- Какие зарплаты по профессиям наиболее оплачиваемые? На что могут претендовать белорусы? Какая величина минимальной и средней заработной платы?

Александра: Минимальная зарплата по городу с 1 января 2019 года составляет 18 тысяч рос рублей [575 белорусских рублей, -- прим. ред.]. Средняя – примерно 40 тысяч [1280 белорусских рублей, -- прим. ред.]. Традиционно высокие зарплаты у IT-специалистов.

Нина: Белорусов берут везде, так как не нужно разрешение на работу и ВНЖ. Дипломы об образовании признаются.

"Продукты стоят так же, как в Минске. Коммуналка -- до 100 долларов"

- Скажите, какие расходы у вашей семьи?

Александра: За двушку в отопительный сезон мы платим 5-6 тысяч российских рублей (до 100$) Проезд на общественном транспорте дороже, чем в Минске – 45 российских рублей (0,68$) Продукты стоят примерно столько же, сколько в Минске. Услуги (парикмахерская, платная медицина, развлечения) – в среднем раза в 1,5 дороже, чем в Минске. Хотя в последний наш приезд большой разницы уже не ощущалось. Секции для детей стоят в среднем 50-60$ в месяц. Есть и бесплатные клубы для детей и молодежи.

Нина: У нас расходы на коммуналку несколько выше, чем в Минске. За нашу двухкомнатную квартиру в отопительный сезон мы отдаем примерно 9 тысяч (150 долларов), летом около 5-6 тысяч (90-100 долларов). На еду у нас уходит ориентировочно столько же, сколько в Минске. Одежда, мне кажется, несколько дешевле. Бытовая техника дешевле. Абонемент в фитнес-клуб значительно дешевле, чем в Минске. За детский сад оплата была в 2 раза меньше, чем в Минске. Стоимость секций для детей очень разная. В среднем, групповые занятия 8 раз в месяц около 50 долларов. Но есть огромное количество предложений для индивидуальных занятий. Также есть большое количество бесплатных предложений в государственных организациях. Развлечения тоже по-разному, например, в кино можно сходить и за 5 долларов, и за 1,5 доллара.

Хочу отметить, что есть много предложений по социальной помощи. Например, летом после детского сада нам, несмотря на то, что в тот момент не было даже ВНЖ, предложили отправить ребенка в круглосуточный детский сад в Ленинградской области с бассейном и баней за 1 тысячу российских рублей в месяц! (это около 15 долларов). Многие на все 3 месяца лета детей туда пристраивали. Наш ребенок остался вполне доволен, хоть мы его и забрали пораньше. Весь месяц не выдержали, мне все казалось, что куда его такого маленького так надолго одного оставлять. Еще есть помощь пенсионерам и инвалидам, например, социальное такси: там вообще символическая оплата.

- Какая часть дохода уходит на налоги?

Александра: Подоходный налог для иностранцев, имеющих ВНЖ, такой же, как и для россиян – 13%. Также есть налог на недвижимость и на автомобиль.

Нина: Кроме подоходного налога, мы платим налог на автомобиль, который высчитывается индивидуально, и нам он обходится долларов в 80-90 в год. Есть налоговые вычеты на детей, покупку недвижимости, платные медицинские услуги. Думаю, есть еще что-нибудь, могу всего не знать.

- Как построена система здравоохранения?

Александра: Здравоохранение бесплатное при наличии полиса ОМС. Имея ВНЖ, его можно легко получить в ближайшей страховой компании. Скорую помощь можно вызвать, даже не имея полиса ОМС. Цены на платные медицинские услуги разные, в целом выше, чем в Минске (прием у врача стоит от 30$).

Нина: По полису обязательного медицинского страхования можно получить мед помощь в поликлиниках и стационарах. Экстренная помощь оказывается независимо от наличия полиса. В поликлиниках огромные очереди и ограниченные возможности. Поэтому многие предпочитают получать медпомощь в частных медицинских центрах. Это можно сделать, купив полис добровольного медицинского страхования (часто он входит в соцпакет от работы), или купить абонемент непосредственно в медцентре, или же просто оплачивать каждое обращение. Цены на медицинские услуги выше, чем в Минске. Особенно это касается стоматологии.

- Какая сумма остается после всех оплат и необходимых расходов? Что еще можете себе позволить?

Александра: Сложно сказать. Мы выплачиваем кредит, но можем позволить себе и развлечения, и покупку одежды с бытовой техникой. В финансовом плане чувствуем себя свободнее, чем в Беларуси.

Нина: Сколько денег остается, затрудняюсь сказать, потому что мы стали много тратить на развлечения – ходим в театры, на концерты, ездим на экскурсии. За первый год пребывания в России мы смогли позволить себе машину, конечно с пробегом, но в Минске у нас не получалось накопить на нее несколько лет. Мы спокойно покупаем одежду, и не думаем о том, как дожить до заработной платы. Начали много баловать ребенка.