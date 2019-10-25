Марианна Щеткина меняет Совет Республики на новое кресло

Источник материала: Tut.by

Заместитель председателя Совета республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина в пятницу подала заявление об освобождении ее с этой должности, сообщает Sputnik со ссылкой на аппарат Верхней палаты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По информации TUT.BY, Щеткина переходит на работу в Постоянный комитет Союзного государства, к Григорию Рапоте.

Постоянный Комитет Союзного государства — это рабочий аппаратом Высшего Госсовета Союзного государства и Совмина Союзного государства. Руководит работой Посткома госсекретарь Союзного государства, Григорий Рапота, а также в состав Посткома входят четыре его заместителями, по два от России и Беларуси. От Беларуси сейчас занято одно место — это бывший министр финансов Владимир Амарин.

Марианна Щеткина — в 2009—2016 годах занимала пост министра труда и социальной защиты населения. С 2016 года она работала в должности заместителя председателя Совета Республики.