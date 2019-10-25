|
"Работа сложная, и найти достойного специалиста очень непросто". Что обсуждали на заседании комитета по этике БелАН
25.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
23 октября состоялось пятое заседание комитета по этике и членству БелАН. В ходе обсуждений были озвучены наиболее актуальные проблемы профессиональной сферы и пути их решения. Одни из главных вопросов: как повысить престиж риэлтерской деятельности и привлечь новых сотрудников?
В заседании принимали участие руководители и сотрудники столичных агентств недвижимости: учредитель АН «Экспресс-Недвижимость Инвест» Александр Алексеев, учредитель ООО «Центр недвижимости» «Престиж» Андрей Вариниченко, директор и учредитель АН «Партнер для всех» Ирина Донцова, риэлтер АН «Счастливый адрес» Нил Радченко, директор и учредитель АН «Западная недвижимость» Анна Стречень.
Заседание начала председатель комитета по членству и этике в БелАН, директор и учредитель АН «Партнер для всех» Ирина Донцова. Она озвучила план мероприятия:
Принятие новых членов БелАН
В первой части заседания в Белорусскую ассоциацию «Недвижимость» было рассмотрено заявление директора АН «7 этажей» Александра Вераса о принятии его в члены БелАН. Помимо этого, были рассмотрены заявки еще нескольких кандидатов, которые были отклонены. В частности, речь идет о заявке от одного из индивидуальных предпринимателей.
— Наше сообщество связано с риэлтерской деятельностью, поэтому желательно, чтобы члены БелАН были либо сотрудниками агентств недвижимости, либо руководителями риэлтерских организаций, — пояснил Александр Алексеев. — Однако мы предложили всем заявителям обратиться в БелАН еще раз, как только они станут сотрудниками или владельцами агентств недвижимости.
Утверждение списка Комитета по этике
Сейчас в состав Комитета по этике БелАН входят 8 руководителей риэлтерских организаций. В дальнейшем утверждение списка членов Комитета будет корректироваться и дорабатываться на заседании БелАН, которое пройдет 25 октября.
Организация мероприятия по объединению директоров агентств недвижимости
— Белорусской ассоциацией «Недвижимость» было предложено организовать мероприятие, которое объединит всех директоров агентств недвижимости, — рассказала Ирина Донцова. — Планируется, что в рамках этого мероприятия профессионалами рынка будут обсуждаться наилучшие методы работы с потребителями, будут разработаны новые совместные проекты и обсуждены пути их реализации, будет проработано дальнейшее внедрение «Партнерских продаж» в реалии белорусского рынка. А также мы сможем просто познакомиться с молодыми активами, которые вышли на рынок относительно недавно.
Первое мероприятие по объединению директоров агентств недвижимости состоится 6 декабря 2019 года. Для обсуждения и создания четкого плана мероприятия уже создана Комиссия, в состав которой вошли инициативные директора агентств недвижимости. Первое заседание Комиссии назначено на 1 ноября 2019 года.
План благотворительных мероприятий к Новому году
— К юбилею ассоциации часть благотворительных мероприятий уже состоялась. Например, члены БелАН организовали благотворительную миссию в социальный приют для детей, которые находятся в социально-опасном положении. Еще мы посетили приют животных на ул. Гурского и разработали план по озеленению Минска, — рассказала Анна Стречень.
— Дальше мы готовим еще ряд мероприятий и акций, которые разрабатывает также Комитет по этике БелАН. Помимо того, что мы продолжим работу с названными объектами, планируется посетить еще несколько детских домов и, возможно, дом для престарелых людей. Всего до Нового года хочется успеть организовать не менее трех благотворительных миссий, — рассказала Ирина Донцова.
Методы привлечения новых членов в БелАН
Один из методов привлечения сотрудников в ассоциацию — реклама в СМИ. Следующий, и не менее действенный — информирование директоров агентств недвижимости о состоявшихся и предстоящих совместных мероприятиях.
— Мы заинтересованы в приглашении директоров и сотрудников агентств недвижимости на мероприятия, которые проводит БелАН, — пояснила Ирина Донцова. — Так, например, в прошлом году мы организовали тренинг для агентов «Результат не врет», семинар по «Партнерским продажам», конференцию для агентов и директоров к 25-летию БелАН, финансовую игру для директоров агентств недвижимости. В этом году мы планируем еще одну встречу, направленную на обучение специалистов в сфере недвижимости: повышение мотивации, внедрение и развитие партнерских продаж.
Нужно понимать, что создание и проведение таких мероприятий — титанический труд, который направлен на повышение престижа профессии и укрепление связей между специалистами.
— Наилучшего результата можно достигнуть лишь при активном участии всех игроков рынка. Здесь важную роль играют руководители агентств недвижимости, которые могут заинтересовать или направить своих сотрудников на участие в тренингах, играх или семинарах от БелАН, — высказал свою точку зрения Андрей Вариниченко.
Кодекс профессиональной этики
Самый сложный вопрос, который находится сейчас на доработке, — Кодекс профессиональной этики. Особенно остро стоит вопрос нехватки кадров в агентствах недвижимости.
— Работа в сфере недвижимости сложная, и найти достойного специалиста бывает очень непросто. Из 100% вакансий отбираются не более 10-15% кандидатов, которых в дальнейшем нужно будет еще обучить, — пояснил Нил Радченко. — Это трудозатратный процесс, и поэтому некоторые директора агентств недвижимости предпочитают повысить зарплату уже работающим агентам вместо того, чтобы искать новых.
— Так делать неправильно, — считает Ирина Донцова. — Это напрямую является нарушением профессиональной этики. Именно поэтому Комитет инициировал разработку Кодекса профессиональной этики. Сейчас ведется сложная работа по его разработке, где прописывается не только система поощрений и положительных моментов, но и наказания для тех сотрудников, кто нарушил Кодекс. Одна из главных проблем — после его готовности необходимо собрать 100% голосов «за» принятие Кодекса.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Работа сложная, и найти достойного специалиста очень непросто". Что обсуждали на заседании комитета по этике БелАН
23 октября состоялось пятое заседание комитета по этике и членству БелАН. В ходе обсуждений были озвучены наиболее актуальные проблемы профессиональной сферы и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)