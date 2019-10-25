Назарбаев подарил Лукашенко ханский пояс и кинжал, а его младшему сыну - лук и колчан со стрелами

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во время визита в Казахстан с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Политики обменялись подарками.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Назарбаев накануне вернулся из Японии с интронизации императора. Встречу с Лукашенко, по его словам, он ни в коем случае не хотел отменять, сообщает пресс-служба белорусского президента. «Все же мы столько вместе пережили, самые трудные моменты. Нам пристрастия в дружбе менять уже поздно. Надеюсь, мы всегда останемся друзьями, — сказал первый президент Казахстана. — Мир меняется, вокруг нас все меняется. В этой ситуации сохранить то, что было, очень важно».

Лукашенко рассказал Назарбаеву о переговорах со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, подчеркнув, что стороны договорились по всем вопросам из повестки дня.

После официальной части политики обменялись подарками. Лукашенко подарил Назарбаеву корзину с белорусскими продуктами. Тот в ответ преподнес ханский пояс, кинжал и книгу казахского просветителя Абая Кунанбаева «Слова назидания», а для младшего сына президента — казахский лук и колчан со стрелами.

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