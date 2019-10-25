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Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют
25.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце лета мы
На сегодня в «Новой Боровой» проживает почти 15 тыс. человек. И все они до сих пор выезжают на МКАД через развязку в районе улиц Гинтовта – Городецкой. Дабы разгрузить перекресток, «А-100 Девеломпент» взялась построить новый съезд к кольцевой – с улицы Леонардо да Винчи. Еще в августе здесь шли подготовительные работы, а сегодня дорога уже почти готова: дорожное полотно асфальтировано и размечено, установлены знаки, протянута велодорожка, оборудована парковка, выделена разделительная полоса перед съездом на МКАД.
К слову, дорожные работы ведутся и с другой стороны «Новой Боровой». Параллельно с выездом на МКАД застройщик
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В конце лета мы писали о том, что «А-100 Девеломпент» приступила к строительству выезда с «Новой Боровой» на МКАД. Не прошло и двух месяцев, а дорога уже почти готова....
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