Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Испытания подтвердили безопасность применения ПВХ мембран LOGICROOF V-RP и LOGICROOF PRO V-RP ТЕХНОНИКОЛЬ при контакте с питьевой водой Полимерные мембраны компании ТЕХНОНИКОЛЬ могут применяться для решения широкого спектра строительных задач. Для гидроизоляции кровель, фундаментов, бассейнов....

Полимерные мембраны компании ТЕХНОНИКОЛЬ могут применяться для решения широкого спектра строительных задач. Для гидроизоляции кровель, фундаментов, бассейнов. Одной из возможных сфер применения является также гидроизоляция резервуаров с питьевой водой. Но при контакте с продуктами питания и водой крайне важно, чтобы используемые материалы были безопасными и не выделяли вредные вещества. Для подтверждения безопасности ПВХ мембран LOGICROOF V-RP и LOGICROOF PRO V-RP компания ТЕХНОНИКОЛЬ организовала испытания в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. В процессе испытаний образцы погружались на 30 дней в дистиллированную воду, после чего оценивалось содержание вредных веществ в воде. Было установлено, что образцы мембран LOGICROOF V-RP и LOGICROOF PRO V-RP не изменяют органолептические, физико-химические и санитарно-химические показатели воды, не выделяют в воду таких вредных и опасных веществ, как ацетальдегид, цинк, фталаты, спирты.На основании результатов экспертизы нормативной документации и по результатам лабораторных исследований ФГБУЗ Головной центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России выдал экспертное заключение, подтверждающее, что мембраны LOGICROOF V-RP и LOGICROOF PRO V-RP соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и могут использоваться для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой, в том числе и в случае прямого контакта с питьевой водой. Напомним, что в августе 2019 года подобное заключение было получено и на ТПО мембрану SINTOFOIL RT компании ТЕХНОНИКОЛЬ.www.tn.ru