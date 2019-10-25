Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 октября 2019 года)

Тенденции

Цены

Изменения цен на вторичном рынке жилья в октябре не имели ярко выраженной направленности. За неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на минимальные 0,1% и составил 1371 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и достигла отметки в 1320 $/м2. Рост цен на первичном рынке составил за последний год 6,1%.

Перепись

В стране полным ходом идет третья (с момента обретения независимости) перепись населения. С 4 октября принять в ней участие можно было через интернет, а уже с этой недели переписчики обходят дома граждан. Мы изучили опросные листы, чтобы понять, какую ценную информацию масштабная перепись белорусов может дать (а чаще не дать) рынку недвижимости.

Льготы

Президент уже неоднократно призывал белорусок рожать детей и тем самым увеличивать население нашей страны. Однако в обществе все больше и больше формируется резко негативное отношение к многодетным семьям. Основная часть негатива касается «бесплатных квартир», которыми, как считают многие, их обеспечивает государство. В редакцию Realt.by обратились эти многодетные семьи, чтобы рассказать свою историю и объяснить, что построить квартиру в Минске семьям с тремя детьми не так-то и просто . В свою очередь, Мингорисполком попытался объяснить , почему сложилась такая ситуация.

А пока идут споры, для многодетных и семей с детьми-инвалидами в Минске будет сдан до конца года социальный дом с «двушками» и «трешками».

Строительство

В Беларуси с начала этого года построили 29,7 тысячи новых квартир. 38,1% из них — для нуждающихся. А по планам властей, под Минском будут развивать дешевое индивидуальное строительство, но территорию у МКАД и МКАД-2 попридержат.

УКС Мингорисполкома предложил квартиры в высотке «Лазурит» на пр. Победителей. Также стартовали продажи 25-этажного «столбика» в ЖК «Парк Челюскинцев». А еще на продажу выставили новые 15 квартир в ЖК «Новоселье».

В Минске построят район "на горах" с «максимально комфортными условиями». Речь идет о пустыре в районе улицы Горецкого, куда годами свозили грунт, полученный при строительстве метро. Но это все неблизкие перспективы. Вон частные дома в районе ул. Авакяна планируют снести уже 14 лет и все никак... А вот сдать долгострой на Институте культуры вполне реально в ближайшее время.