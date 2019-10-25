«Мы - одна страна, и другой Беларуси у нас нет». Зачем молодежь из регионов идет в депутаты

Источник материала: Tut.by

Во время нынешней кампании депутатов белорусам придется выбирать примерно из 560 кандидатов — столько было изначально зарегистрировано. В среднем конкурс в парламент — пять человек на место. Среди претендентов традиционно есть молодежь — люди в возрасте до 30 лет. На выборах в парламент седьмого созыва зарегистрированы 53 молодых кандидата — это 9,5% от всех претендентов на кресло парламентария. На прошлых выборах, кстати, было почти столько же: 52 молодых человека. Большинство выдвигалось от политических партий, кое-кто — от трудовых коллективов, но есть и самовыдвиженцы — те, кто прошел в кандидаты путем сбора подписей избирателей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Самый известный молодой самовыдвиженец кампании — конечно, «Мисс Беларусь» Мария Василевич, она баллотируется в Минске. На сайте ЦИК, кстати, Мария представлена как редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании, а не как титулованная красавица — член БРСМ. Ранее девушка рассказывала TUT.BY, что именно в этой организации ей предложили пойти в депутаты.

— Я всегда занимала активную жизненную позицию и к своим 22 годам, по-моему, имею некоторый опыт, знания и желание внести свой вклад в развитие Беларуси, — считает «Мисс Беларусь — 2018».

Но что мы знаем о молодых самовыдвиженцах из регионов? Там тоже есть люди, которые хотят сделать страну чуть лучше — и именно для этого, говорят, идут в парламент.

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