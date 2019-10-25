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Вину признали полностью. Начался суд над топ-менеджерами БелОМО
25.10.2019 12:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Первомайского района Минска начали рассматривать уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров холдинга «БелОМО». Их обвиняют в получении взяток.
Вячеслав Бурский руководил «БелОМО» 27 лет, входил в кадровый резерв президента. 73-летнего топ-менеджера
Следствие считает, что Бурский, будучи гендиректором холдинга «БелОМО», принял для себя денежные средства на общую сумму не менее 22,2 тысячи деноминированных рублей. Кроме этого, обвиняемый систематически, не реже одного раза в квартал, получал от гендиректора российской компании «Оптопром-ИТ» Фомина «откаты». Это продолжалось в 2009—2019 годах.
По данным следствия, деньги за оказание содействия в заключении договоров по изготовлению и поставке в адрес «Оптопром-ИТ» комплектов деталей комплексов самообороны он получал через своего заместителя и одновременно коммерческого директора Владимира Кискина.
Кискин, которому 72 года, тоже находится под домашним арестом. Свою позицию он занимал с 2001 года. По данным следствия, он получал деньги, будучи в командировках в России: белорусские топ-менеджеры и Фомин договорились на встрече в Минске, что российский топ-менеджер будет ежеквартально выделять им около 400 долларов.
Бурский и Кискин полностью признали вину.
В суде Бурский рассказал, что четверть суммы взятки от Фомина предназначалось ему, остальное Ксикин использовал по собственному усмотрению. На вопрос прокурора о том, почему была такая пропорция, ответил, что «так договорились». Бурский также сказал, что рассматривал эти деньги как подарки. «Следователь объяснил, что это были взятки», — сказл он. Бурский попросил учесть свой возраст, состояние здоровья, опыт работы и заслуги (48 лет он проработал на одном предприятии), раскаяние и не лишать его свободы.
Ранее Александр Лукашенко
Холдинг «БелОМО» специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств, в том числе двойного назначения, автомобильных компонентов для большегрузных автомобилей, индивидуальных приборов учета газа, промышленных светильников, бытовой техники, товаров народного потребления. В состав холдинга «БелОМО» входят Минский механический завод имени С.И. Вавилова, вилейский завод «Зенит», рогачевский «Диапроектор», жлобинский «Свет», НТЦ «ЛЭМТ», завод «Оптик».
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В суде Первомайского района Минска начали рассматривать уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров холдинга «БелОМО». Их обвиняют в получении взяток.
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