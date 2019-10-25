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Назарбаев подарил Лукашенко ханский пояс и кинжал, а его младшему сыну - лук и колчан со стрелами
25.10.2019 22:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во время визита в Казахстан с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Политики обменялись подарками.
Назарбаев накануне вернулся из Японии с интронизации императора. Встречу с Лукашенко, по его словам, он ни в коем случае не хотел отменять,
Лукашенко рассказал Назарбаеву о переговорах со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, подчеркнув, что стороны договорились по всем вопросам из повестки дня.
После официальной части политики обменялись подарками. Лукашенко подарил Назарбаеву корзину с белорусскими продуктами. Тот в ответ преподнес ханский пояс, кинжал и книгу казахского просветителя Абая Кунанбаева «Слова назидания», а для младшего сына президента — казахский лук и колчан со стрелами.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во время визита в Казахстан с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Политики обменялись...
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