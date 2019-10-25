"Работа сложная, и найти достойного специалиста очень непросто". Что обсуждали на заседании комитета по этике БелАН

В заседании принимали участие руководители и сотрудники столичных агентств недвижимости: учредитель АН «Экспресс-Недвижимость Инвест» Александр Алексеев, учредитель ООО «Центр недвижимости» «Престиж» Андрей Вариниченко, директор и учредитель АН «Партнер для всех» Ирина Донцова, риэлтер АН «Счастливый адрес» Нил Радченко, директор и учредитель АН «Западная недвижимость» Анна Стречень.

Заседание начала председатель комитета по членству и этике в БелАН, директор и учредитель АН «Партнер для всех» Ирина Донцова. Она озвучила план мероприятия:

Принятие новых членов БелАн;

Утверждение списка Комитета по этике;

Организация мероприятия по объединению директоров агентств недвижимости;

Разработка плана благотворительных мероприятий к Новому году;

Обсуждение и выработка методов привлечения новых сотрудников в организацию;

Доработка кодекса профессиональной этики;

Разработка положения о непереманивании сотрудников.

Принятие новых членов БелАН

В первой части заседания в Белорусскую ассоциацию «Недвижимость» было рассмотрено заявление директора АН «7 этажей» Александра Вераса о принятии его в члены БелАН. Помимо этого, были рассмотрены заявки еще нескольких кандидатов, которые были отклонены. В частности, речь идет о заявке от одного из индивидуальных предпринимателей.

— Наше сообщество связано с риэлтерской деятельностью, поэтому желательно, чтобы члены БелАН были либо сотрудниками агентств недвижимости, либо руководителями риэлтерских организаций, — пояснил Александр Алексеев. — Однако мы предложили всем заявителям обратиться в БелАН еще раз, как только они станут сотрудниками или владельцами агентств недвижимости.