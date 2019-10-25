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Глава Представительства ЕС: Соглашение по визам в Евросоюзе согласовано и готово к подписанию

25.10.2019 10:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Карьерный дипломат Дирк Шубель возглавил Представительство Евросоюза в Минске в сентябре. До этого он работал в управлении Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России. В интервью TUT.BY Дирк Шубель рассказал, что мешает подписать соглашение об упрощении визового режима завтра, как итоги парламентских выборов повлияют на это подписание и прокомментировал предстоящий визит Лукашенко в Австрию.


«Санкции — это не наказание, это политическая реакция Евросоюза»

В Беларуси Дирка Шубеля, по словам самого дипломата, приветствовали очень тепло все, с кем он встретился по приезде: представители госорганов, гражданского общества, оппозиции, все люди. Шубель связывает это с тем, что в нашей стране он не новичок — дипломат возглавлял делегацию Евросоюза на встречах координационной группы Беларусь — ЕС. Первый раз в Беларуси он побывал в 2006 году, и тогда она показалась ему «серой».

— В то время я работал в Киеве и частично отвечал за отношения с Беларусью. И я вижу большую разницу между той Беларусью и этой. Тогда я запомнил Беларусь как серую страну. Представители власти, с которыми мы встречались, были не очень приветливы, не очень открыты. Но то было более трудное время, у нас были более сложные отношения, нежели сейчас. Сегодня отношения более теплые, динамичные, белорусские власти более инициативны, более заинтересованы в сотрудничестве с Евросоюзом. Поэтому разница большая. Я рад, что сегодня работаю с Беларусью, и моя задача — дальнейшее потепление отношений между ЕС и вашей страной. И не только с властями, но и со всем обществом, — говорит дипломат.

— Что, по вашему мнению, способствовало улучшению отношений ЕС и Беларуси за последние годы? Ведь в вопросах, которые всегда были камнем преткновения — смертной казни и правах человека — ситуация не улучшилась.

— Основным стал шаг, который предприняли белорусские власти — это освобождение оставшихся политзаключенных в 2015 году. Это был очень важный, позитивный шаг в правильном направлении, который позволил нам установить новые контакты. Также я хотел бы сказать об открытости со стороны белорусских властей для контактов с ЕС и, что также важно, для контактов с разными частями белорусского общества, чего ранее не было, насколько я могу судить. Сегодня у представителей власти есть контакты с представителями гражданского общества, независимыми организациями. Мы считаем это шагами в правильном направлении, Евросоюз всячески поддерживает эти контакты и приглашает на заседания координационной группы Беларусь — ЕС представителей гражданского общества. Эти встречи очень продуктивны, на мой взгляд.

Еще один шаг [для улучшения отношений между Беларусью и Евросоюзом] - это позиция Беларуси в отношении конфликта в Украине и вокруг нее. Позиция Беларуси является конструктивной — Беларусь проявила себя как инициативный партнер, который предлагает себя в качестве посредника, а Минск — в качестве переговорной площадки. Я даже где-то читал, что Минск кто-то назвал Женевой востока. Мне кажется, это немного преувеличение, но все же конструктивная позиция Беларуси в этом вопросе также способствовала взаимодействию ЕС с белорусской стороной.

Но при всем при этом Евросоюз не забывает о ситуации с правами человека в Беларуси. Уверяю вас, что мы пользуемся любой возможностью для того, чтобы напомнить белорусским властям об остающихся неразрешенных вопросах и необходимости улучшения ситуации с правами человека. Мы делаем это во время заседаний Координационной группы и во время заседаний Диалога по правам человека. Мы следим за ситуацией в сфере прав человека и продолжим это делать.

В 2016 году Евросоюз снял почти все санкции с Беларуси. Дирк Шубель отмечает: белорусские власти хорошо знают, при каких обстоятельствах ЕС сможет снять оставшиеся санкции — когда будут предприняты меры к решению тех проблем в области прав человека, которые привели к введению этих санкций. При этом дипломат отмечает, что санкции — это лишь один из инструментов политического реагирования на действия, неприемлемые для ЕС. Следует также помнить о том, что решение будет принимать не ЕС как институт, а все страны — члены ЕС.

— Санкции — это не наказание, это политическая реакция Евросоюза, — говорит Шубель.

«Надеемся, что эти парламентские выборы пройдут лучше, чем предыдущие»

Дипломат соглашается, что итоги выборов в 2016 году, когда в белорусский парламент впервые за 12 лет прошли два оппозиционных кандидата — Анна Канопацкая и Елена Анисим — тоже повлияли на улучшение двусторонних отношений. Но так ли пристально Евросоюз будет следить за итогами парламентских выборов в этом году?


— Во-первых, мы приветствуем отчет, с которым выступила спецдокладчик ООН по Беларуси и призываем белорусские власти сотрудничать со спецдокладчиком. Считаем, что работа, которую она проводит, очень важна. Мы внимательно следим за событиями, происходящими при подготовке к выборам, и призываем власть обеспечить соблюдение прав человека и свобод до, во время и после выборов. Мы будем тесно сотрудничать с БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека — один из институтов ОБСЕ, — Прим.TUT.BY), и мы рады, что они были приглашены для наблюдения за выборами.

Мы не раз призывали белорусские власти провести серьезную реформу избирательного законодательства, но, к сожалению, этого не произошло до ноябрьских выборов. Тем не менее, надеемся, что рекомендации, которые были даны БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссией Совета Европы после выборов 2016 года, будут выполнены. Евросоюз уже заявлял, что готов помогать Беларуси, поддерживать ее в процессе реформирования избирательного законодательства.

Хочу сказать, что оценка итогов этих выборов со стороны Евросоюза будет отражать оценку, которую выборы получат со стороны БДИПЧ ОБСЕ. Было бы хорошо, если бы в белорусском парламенте было больше независимых кандидатов, но еще раз повторю: в своей оценке [итогов выборов] мы будем опираться на оценку БДИПЧ.

— Результаты парламентских выборов никак не повлияют на подписание соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии? Если 8 ноября мы узнаем, что в белорусском парламенте нет ни одного оппозиционного депутата, соглашение между Евросоюзом и Беларусью все равно будет подписано?

— Я скажу так: мы надеемся, что эти парламентские выборы пройдут лучше, чем предыдущие. Что касается вопроса упрощения визового режима и реадмиссии, то это отдельная тема.

— То есть подписание соглашения никак не зависит от результатов парламентских выборов?

— Это отдельная тема.

«Соглашение по визам подписать можно хоть завтра, но есть одно но»

В конце сентября президент Беларуси одобрил проекты соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. После соглашения рассматривали органы Совета Евросоюза.

Дирк Шубель говорит, что сегодня соглашение об упрощении визового режима уже прошло все стадии согласования и готово к подписанию. Но Дирк Шубель отмечает, что есть одно но.


— Должен отметить, что соглашение по упрощению визового режима связано с соглашением по реадмиссии, и оба соглашения должны вступить в силу одновременно. Процедуры со стороны ЕС немного сложнее, нежели с белорусской стороны — Беларусь — одна страна с централизованной системой управления, а ЕС состоит из 28 стран. Кроме того, некоторые страны Евросоюза входят в шенгенскую зону, и между ними нет никакого контроля на границе, а есть те, что не входят, и соглашение по упрощению визового режима касается в основном стран шенгенской зоны. Могу сказать, что соглашение по упрощению визового режима прошло процедуры согласования в Евросоюзе и готово к подписанию. Что касается соглашения о реадмиссии, то здесь ситуация несколько другая оно касается также некоторых стран не шенгенской зоны, поэтому процесс согласования более длительный. Мы пытаемся его ускорить, чтобы выйти на подписание как можно быстрее, — рассказал Дирк Шубель.

После подписания Европейский парламент дает согласие на заключение соглашений. Затем Совет Европейского союза принимает решение о заключении обоих соглашений. Оба соглашения вступают в силу одновременно в первый день второго месяца после даты, когда стороны проинформируют друг друга о завершении процедур ратификации.

Успеют ли стороны подписать соглашения и обменяться ратификационными грамотами к декабрю (Если это произойдет позже, то в Евросоюзе успеют вступить в силу новые правила, и стоимость «шенген» вырастет до 80 евро для всех стран прежде чем снизится для белорусов до 35 евро со вступлением в силу двустороннего соглашения — Прим.TUT.BY), дипломат ответить не смог.

— Я не могу назвать конкретные даты, но со своей стороны мы постараемся сделать все, как можно быстрее, чтобы в ближайшем будущем вы услышали хорошие новости.

«Ничего о закрытом докладе, о котором говорил Лукашенко, не знаю»

На прошлой неделе Александр Лукашенко рассказал о возможности вступления Беларуси в ЕС и секретном докладе по этому поводу, в котором Запад вроде как оценивал Беларусь как «самую продвинутую страну в Восточной Европе и вокруг Евросоюза, готовую без всяких изменений законодательства, еще чего-то вступить в Евросоюз»

Глава Представительства ЕС не знает «ничего о таком закрытом докладе» и не берется ответить, оценивал ли Евросоюз Беларусь как потенциального члена ЕС.


— Могу лишь сказать в общем о членстве в ЕС. Во-первых, необходимо, чтобы страна хотела присоединиться к Евросоюзу, и, насколько я понимаю, белорусская сторона такого намерения и желания не имеет. Когда о таковом стремлении будет заявлено, мы это можем обсудить. Хочу сказать, что инициатива «Восточное партнерство» не исключает, что участвующие в ней страны в будущем присоединятся к ЕС. Но при этом «Восточное партнерство» не предназначено для того, чтобы участники вступили в ЕС. Двери для стран «Восточного партнерства» не закрыты, но и не вполне открыты. У нас есть целый набор критериев — Копенгагенские критерии*, по которым оценивается страна, желающая вступить в ЕС.

Еще одна яркая цитата белорусского руководства — главы МИД Владимира Макея — касалась политических решений Евросоюза в отношении Беларуси. В интервью пяти белорусским независимым СМИ глава МИД Владимир Макей, говоря о смертной казни, заявил: «Почему-то наши европейские партнеры не готовы принять какое-то политическое решение в отношении Беларуси, а нас заставляют это делать, не только по смертной казни, но и по другим вопросам».

Дирк Шубель сразу отвечает, что «с этим вопросом стоит обратиться к белорусским властям — что они имеют в виду под этими шагами». Но добавляет, что введение моратория стало бы очень важным шагом на пути улучшения наших отношений.

— Евросоюз хочет идти по этому пути шаг за шагом, но для танго нужны двое. Белорусская власть хорошо знает о Заключениях Совета по иностранным делам ЕС, которые были приняты в феврале 2016 года, и там была такая формулировка: «Ощутимые шаги Беларуси к соблюдению универсальных свобод, верховенства права и прав человека останутся фундаментальным фактором при формировании будущей политики ЕС в отношении Беларуси». И введение моратория, безусловно, приветствовалось бы как очень важный шаг. Введение моратория — политическое решение, принять которое можно легко, — считает дипломат.

Еще один шаг в правильном направлении для улучшения отношений с Евросоюзом, считает Шубель, — это «любой официальный визит белорусского президента [в Евросоюз]. В том числе, и предстоящий визит Лукашенко в Австрию.

— Но визит это одно, и помимо визитов должны быть конкретные шаги, которые последуют за визитом. Действительно, президента Беларуси дважды приглашали в Брюссель за последние несколько лет, и нам жаль, что он не смог принять это приглашение. Может быть, в близком будущем появятся новые поводы для визита, — говорит Дирк Шубель.

*Критерии вступления стран в Европейский союз (Копенгагенские критерии) были установлены в 1993 году. Чтобы стать членом ЕС, страна должна соответствовать трем группам критериев:
— Политическим: стабильность институтов как гарантия демократии, верховенства права, соблюдения прав человека, а также уважения и защиты прав меньшинств;
— Экономическим: работоспособная рыночная экономика и способность выдерживать конкуренцию и воздействие рыночных сил:
— Институциональным (административным): способность институтов эффективно исполнять законодательство и правила Сообщества (Acquis), способность брать на себя возникающие в результате членства в Союзе обязательства.

Способность Союза принять новых членов, сохраняя при этом динамику европейской интеграции, также является важным фактором.

 
Теги: Минск
 
 
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