ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Испытания подтвердили безопасность применения ПВХ мембран LOGICROOF V-RP и LOGICROOF PRO V-RP ТЕХНОНИКОЛЬ при контакте с питьевой водой

25.10.2019 11:39 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

Полимерные мембраны компании ТЕХНОНИКОЛЬ могут применяться для решения широкого спектра строительных задач. Для гидроизоляции кровель, фундаментов, бассейнов. Одной из возможных сфер применения является также гидроизоляция резервуаров с питьевой водой. Но при контакте с продуктами питания и водой крайне важно, чтобы используемые материалы были безопасными и не выделяли вредные вещества. Для подтверждения безопасности ПВХ мембран LOGICROOF V-RP и LOGICROOF PRO V-RP компания ТЕХНОНИКОЛЬ организовала испытания в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. В процессе испытаний образцы погружались на 30 дней в дистиллированную воду, после чего оценивалось содержание вредных веществ в воде. Было установлено, что образцы мембран LOGICROOF V-RP и LOGICROOF PRO V-RP не изменяют органолептические, физико-химические и санитарно-химические показатели воды, не выделяют в воду таких вредных и опасных веществ, как ацетальдегид, цинк, фталаты, спирты.

На основании результатов экспертизы нормативной документации и по результатам лабораторных исследований ФГБУЗ Головной центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России выдал экспертное заключение, подтверждающее, что мембраны LOGICROOF V-RP и LOGICROOF PRO V-RP соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и могут использоваться для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой, в том числе и в случае прямого контакта с питьевой водой. Напомним, что в августе 2019 года подобное заключение было получено и на ТПО мембрану SINTOFOIL RT компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

www.tn.ru
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полимерные мембраны компании ТЕХНОНИКОЛЬ могут применяться для решения широкого спектра строительных задач. Для гидроизоляции кровель, фундаментов, бассейнов....
 
Новости дня
Новости экономики
 
БЕЛАЗ и БЗМП заключили контракты на белорусско-казахстанском бизнес-форуме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика