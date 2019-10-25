Минск нашел нефтяную альтернативу. Но есть нюанс: Россия пока не дала «добро» на транзит

Источник материала: Tut.by

Беларусь и Казахстан заявили о согласовании соглашения о поставке нефти и нефтепродуктов, но оказалось, что ключевое препятствие началу поставок казахстанской нефти пока не устранено — нет согласия Москвы на транзит.



Фото: informburo.kz

Как заявил в пятницу Александр Лукашенко, Минск проведет консультации с Москвой о возможном транзите казахстанской нефти. «Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», — цитирует президента Беларуси ТАСС.

Лукашенко сейчас находится с официальным визитом в Казахстане, но соглашение о поставке нефти и нефтепродуктов пока подписывать не планируется, проект документа должен пройти внутригосударственные процедуры. Предполагаемые объемы поставки в документе не прописаны. Ранее речь шла о покупке 3,5 млн тонн нефти в год. В соглашении также оговорены обязательства Беларуси не заниматься реэкспортом казахстанской нефти и нефтепродуктов.

Минск интересовала не только поставка нефти, но и поставка продуктов, возможных для переработки, таких как газойль, мазут. На белорусские НПЗ периодически поставляется из Казахстана нефтяное сырье для дозагрузки вторичных процессов и нефтехимических производств, свидетельствуют данные Белстата. По информации TUT.BY, вот эти поставки и планируется нарастить до 1,5−2 млн тонн в год. Темные нефтепродукты можно поставлять железнодорожным транспортом. Что касается нефти, то ее выгоднее всего транспортировать в Беларусь из Казахстана по трубе, которая проходит по территории России. В свое время казахстанская нефть поставлялась через белорусский участок «Дружбы», то есть техническая возможность поставок есть.