Беларуси не нужен кредит в $600 млн

У Беларуси есть необходимые источники финансирования в 2019 году, и нет нужды «в каких-то политических кредитах».

Об этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, информирует БЕЛТА.

По словам министра, Беларусь не ведет никаких переговоров с Москвой о кредите правительства в 600 млн долларов, и никаких запросов туда не посылала.

История вопроса

Тем временем, в июне нынешнего года Ермолович сообщал , что Минск рассчитывает до конца года получить от Китая кредит в эквиваленте более 500 млн долларов (3,5 млрд юаней).

Еще раньше, 27 февраля, тот же министр заявил , что Беларусь обратилась к России за кредитом на 600 млн долларов для рефинансирования долга, но решение о выделении кредита РФ пока не принято.

В мае замминистра Андрей Белковец информировал , что Россия не отказывается от предоставления Беларуси кредита, в бюджете РФ на 2019 год средства уже заложены, теперь дело за российской стороной.

А в октябре 2018 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил , что Беларусь рассчитывает в 2019 году получить от России государственный кредит, размер которого на тот момент согласовывался сторонами.

В 2019 году платежи страны по обслуживанию и погашению госдолга составят 3,29 млрд долларов.

Напомним, внешний государственный долг Беларуси на 1 сентября составил 16,6 млрд долларов. За восемь месяцев 2019-го нашей страной было привлечено госкредитов на 806,5 млн долларов. За этот же период по внешнему госудолгу было выплачено 1145,6 млн долларов. ЗВР Беларуси за сентябрь уменьшились на 60 миллионов долларов.