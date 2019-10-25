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Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют

25.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В конце лета мы писали о том, что «А-100 Девеломпент» приступила к строительству выезда с «Новой Боровой» на МКАД. Не прошло и двух месяцев, а дорога уже почти готова. Застройщик рассказал Realt.by, когда развязку откроют для движения.

Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют

На сегодня в «Новой Боровой» проживает почти 15 тыс. человек. И все они до сих пор выезжают на МКАД через развязку в районе улиц Гинтовта – Городецкой. Дабы разгрузить перекресток, «А-100 Девеломпент» взялась построить новый съезд к кольцевой – с улицы Леонардо да Винчи. Еще в августе здесь шли подготовительные работы, а сегодня дорога уже почти готова: дорожное полотно асфальтировано и размечено, установлены знаки, протянута велодорожка, оборудована парковка, выделена разделительная полоса перед съездом на МКАД.

Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют
Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют
Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют
Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют
Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют

По проекту дорогу должны были открыть в первом квартале 2020 года, но застройщик пошел на опережение – со слов представителей «А-100 Девеломпент», развязку откроют еще до конца ноября.

Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют
Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют
Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют
Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют
Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют
Выезд из «Новой Боровой» на МКАД почти готов. Мы выяснили, когда его откроют

К слову, дорожные работы ведутся и с другой стороны «Новой Боровой». Параллельно с выездом на МКАД застройщик строит дорогу к перекрестку улиц Шафрановской – Гинтовта через деревню Копище. Помимо транспортной инфраструктуры, развивается и социальная – совсем скоро в «Новой Боровой» откроют первую школу, что еще больше повысит престижность района. К слову, недавно застройщик анонсировал строительство самого большого квартала «Центральный парк», где уже можно купить квартиру. Как он будет выглядеть и чем будет отличаться от того, что уже построено в «Новой Боровой», можно почитать здесь.

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Теги: Минск
 
 
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В конце лета мы писали о том, что «А-100 Девеломпент» приступила к строительству выезда с «Новой Боровой» на МКАД. Не прошло и двух месяцев, а дорога уже почти готова....
 
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