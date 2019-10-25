БЕЛАЗ и БЗМП заключили контракты на белорусско-казахстанском бизнес-форуме

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Участие в форуме принимают около 40 отечественных предприятий. По словам председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича, уже заключено более десятка контрактов на общую сумму 75 млн долларов. В частности, БЕЛАЗ подписал соглашение о совместном производстве продукции с предприятием «АстанаБелазСервис К».

На бизнес-форуме были подписаны соглашения не только в сфере машиностроения, которая для наших стран давно стала традиционной, но также в фармацевтической и продовольственной отраслях. Так, Борисовский завод медицинских препаратов заключил контракт на поставку продукции с компанией «ЭМИТИ Интернешнл».

Минская область активно сотрудничает с Казахстаном. За январь-август экспорт товаров, произведенных в центральном регионе Беларуси, превысил 117 млн долларов, импорт составил 9,2 млн долларов. В Казахстан поставлялись преимущественно грузовые автомобили, лекарства, молочные жиры и говядина. Импортировался необработанный алюминий, сульфаты, квасцы, пероксосульфаты, а также продукты питания — дыни, арбузы, лук, чеснок и т.д.

В августе 1996 года между Карагандинской и Минской областями было подписано Соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в январе 2009-го — Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Миноблисполкомом и акиматом Павлодарской области. Кроме этого, с октября 2015-го действует Соглашение между Слуцким райисполкомом и акиматом Павлодарского района Павлодарской области.

Юлия Гавриленко