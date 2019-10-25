Минфин: У Беларуси нет потребности «в каких-то политических кредитах» от России

Источник материала: Tut.by

Министр финансов Максим Ермолович заявил об отсутствии у Беларуси потребности «в каких-то политических кредитах» от России, сообщает interfax.by.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем», — сказал Ермолович журналистам в пятницу в Минске.

Беларусь обеспечена источниками финансирования в текущем году и «есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год», — подчеркнул министр. «Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», — заявил Ермолович.

Напомним, Беларусь в начале 2019 года обращалась к России с предложением о предоставлении стране государственного кредита на 600 млн долларов для рефинансирования в нынешнем году долговых обязательств перед РФ. Но Россия увязал выделение Беларуси кредита с интеграционными процессами.

При этом Беларусь до конца года рассчитывает привлечь кредит Банка развития Китая на 3,5 млрд китайских юаней, что составляет эквивалент около 500 млн долларов.