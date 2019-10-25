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Москва заявила, что Минск нарушает ее право на внутреннюю налоговую политику

25.10.2019 13:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Претензии Беларуси на компенсацию потерь от «налогового маневра» в российском нефтяном секторе ограничивают суверенное право РФ на проведение внутренней политики и не соответствуют принципам договора о Евразийском экономическом союзе, считают в Минфине России, пишет interfax.by.


Фото: Reuters

Такую оценку Минфин РФ высказал в своем письме по итогам рассмотрения предложения МИД Беларуси о включении в повестку очередного заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства вопроса о компенсации потерь и совершенствовании ценообразования на поставляемую в Беларусь российскую нефть, с которым ознакомился «Интерфакс». Российское министерство считает нецелесообразным включать такой вопрос в повестку заседания группы.

Как отмечается в письме за подписью замминистра финансов РФ Сергея Сторчака, одним из основополагающих международных договоров в сфере торгово-экономического сотрудничества между РФ и Беларусью является договор о Евразийском экономическом союзе, при заключении которого стороны договорились руководствоваться принципом суверенного равенства государств. Изменение налогового режима внутри страны является суверенным правом РФ, в рамках которого не нарушаются положения международных соглашений, отмечается в письме.

Предложения же Беларуси о компенсации ей потерь в связи с изменениями российского законодательства ограничивают суверенное право РФ на проведение независимой и самостоятельной внутренней политики и не соответствуют принципам договора, полагают в Минфине.

Министерство предлагает решать этот вопрос в рамках реализации «дорожной карты» по унификации, гармонизации и сближению налогового законодательства двух стран, проект которой уже разработан. Проектом предусмотрены мероприятия, итогом которых, по мнению российской стороны, должно стать подписание ряда межправительственных соглашений о применении на территории Беларуси норм Налогового кодекса РФ в отношении всех налогов и сборов, а также налогового администрирования за исключением единичных изъятий, связанных с особенностями белорусской экономики.

Таким образом, при подписании этих соглашений белорусские и российские субъекты предпринимательской деятельности будут находиться в равных налоговых условиях, говорится в письме.

В середине октября Минфин Беларуси оценивал потери республики от налогового маневра в РФ в 2020 году в 400 млн долларов. «На следующий год — 800 млн долларов. Это с учетом накопленных 400 млн в этом году, еще 400 млн долларов на следующий год (потери — ИФ). Это суммарно для экономики», — сообщил министр финансов республики Максим Ермолович. Пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов в ответ на это отметил: «Так называемые потери бюджета Беларуси из-за изменения российского законодательства не относятся к существующим обязательствам РФ перед республикой, в том числе финансовым».

Суммарные издержки от налогового маневра в 2019-2024 годах белорусская сторона оценивает примерно в 10,5 млрд долларов.

В конце декабря 2018 года премьер РФ Дмитрий Медведев инициировал обновление союзного договора от 1999 года в ответ на предложение белорусского коллеги Сергея Румаса обсудить размер и форму компенсации потерь Беларуси от «налогового маневра». Премьеры парафировали 6 сентября пакет документов по совместным действиям двух стран в рамках реализации договора о Союзном государстве, его представят президентам в начале декабря. Как сообщалось, проект программы экономической интеграции предусматривает введение с 1 апреля 2021 года единого Налогового кодекса и Гражданского кодекса на уровне Союзного государства. Планируется, что президенты Беларуси и России подпишут программу интеграции 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие договора о союзном государстве.

 
 
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Претензии Беларуси на компенсацию потерь от «налогового маневра» в российском нефтяном секторе ограничивают суверенное право РФ на проведение внутренней...
 
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