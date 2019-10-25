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Минск нашел нефтяную альтернативу. Но есть нюанс: Россия пока не дала «добро» на транзит
25.10.2019 10:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь и Казахстан заявили о
Как заявил в пятницу Александр Лукашенко, Минск проведет консультации с Москвой о возможном транзите казахстанской нефти. «Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», —
Лукашенко сейчас находится с официальным визитом в Казахстане, но соглашение о поставке нефти и нефтепродуктов пока подписывать не планируется, проект документа должен пройти внутригосударственные процедуры. Предполагаемые объемы поставки в документе не прописаны. Ранее речь шла о покупке
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Беларусь и Казахстан заявили о согласовании соглашения о поставке нефти и нефтепродуктов, но оказалось, что ключевое препятствие началу поставок казахстанской...
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