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Испытания подтвердили безопасность применения ПВХ мембран LOGICROOF V-RP и LOGICROOF PRO V-RP ТЕХНОНИКОЛЬ при контакте с питьевой водой
25.10.2019 11:39 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьПолимерные мембраны компании ТЕХНОНИКОЛЬ могут применяться для решения широкого спектра строительных задач. Для гидроизоляции кровель, фундаментов, бассейнов. Одной из возможных сфер применения является также гидроизоляция резервуаров с питьевой водой. Но при контакте с продуктами питания и водой крайне важно, чтобы используемые материалы были безопасными и не выделяли вредные вещества. Для подтверждения безопасности ПВХ мембран LOGICROOF V-RP и LOGICROOF PRO V-RP компания ТЕХНОНИКОЛЬ организовала испытания в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. В процессе испытаний образцы погружались на 30 дней в дистиллированную воду, после чего оценивалось содержание вредных веществ в воде. Было установлено, что образцы мембран LOGICROOF V-RP и LOGICROOF PRO V-RP не изменяют органолептические, физико-химические и санитарно-химические показатели воды, не выделяют в воду таких вредных и опасных веществ, как ацетальдегид, цинк, фталаты, спирты.
На основании результатов экспертизы нормативной документации и по результатам лабораторных исследований ФГБУЗ Головной центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России выдал экспертное заключение, подтверждающее, что мембраны LOGICROOF V-RP и LOGICROOF PRO V-RP соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и могут использоваться для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой, в том числе и в случае прямого контакта с питьевой водой. Напомним, что в августе 2019 года подобное заключение было получено и на ТПО мембрану SINTOFOIL RT компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
www.tn.ru
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Испытания подтвердили безопасность применения ПВХ мембран LOGICROOF V-RP и LOGICROOF PRO V-RP ТЕХНОНИКОЛЬ при контакте с питьевой водой
Полимерные мембраны компании ТЕХНОНИКОЛЬ могут применяться для решения широкого спектра строительных задач. Для гидроизоляции кровель, фундаментов, бассейнов....
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