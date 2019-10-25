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"Работа сложная, и найти достойного специалиста очень непросто". Что обсуждали на заседании комитета по этике БелАН

25.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

23 октября состоялось пятое заседание комитета по этике и членству БелАН. В ходе обсуждений были озвучены наиболее актуальные проблемы профессиональной сферы и пути их решения. Одни из главных вопросов: как повысить престиж риэлтерской деятельности и привлечь новых сотрудников?

"Работа сложная, и найти достойного специалиста очень непросто". Что обсуждали на заседании комитета по этике БелАН

В заседании принимали участие руководители и сотрудники столичных агентств недвижимости: учредитель АН «Экспресс-Недвижимость Инвест» Александр Алексеев, учредитель ООО «Центр недвижимости» «Престиж» Андрей Вариниченко, директор и учредитель АН «Партнер для всех» Ирина Донцова, риэлтер АН «Счастливый адрес» Нил Радченко, директор и учредитель АН «Западная недвижимость» Анна Стречень.

Заседание начала председатель комитета по членству и этике в БелАН, директор и учредитель АН «Партнер для всех» Ирина Донцова. Она озвучила план мероприятия:

  • Принятие новых членов БелАн;
  • Утверждение списка Комитета по этике;
  • Организация мероприятия по объединению директоров агентств недвижимости;
  • Разработка плана благотворительных мероприятий к Новому году;
  • Обсуждение и выработка методов привлечения новых сотрудников в организацию;
  • Доработка кодекса профессиональной этики;
  • Разработка положения о непереманивании сотрудников.

Принятие новых членов БелАН

В первой части заседания в Белорусскую ассоциацию «Недвижимость» было рассмотрено заявление директора АН «7 этажей» Александра Вераса о принятии его в члены БелАН. Помимо этого, были рассмотрены заявки еще нескольких кандидатов, которые были отклонены. В частности, речь идет о заявке от одного из индивидуальных предпринимателей.

— Наше сообщество связано с риэлтерской деятельностью, поэтому желательно, чтобы члены БелАН были либо сотрудниками агентств недвижимости, либо руководителями риэлтерских организаций, — пояснил Александр Алексеев. — Однако мы предложили всем заявителям обратиться в БелАН еще раз, как только они станут сотрудниками или владельцами агентств недвижимости.

"Работа сложная, и найти достойного специалиста очень непросто". Что обсуждали на заседании комитета по этике БелАН
"Работа сложная, и найти достойного специалиста очень непросто". Что обсуждали на заседании комитета по этике БелАН

Утверждение списка Комитета по этике

Сейчас в состав Комитета по этике БелАН входят 8 руководителей риэлтерских организаций. В дальнейшем утверждение списка членов Комитета будет корректироваться и дорабатываться на заседании БелАН, которое пройдет 25 октября.

Организация мероприятия по объединению директоров агентств недвижимости

— Белорусской ассоциацией «Недвижимость» было предложено организовать мероприятие, которое объединит всех директоров агентств недвижимости, — рассказала Ирина Донцова. — Планируется, что в рамках этого мероприятия профессионалами рынка будут обсуждаться наилучшие методы работы с потребителями, будут разработаны новые совместные проекты и обсуждены пути их реализации, будет проработано дальнейшее внедрение «Партнерских продаж» в реалии белорусского рынка. А также мы сможем просто познакомиться с молодыми активами, которые вышли на рынок относительно недавно. 

Первое мероприятие по объединению директоров агентств недвижимости состоится 6 декабря 2019 года. Для обсуждения и создания четкого плана мероприятия уже создана Комиссия, в состав которой вошли инициативные директора агентств недвижимости. Первое заседание Комиссии назначено на 1 ноября 2019 года.

План благотворительных мероприятий к Новому году

— К юбилею ассоциации часть благотворительных мероприятий уже состоялась. Например, члены БелАН организовали благотворительную миссию в социальный приют для детей, которые находятся в социально-опасном положении. Еще мы посетили приют животных на ул. Гурского и разработали план по озеленению Минска, — рассказала Анна Стречень. 

— Дальше мы готовим еще ряд мероприятий и акций, которые разрабатывает также Комитет по этике БелАН. Помимо того, что мы продолжим работу с названными объектами, планируется посетить еще несколько детских домов и, возможно, дом для престарелых людей. Всего до Нового года хочется успеть организовать не менее трех благотворительных миссий, — рассказала Ирина Донцова.

"Работа сложная, и найти достойного специалиста очень непросто". Что обсуждали на заседании комитета по этике БелАН

Методы привлечения новых членов в БелАН

Один из методов привлечения сотрудников в ассоциацию — реклама в СМИ. Следующий, и не менее действенный — информирование директоров агентств недвижимости о состоявшихся и предстоящих совместных мероприятиях. 

— Мы заинтересованы в приглашении директоров и сотрудников агентств недвижимости на мероприятия, которые проводит БелАН, — пояснила Ирина Донцова. — Так, например, в прошлом году мы организовали тренинг для агентов «Результат не врет», семинар по «Партнерским продажам», конференцию для агентов и директоров к 25-летию БелАН, финансовую игру для директоров агентств недвижимости. В этом году мы планируем еще одну встречу, направленную на обучение специалистов в сфере недвижимости: повышение мотивации, внедрение и развитие партнерских продаж.

Нужно понимать, что создание и проведение таких мероприятий — титанический труд, который направлен на повышение престижа профессии и укрепление связей между специалистами. 

— Наилучшего результата можно достигнуть лишь при активном участии всех игроков рынка. Здесь важную роль играют руководители агентств недвижимости, которые могут заинтересовать или направить своих сотрудников на участие в тренингах, играх или семинарах от БелАН, — высказал свою точку зрения Андрей Вариниченко.

Кодекс профессиональной этики

Самый сложный вопрос, который находится сейчас на доработке, — Кодекс  профессиональной этики. Особенно остро стоит вопрос нехватки кадров в агентствах недвижимости. 

— Работа в сфере недвижимости сложная, и найти достойного специалиста бывает очень непросто. Из 100% вакансий отбираются не более 10-15% кандидатов, которых в дальнейшем нужно будет еще обучить, — пояснил Нил Радченко. — Это трудозатратный процесс, и поэтому некоторые директора агентств недвижимости предпочитают повысить зарплату уже работающим агентам вместо того, чтобы искать новых. 

— Так делать неправильно, — считает Ирина Донцова. — Это напрямую является нарушением профессиональной этики. Именно поэтому Комитет инициировал разработку Кодекса профессиональной этики. Сейчас ведется сложная работа по его разработке, где прописывается не только система поощрений и положительных моментов, но и наказания для тех сотрудников, кто нарушил Кодекс. Одна из главных проблем — после его готовности необходимо собрать 100% голосов «за» принятие Кодекса.

"Работа сложная, и найти достойного специалиста очень непросто". Что обсуждали на заседании комитета по этике БелАН
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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23 октября состоялось пятое заседание комитета по этике и членству БелАН. В ходе обсуждений были озвучены наиболее актуальные проблемы профессиональной сферы и...
 
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