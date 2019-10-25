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Беларуси не нужен кредит в $600 млн

25.10.2019 15:58 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

У Беларуси есть необходимые источники финансирования в 2019 году, и нет нужды «в каких-то политических кредитах».

Об этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, информирует БЕЛТА.

По словам министра, Беларусь не ведет никаких переговоров с Москвой о кредите правительства в 600 млн долларов, и никаких запросов туда не посылала.

История вопроса

Тем временем, в июне нынешнего года Ермолович сообщал, что Минск рассчитывает до конца года получить от Китая кредит в эквиваленте более 500 млн долларов (3,5 млрд юаней).

Еще раньше, 27 февраля, тот же министр заявил, что Беларусь обратилась к России за кредитом на 600 млн долларов для рефинансирования долга, но решение о выделении кредита РФ пока не принято.

В мае замминистра Андрей Белковец информировал, что Россия не отказывается от предоставления Беларуси кредита, в бюджете РФ на 2019 год средства уже заложены, теперь дело за российской стороной.

А в октябре 2018 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что Беларусь рассчитывает в 2019 году получить от России государственный кредит, размер которого на тот момент согласовывался сторонами.

В 2019 году платежи страны по обслуживанию и погашению госдолга составят 3,29 млрд долларов.

Напомним, внешний государственный долг Беларуси на 1 сентября составил 16,6 млрд долларов. За восемь месяцев 2019-го нашей страной было привлечено госкредитов на 806,5 млн долларов. За этот же период по внешнему госудолгу было выплачено 1145,6 млн долларов. ЗВР Беларуси за сентябрь уменьшились на 60 миллионов долларов.

В 2018 году также сообщалось о намерении России с четвертого квартала прекратить выдачу Беларуси кредитов и беспошлинную поставку нефтепродуктов и сжиженного газа из-за потерь своего бюджета. 

 
Теги: Минск
 
 
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У Беларуси есть необходимые источники финансирования в 2019 году, и нет нужды «в каких-то политических кредитах».
 
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