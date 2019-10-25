|
Минфин: У Беларуси нет потребности «в каких-то политических кредитах» от России
25.10.2019 11:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр финансов Максим Ермолович заявил об отсутствии у Беларуси потребности «в каких-то политических кредитах» от России,
«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем», — сказал Ермолович журналистам в пятницу в Минске.
Беларусь обеспечена источниками финансирования в текущем году и «есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год», — подчеркнул министр. «Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», — заявил Ермолович.
Напомним, Беларусь в начале 2019 года
При этом Беларусь до конца года рассчитывает привлечь кредит Банка развития Китая на 3,5 млрд китайских юаней, что составляет эквивалент около 500 млн долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр финансов Максим Ермолович заявил об отсутствии у Беларуси потребности «в каких-то политических кредитах» от России, сообщает interfax.by.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)