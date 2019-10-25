Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем будет удивлять десятая выставка Красивые дома С 24 по 27 октября на площадке Крокус Экспо в Москве будет проходить выставка Красивые дома-2019. Посетители смогут построить свой дом, подключить его к инженерным...

С 24 по 27 октября на площадке Крокус Экспо в Москве будет проходить выставка Красивые дома-2019. Посетители смогут построить свой дом, подключить его к инженерным системам, подобрать материалы для дизайна помещений и мебель. Тепло и уют, это одно из базовых требований к дому. Чтобы их удовлетворить, современные котельные становятся настоящими инженерными центрами. Правда, устоявшийся стереотип говорит о том, что затраты на оборудование и монтаж отопительной системы дома стоят едва ли не на втором месте после строительно-монтажных работ, а обслуживание отнимает массу времени и сил. Эти мифы на выставке Красивые дома-2019 готова разрушать компания FRISQUET, лидер французского рынка отопительного оборудования, которая представит газовые отопительные котлы нового поколения.Конденсационный теплогенератор Condensation и низкотемпературный Evolution, это полноценная котельная на стене, к которой не надо подбирать дополнительного оборудования, говорит Роман Гладких, технический директор компании FRISQUET в России. За счёт встроенных систем эти модели поддерживают разную температуру в трех различных зонах отопления. Автоматически регулируют расход газа, снижая его потребление на 25 процентов. Обеспечивают бесперебойное горячее водоснабжение. При этом каждый теплогенератор в заводской комплектации обеспечен функцией удаленного управления. Достаточно скачать специальное приложение на свой смартфон.Тепло и уют в доме во многом зависит от материала, из которого построено здание, и его утепления. Пенополиуретан обладает теплопроводностью, которая в 25 раз меньше, чем у кирпича, что позволяет существенно экономить на отоплении зимой и кондиционировании летом, рассказывает Олег Дейнеко, руководитель проекта компании Купол жизни.Компания представит свои купольные дома из пенополиуретана, которые монтируются по принципу шип-паз на любой ровной поверхности буквально за один-два дня, не требуют фундамента, а в конструкцию уже заложены коммуникации, поэтому такой дом быстро подключается к инженерной инфраструктуре.О новых интерьерных трендах можно будет узнать на стенде TRENTO. Это авторская коллекция итальянского промышленного дизайнера Альфредо Дзенджаро, созданная специально для России. Производители заявляют, что при изготовлении применяются материалы, которые позволяют предметам интерьера сохранять свои свойства даже при долговременном ежедневном использовании.www.frisquet.com