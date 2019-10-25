Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Идеальный цвет швов с Soudal Герметики являются одними из самых широко применяемых строительных материалов. С их помощью можно производить затирку швов на различных материалах,...

Герметики являются одними из самых широко применяемых строительных материалов. С их помощью можно производить затирку швов на различных материалах, герметизировать стыки, склеивать детали и осуществлять стекольные работы. Однако иногда можно столкнуться с неприятным косметическим последствием от использования герметика. Шов не совпадает по цвету с основным материалом и сильно выделяется на общем фоне, создавая неаккуратный внешний вид. Компания SOUDAL предлагает простое и удобное решение. Это герметик Silirub Color. Средство от SOUDAL подойдет для эластичной строительной и промышленной герметизации, которая требует определенного оттенка, так как оно доступно во всех цветах в соответствии с системой RAL. Это немецкий цветовой стандарт, разработанный в 1927 году по инициативе производителей лакокрасочной продукции. Его палитра крайне обширна.В связи с этим Silirub Color очень удобно использовать, например, для обработки швов в фасадах и цветных полах. Его не придется окрашивать, чтобы придать покрытию законченный внешний вид, так как цвет изначально будет идеально подобран. Формула с высоким глянцем обеспечивает отличную адгезию к распространенным строительным материалам и высокую стойкость к широкому диапазону температур и любым погодным условиям.Поэтому этот герметик хорош будет также и для склеивания и герметизации соединений при стекольных работах, между стеклом и деревянным, алюминиевым или ПВХ профилем. Silirub Color, это постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией, поэтому его можно использовать и для таких пористых материалов, как бетон, кирпич, дерево.Например, при обработке швов дверных коробок и оконных рам. Этот состав от SOUDAL не вызывает коррозии металлов, нейтрален при контакте с поликарбонатом или полиакрилом, а значит может использоваться даже при строительстве парников и теплиц.На первый взгляд шов, не совпадающий по тону с основным материалом, не является большой проблемой. Однако такой, казалось бы, крохотный недочет может испортить любой ремонт, придать ему незавершенный, некачественный вид. Поэтому даже в таких мелочах стоить проявить внимательность и подобрать идеально подходящий цвет герметика. С Silirub Color это совсем несложно, достаточно лишь открыть палитру RAL.www.soudal.ru