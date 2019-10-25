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Беларуси не нужен кредит в $600 млн
25.10.2019 15:58 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
У Беларуси есть необходимые источники финансирования в 2019 году, и нет нужды «в каких-то политических кредитах».
Об этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович,
По словам министра, Беларусь не ведет никаких переговоров с Москвой о кредите правительства в 600 млн долларов, и никаких запросов туда не посылала.
История вопроса
Тем временем, в июне нынешнего года Ермолович
Еще раньше, 27 февраля, тот же министр
В мае замминистра Андрей Белковец
А в октябре 2018 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас
В 2019 году платежи страны по обслуживанию и погашению госдолга составят 3,29 млрд долларов.
Напомним, внешний государственный долг Беларуси на 1 сентября
В 2018 году также сообщалось о намерении России с четвертого квартала
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У Беларуси есть необходимые источники финансирования в 2019 году, и нет нужды «в каких-то политических кредитах».
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