Новый магазин «Родны кут» открылся в квартале индивидуальной застройки в Пинковичах

Источник материала: Полесская правда



Теперь все необходимые товары жители квартала индивидуальной застройки в Пинковичах могут купить рядом с домом. В минувшую пятницу здесь открылся магазин «Родны кут» Пинского райпо.









Вопрос о том, что в квартале индивидуальной застройки в Пинковичах нужен, просто необходим, торговый объект, жители деревни уже несколько лет назад поднимали на уровне местной власти и просили решить проблему. Как рассказала председатель сельисполкома Анжелика Гудкова, в этом квартале, который начал застраиваться больше 20 лет назад, проживает около 500 человек. И с каждым годом количество жителей увеличивается, появляется много семей, в том числе и многодетных. Вся инфраструктура: детский сад, школа и в том числе магазин – находится за железной дорогой. Людям очень неудобно добираться в центр деревни, чтобы купить продукты первой необходимости. Поэтому определенные шаги по созданию торгового объекта были предприняты. За дело взялся частник. Однако довести до конца начатое, к сожалению, не смог. Тогда местные власти обратились к руководству Пинского райпо. Был взят участок под строительство магазина, и работа закипела.









– Этот магазин мы планировали открыть раньше, но в силу объективных причин сроки несколько сместились. Но все же главное, что мы смогли реализовать свои планы и удовлетворить просьбу сельчан, – подчеркивает председатель Пинского райпо Александр Селюжицкий. – Торговый объект расположен в удобном для жителей этого квартала Пинковичей месте, да и с дороги его видно – сюда могут заглянуть проезжающие по пути в Высокое, Купятичи. Уверен, что магазин будет востребован, будет давать хороший товарооборот, и покупатели останутся довольны.

Строительство нового торгового объекта обошлось Пинскому райпо в 60 тысяч рублей, благоустройство проводили своими силами. В магазине, общая площадь которого 100 квадратных метров, а торговая – 75, создано 3 с половиной рабочих места – 3 продавца и полставки уборщицы. Ассортимент – в основном, товары продовольственной группы: молочная и колбасная продукция, яйца, рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия… Есть и некоторые сопутствующие товары.









Жители квартала индивидуальной застройки в Пинковичах очень ждали открытия магазина. Это было видно по тому, как они с удовольствием заходили в торговый зал, оценивали ассортимент, сравнивали цены и покупали приглянувшийся товар.

По словам Александра Селюжицкого, подобный типовой проект будет реализован в будущем году в Галево.





Обмениваясь друг с другом впечатлениями, люди говорили, что сделано хорошее дело. Это же мнение подтвердила и жительница Пинковичей Наталья Аврамчук, мама двоих детей, которая с дочерью Аленой пришла в магазин за покупками и осталась довольна.

– Здесь есть все, что нужно, главное – рядом, как говорится, в шаговой доступности, – поделилась Наталья.

Инна УРБАНОВИЧ

Фото автора