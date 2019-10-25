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"Я стала работать меньше, а получать больше. Чем тут быть недовольной?" Как две белорусские семьи уехали жить в Россию
25.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Родные сестры Александра Уминская и Нина Филиппович выбрали Санкт-Петербург "для лучшей жизни", профессиональной реализации и успешного будущего детей. О своем переезде,
"С садиками и школами проблем немного"
- Расскажите, как произошел ваш переезд в Россию?
Александра: Это был 2011 год. В Беларуси произошел очередной кризис. Ограничили импорт в страну, и это сказалось на работе мужа. Тогда он нашел работу в Санкт-Петербурге. Вначале поехал один, снял квартиру, а потом забрал нас с годовалой дочкой.
Нина: Мысли про переезд были давно. В Минске работала на двух работах, но денег все равно не хватало на элементарные вещи. Перед глазами был пример сестры, но за это же нужно было взяться и начать что-то делать. И тут родственники в августе 2017 года предложили работу в Мытищах. Это стало «волшебным пенделем». Долго не думала, через месяц уже поехала. В итоге там оказались не совсем те условия, на которые рассчитывала. Поэтому через полгода решено было перебраться в Санкт-Петербург, так как там уже жила сестра с семьей и приехал папа.
- Как складывается ваша жизнь в Санкт-Петербурге?
Александра: Сама я пошла работать только в 2016 году, так как у нас родился второй ребенок, и до этого времени я находилась в декретном отпуске. Рожала в Минске, так что о роддомах Питера ничего сказать не могу. К тому моменту муж уже хорошо зарекомендовал себя на работе и устроил меня в эту же организацию. Мы оба технические специалисты, найти работу нам не проблема.
Дочку устроить в садик сразу не могли: большая очередь, мест в младшую группу не было. Но я тогда еще была во втором декрете, так что детсад не так уж был нужен. Место дали только через год, и сад был далеко от дома, позже мы перевелись в ближайший. Второго ребенка всегда сразу берут в то же учреждение, где числится старший. Это работает и с садиком, и со школой. В школу берут по месту прописки. Можно указать 3 школы в порядке приоритета. В первую очередь зачисляют детей с постоянной пропиской. Поэтому у иностранцев меньше шансов попасть в популярную школу. Но без школы ребенка точно не оставят. Жилье снимали до 2016 года. Потом решили купить в ипотеку. Посчитали, что лучше будем отдавать деньги за свое жилье, чем за съемное.
Нина: С работой проблем не было, меня берут всегда. Я врач, а это востребованная специальность. С жильем тоже просто, так как в Минске сдаем квартиру, на эти же деньги снимаем жилье в России. Семья поехала со мной не сразу. Муж перебрался месяца через два, а ребенка смогли забрать еще позже, так как в Московской области попасть в детский сад было нереально. В итоге ходили в частный пару дней в неделю, но это, конечно, был не выход. В Питер поехали уже вместе всей семьей. Мне предложили хорошие условия в частном медицинском центре. В Питере с садом вопросов не возникло, место в старшей группе дали сразу. И в школу потом тоже пошли без проблем.
"ВНЖ сразу дает возможность получить медстраховку"
- Легко ли получить вид на жительство?
Александра: ВНЖ белорусам можно получать сразу, не получая разрешение на временное пребывание (РВП). Надо, конечно, постоять в очередях. Возможно, не с первого раза удастся подать документы. Но все реально. Для получения ВНЖ нужна справка о доходах или хотя бы счет в банке на сумму порядка 60 тысяч российских рублей [около 2000 белорусских рублей, -- прим. ред] на человека. Это для Санкт-Петербурга. Слышала, что для Москвы сумма больше.
Нина: Да, подавать документы можно хоть сразу, как приедешь, и, например, работать год в стране для этого не нужно. Единственная загвоздка – очереди. В Мытищах мы так и не сделали ВНЖ, там система очень сложная – нужно или ловить время для подачи документов на сайте, или караулить талоны на месте, а для этого записаться в список, ездить отмечаться 2 раза в день в любую погоду. Само помещение маленькое, ожидание на улице… Нам удалось взять даты на сайте, но, когда пришли подавать документы, оказалось, что допущена ошибка в нашей регистрации (не по нашей вине).
В Питере все гораздо проще. Здесь построили Единый центр документов, где можно и консультацию по документам получить, и подать спокойно – приехать пораньше и получить талон на этот же день. Для получения ВНЖ нужно оплатить госпошлину, но, как оказалось, оплата из другой области не принимается, поэтому в Санкт-Петербурге пришлось платить еще раз. Рассмотрение ВНЖ для белорусов длится 3 месяца, после этого получаешь документ с постоянной регистрацией.
- Что может позволить себе иностранец с видом на жительство и без ВНЖ?
Александра: Получив ВНЖ, можно сразу рассчитывать на полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Без него поликлиники в России не обслуживают. Можно, конечно, купить полис ДМС (добровольное медицинское страхование), но это довольно дорого. Полис ОМС или ДМС нужен и при подаче документов в детский сад или школу. Также наличие ВНЖ делает Вас налоговым резидентом РФ. Для налоговых резидентов подоходный налог составляет 13%, для нерезидентов – 30%. То есть, имея ВНЖ, Вы можете оформить зарплатную карточку, с которой будет сниматься не 30%, а 13%. Это существенно. На пособия можно особо не рассчитывать. Все-таки они предусмотрены для граждан РФ. Например, чтобы отправить ребенка в лагерь, надо оплатить 100% стоимости путевки. Гражданам РФ предоставляется компенсация в размере чуть менее 50% стоимости. В детском саду мы также платили полную стоимость, граждане РФ – половину. В школе оплата питания такая же, как у всех.
Нина: ВНЖ мы делали по нескольким причинам. Во-первых, без ВНЖ сыну нельзя было оформить полис обязательного медицинского страхования. Нужно было оформлять ДМС (довольно дорого для дошкольника) или просто лечиться платно. Мне и мужу полисы ОМС сделали на работе, по договору между Россией и Беларусью, но детей в этом договоре учесть забыли. Во-вторых, без ВНЖ нельзя подать документы на гражданство. В-третьих, без ВНЖ нет постоянной регистрации и нужно каждые 3 месяца обновлять карту миграционного учета. Больше никаких ограничений не заметили. Хотя некоторые частные организации не горят желанием брать работников без ВНЖ, так как им приходится посылать уведомления в МВД, что они взяли на работу иностранца. Но, до того, как мы получили ВНЖ, я заключила бессрочный трудовой договор. Если договор с белорусом заключается на срок больше 6 месяцев или бессрочный, то подоходный налог составляет 13% вместо 30%.
"Разброс цен на жилье огромен"
- Сколько стоит купить недвижимость в Санкт-Петербурге?
Александра: Стоимость квартиры в Санкт-Петербурге варьируется в зависимости от района и типа жилья, причем разброс цен огромен. Самое дешевое жилье – в новостройках-муравейниках за кольцом. Границы города очень расширились, в него включили много пригородов. Так что даже если считается, что район входит в Питер, вы все равно можете добираться на работу на электричке или 2 часа на машине по пробкам. А есть и противоположный вариант: район прямо за кольцом, но не включен в границы города. Многие новостройки напичканы квартирами-студиями. В городе много жилья старого фонда. Есть и исторические здания, и хрущевки. Имеется элитное малоэтажное жилье в центре по баснословным ценам. Каждый выбирает для себя, что ему больше подходит.
Нина: Недвижимостью в Мытищах мы особо не интересовались. Что касается Питера, то цены на жилье очень сильно отличаются, учитывая районы города. Мы сейчас живем в Московском районе, он считается достаточно престижным. Здесь за те деньги, что мы можем выручить от продажи трехкомнатной квартиры в Минске, мы купим 2-хкомнатную квартиру аналогичного уровня. На окраине жилье значительно дешевле. Можно купить жилье и в пригороде, а на работу ездить на электричках. Например, из Павловска до центра Питера ехать 20 минут, электрички ходят каждые 15-20 минут. Большинство молодых семей предпочитают покупать квартиры в строящихся домах, так как разница в цене достигает 1 млн российских рублей [почти 32 тысячи белорусских рублей, -- прим. ред.].
- Какой процент граждан живет в собственном жилье, а какой в арендном?
Александра: Из моих знакомых большинство живет в своих квартирах, но есть и те, кто снимает жилье. В основном, иногородние молодые ребята. Думаю, большинство иммигрантов все-таки арендуют жилье. Особенно выходцы из стран Средней Азии.
Нина: Все наши знакомые жилье купили. Ипотеку выплатить вполне реально, но процент сильно зависит от первоначального взноса.
- А сколько стоит аренда жилья?
Александра: Стоимость аренды жилья разная. Приличная однушка в черте города стоит от 20 тыс. российских рублей [640 белорусских рублей, -- прим. ред.]. На окраине дешевле.
Нина: Квартиру-студию где-нибудь подальше от центра можно снять тысяч за 15 российских рублей [480 белорусских рублей, -- прим. ред.], а если без ремонта, то, наверно, и меньше. 2-3-комнатные квартиры с хорошим ремонтом недалеко от метро будут стоить от 30 тысяч [960 белорусских рублей, -- прим. ред.]в месяц и до бесконечности.
- Реально ли заработать денег и купить жилье? Выгодна ли ипотека?
Александра: В принципе, все реально. В любом случае, если нет своего жилья, нужно платить за съемное. Выплачивать ипотеку не намного дороже. Это, конечно, не самое выгодное решение, но часто единственное. Всю сумму на покупку жилья собрать сложнее. Поэтому ипотеку многие берут. Процент по ипотеке для иностранцев, кстати, больше.
Нина: Мы пришли к выводу, что нам реально, в нашей семье доход выше среднего для Питера. Но ипотека не выгодна. Чем меньше первоначальный взнос, тем больше процент, который ты будешь выплачивать. Но все равно это подходящий способ решить жилищный вопрос. У меня такое ощущение, что абсолютно все мои знакомые выплачивают ипотеку.
- Какие зарплаты по профессиям наиболее оплачиваемые? На что могут претендовать белорусы? Какая величина минимальной и средней заработной платы?
Александра: Минимальная зарплата по городу с 1 января 2019 года составляет 18 тысяч рос рублей [575 белорусских рублей, -- прим. ред.]. Средняя – примерно 40 тысяч [1280 белорусских рублей, -- прим. ред.]. Традиционно высокие зарплаты у IT-специалистов.
Нина: Белорусов берут везде, так как не нужно разрешение на работу и ВНЖ. Дипломы об образовании признаются.
"Продукты стоят так же, как в Минске. Коммуналка -- до 100 долларов"
- Скажите, какие расходы у вашей семьи?
Александра: За двушку в отопительный сезон мы платим 5-6 тысяч российских рублей (до 100$) Проезд на общественном транспорте дороже, чем в Минске – 45 российских рублей (0,68$) Продукты стоят примерно столько же, сколько в Минске. Услуги (парикмахерская, платная медицина, развлечения) – в среднем раза в 1,5 дороже, чем в Минске. Хотя в последний наш приезд большой разницы уже не ощущалось. Секции для детей стоят в среднем 50-60$ в месяц. Есть и бесплатные клубы для детей и молодежи.
Нина: У нас расходы на коммуналку несколько выше, чем в Минске. За нашу двухкомнатную квартиру в отопительный сезон мы отдаем примерно 9 тысяч (150 долларов), летом около 5-6 тысяч (90-100 долларов). На еду у нас уходит ориентировочно столько же, сколько в Минске. Одежда, мне кажется, несколько дешевле. Бытовая техника дешевле. Абонемент в фитнес-клуб значительно дешевле, чем в Минске. За детский сад оплата была в 2 раза меньше, чем в Минске. Стоимость секций для детей очень разная. В среднем, групповые занятия 8 раз в месяц около 50 долларов. Но есть огромное количество предложений для индивидуальных занятий. Также есть большое количество бесплатных предложений в государственных организациях. Развлечения тоже по-разному, например, в кино можно сходить и за 5 долларов, и за 1,5 доллара.
Хочу отметить, что есть много предложений по социальной помощи. Например, летом после детского сада нам, несмотря на то, что в тот момент не было даже ВНЖ, предложили отправить ребенка в круглосуточный детский сад в Ленинградской области с бассейном и баней за 1 тысячу российских рублей в месяц! (это около 15 долларов). Многие на все 3 месяца лета детей туда пристраивали. Наш ребенок остался вполне доволен, хоть мы его и забрали пораньше. Весь месяц не выдержали, мне все казалось, что куда его такого маленького так надолго одного оставлять. Еще есть помощь пенсионерам и инвалидам, например, социальное такси: там вообще символическая оплата.
- Какая часть дохода уходит на налоги?
Александра: Подоходный налог для иностранцев, имеющих ВНЖ, такой же, как и для россиян – 13%. Также есть налог на недвижимость и на автомобиль.
Нина: Кроме подоходного налога, мы платим налог на автомобиль, который высчитывается индивидуально, и нам он обходится долларов в 80-90 в год. Есть налоговые вычеты на детей, покупку недвижимости, платные медицинские услуги. Думаю, есть еще что-нибудь, могу всего не знать.
- Как построена система здравоохранения?
Александра: Здравоохранение бесплатное при наличии полиса ОМС. Имея ВНЖ, его можно легко получить в ближайшей страховой компании. Скорую помощь можно вызвать, даже не имея полиса ОМС. Цены на платные медицинские услуги разные, в целом выше, чем в Минске (прием у врача стоит от 30$).
Нина: По полису обязательного медицинского страхования можно получить мед помощь в поликлиниках и стационарах. Экстренная помощь оказывается независимо от наличия полиса. В поликлиниках огромные очереди и ограниченные возможности. Поэтому многие предпочитают получать медпомощь в частных медицинских центрах. Это можно сделать, купив полис добровольного медицинского страхования (часто он входит в соцпакет от работы), или купить абонемент непосредственно в медцентре, или же просто оплачивать каждое обращение. Цены на медицинские услуги выше, чем в Минске. Особенно это касается стоматологии.
- Какая сумма остается после всех оплат и необходимых расходов? Что еще можете себе позволить?
Александра: Сложно сказать. Мы выплачиваем кредит, но можем позволить себе и развлечения, и покупку одежды с бытовой техникой. В финансовом плане чувствуем себя свободнее, чем в Беларуси.
Нина: Сколько денег остается, затрудняюсь сказать, потому что мы стали много тратить на развлечения – ходим в театры, на концерты, ездим на экскурсии. За первый год пребывания в России мы смогли позволить себе машину, конечно с пробегом, но в Минске у нас не получалось накопить на нее несколько лет. Мы спокойно покупаем одежду, и не думаем о том, как дожить до заработной платы. Начали много баловать ребенка.
- Александра и Нина, поделитесь, пожалуйста, общим впечатлением от жизни в Санкт-Петербурге.
Александра: Мне было поначалу сложно привыкнуть к городу. Возможно потому, что я первые годы сидела дома с детьми и редко бывала за пределами своего квартала. Сейчас я совсем освоилась, и мне все нравится. В Петербурге очень насыщенная культурная жизнь. Много музеев, парков, театров. Люди даже покупают абонементы в эти заведения. Для детей в музеях есть специальные программы. Огромное количество секций для взрослых и детей. В фитнес-клубах занимаются люди всех возрастов. Многие бегают, катаются на лыжах, занимаются скандинавской ходьбой с палками. По сравнению с Минском город, конечно, более шумный, грязный, и суетливый, пробки на дорогах. Погода, опять же, хуже. В Минске уютнее, чище и спокойнее.
Нина: Однозначно довольны. Я стала работать меньше, получать больше. Чем тут быть недовольной? У мужа тоже зарплата подросла. Здесь больше развлечений, активностей для ребенка. В перспективе, больший выбор ВУЗов. К тому же, Питер просто красивый город, по которому приятно побродить. В какой бы уголок не заглянул, там обязательно встретится что-нибудь интересное.
Минусы по сравнению с Минском тоже есть. Здесь прохладнее. Зимой это чувствуется особенно. Пришлось экстренно всем покупать одежду и обувь потеплее. Здесь действительно часто идут дожди. Тут значительно грязнее. Мусорные баки вывозят реже, периодически можно встретить крыс. В Минске, кстати, привыкла собирать мусор раздельно, а тут приходится выбрасывать все вместе. Хорошо хоть макулатуру в школе собирают. И еще здесь более ржавая водопроводная вода. На этом, пожалуй, минусы заканчиваются.
Фото из личного архива героев материала.
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"Я стала работать меньше, а получать больше. Чем тут быть недовольной?" Как две белорусские семьи уехали жить в Россию
Родные сестры Александра Уминская и Нина Филиппович выбрали Санкт-Петербург "для лучшей жизни", профессиональной реализации и успешного будущего детей. О своем...
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