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«Мы - одна страна, и другой Беларуси у нас нет». Зачем молодежь из регионов идет в депутаты

25.10.2019 16:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время нынешней кампании депутатов белорусам придется выбирать примерно из 560 кандидатов — столько было изначально зарегистрировано. В среднем конкурс в парламент — пять человек на место. Среди претендентов традиционно есть молодежь — люди в возрасте до 30 лет. На выборах в парламент седьмого созыва зарегистрированы 53 молодых кандидата — это 9,5% от всех претендентов на кресло парламентария. На прошлых выборах, кстати, было почти столько же: 52 молодых человека. Большинство выдвигалось от политических партий, кое-кто — от трудовых коллективов, но есть и самовыдвиженцы — те, кто прошел в кандидаты путем сбора подписей избирателей.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Самый известный молодой самовыдвиженец кампании — конечно, «Мисс Беларусь» Мария Василевич, она баллотируется в Минске. На сайте ЦИК, кстати, Мария представлена как редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании, а не как титулованная красавица — член БРСМ. Ранее девушка рассказывала TUT.BY, что именно в этой организации ей предложили пойти в депутаты.

— Я всегда занимала активную жизненную позицию и к своим 22 годам, по-моему, имею некоторый опыт, знания и желание внести свой вклад в развитие Беларуси, — считает «Мисс Беларусь — 2018».

Но что мы знаем о молодых самовыдвиженцах из регионов? Там тоже есть люди, которые хотят сделать страну чуть лучше — и именно для этого, говорят, идут в парламент.

Учитель Светлана, Брест, 23 года: хочет «принять непосредственное участие в развитии нашей страны»

За кресло в парламенте борется 23-летняя учитель базовой школы деревни Яцковичи Брестского района Светлана Лысенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ⠀ 17 октября в администрации Московского района я была официально зарегистрирована кандидатом в депутаты Палаты представителей по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3 ⠀ Я решила попробовать себя, потому что я: • молодая, активная, инициативная • считаю, что в парламенте должны быть представители всех поколений • смогла собрать более 1000 подписей избирателей • хочу жить в Беларуси и улучшать её • как учитель, вижу несовершенства системы образования • хочу добиться того, что бы молодежь перестала уезжать из страны и старалась сделать все для её развития • готова выслушать каждого, открыта к диалогу Пишите Ваши предложения, обязательно учту) ⠀ Ваш кандидат Светлана Лысенко ⠀ #выборы #ПалатапредставителейРБ #кандидатлысенко #брест

Публикация от СВЕТЛАНА ЛЫСЕНКО

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Самый известный молодой самовыдвиженец кампании - конечно, «Мисс Беларусь» Мария Василевич из Минска. Но что мы знаем о молодых самовыдвиженцах из регионов? Там...
 
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