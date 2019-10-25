Глава ассоциации инвалидов-колясочников через суд добился регистрации кандидатом в депутаты

Источник материала: Tut.by

Глава Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко через суд Минского района добился, чтобы его зарегистрировали кандидатом в депутаты. Он доказал, что все собранные им подписи действительны, хотя окружная комиссия утверждала обратное.



Фото: Facebook Евгения Шевко

Напомним, Евгений Шевко за свое выдвижение собрал 1477 подписей из необходимой тысячи, но ему отказали из-за 60 подписей, признанных недействительными. В окружной комиссии указали, что, по информации Отдела по гражданству и миграции Ленинского района, люди, которые подписались за Шевко, не проживают по указанному ими адресу.

Были и другие причины: в каких-то подписях комиссия решила, что в серии паспорта написано не МР, а ШР. Но не учла, что в Беларуси паспортов таких серий не существует. На суд Евгений Шевко привел свидетеля — женщину, которая собирала подписи. Она доказала, что у нее такой почерк и в подписных листах указана буква М.

— Чтобы доказать, что люди живут по указанным адресам, я объехал тех, чьи подписи были признаны недействительными, просил их дать сфотографировать документы, подтверждающие их адрес проживания. И, представляете, люди соглашались! К ним приехал чужой человек, а они пошли навстречу. День и ночь мы ездили с ребятами, искали этих людей. А это непросто: кто-то уехал, кто-то — один из студентов — потерял свою регистрацию, кого-то просто не было дома. Но мы сражались до последнего и победили. Представители комиссии были уверены, что суд встанет на их сторону. Но суд прнял решение в мою пользу, и поручил Минской городской комиссии меня зарегистрировать. Сегодня вечером я получу свое удостоверение кандидата, — рассказал TUT.BY Евгений Шевко. Он пока первый, кому удалось оспорить решение комиссии об отказе в регистрации.

Евгений Шевко идет в депутаты по 95-му Купаловскому избирательному округу. По нему же баллотируется глава БНФ Григорий Костусев и действуюзий депутат Палаты представителей Татьяна Сайганова.

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