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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 октября 2019 года)

26.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Изменения цен на вторичном рынке жилья в октябре не имели ярко выраженной направленности. За неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на минимальные 0,1% и составил 1371 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и достигла отметки в 1320 $/м2. Рост цен на первичном рынке составил за последний год 6,1%.

Перепись

В стране полным ходом идет третья (с момента обретения независимости) перепись населения. С 4 октября принять в ней участие можно было через интернет, а уже с этой недели переписчики обходят дома граждан. Мы изучили опросные листы, чтобы понять, какую ценную информацию масштабная перепись белорусов может дать (а чаще не дать) рынку недвижимости.

Льготы

Президент уже неоднократно призывал белорусок рожать детей и тем самым увеличивать население нашей страны. Однако в обществе все больше и больше формируется резко негативное отношение к многодетным семьям. Основная часть негатива касается «бесплатных квартир», которыми, как считают многие, их обеспечивает государство. В редакцию Realt.by обратились эти многодетные семьи, чтобы рассказать свою историю и объяснить, что построить квартиру в Минске семьям с тремя детьми не так-то и просто. В свою очередь, Мингорисполком попытался объяснить, почему сложилась такая ситуация.

А пока идут споры, для многодетных и семей с детьми-инвалидами в Минске будет сдан до конца года социальный дом с «двушками» и «трешками».

Строительство

В Беларуси с начала этого года построили 29,7 тысячи новых квартир. 38,1% из них — для нуждающихся. А по планам властей, под Минском будут развивать дешевое индивидуальное строительство, но территорию у МКАД и МКАД-2 попридержат.

УКС Мингорисполкома предложил квартиры в высотке «Лазурит» на пр. Победителей. Также стартовали продажи 25-этажного «столбика» в ЖК «Парк Челюскинцев». А еще на продажу выставили новые 15 квартир в ЖК «Новоселье».

В Минске построят район "на горах" с «максимально комфортными условиями». Речь идет о пустыре в районе улицы Горецкого, куда годами свозили грунт, полученный при строительстве метро. Но это все неблизкие перспективы. Вон частные дома в районе ул. Авакяна планируют снести уже 14 лет и все никак... А вот сдать долгострой на Институте культуры вполне реально в ближайшее время.

Еще из далеких перспектив: архитекторы показали, как будет выглядеть центр «Великого камня».

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 октября 2019 года)

Земля

22 ноября состоится земельный аукцион, где разыграют 10 участков, изъятых у собственников с недостроенными или не законсервированными вовремя домами. Один из них разыгрывается не впервые, но теперь в 2 раза дешевле, чем раньше.

Зарубежная недвижимость

Родные сестры Александра Уминская и Нина Филиппович выбрали Санкт-Петербург «для лучшей жизни», профессиональной реализации и успешного будущего детей. О своем переезде, недвижимости в России и впечатлениях о городе они рассказали Realt.by.

Дачи и частные дома

Цнянское водохранилище — зона притяжения минчан; место, где хорошо и спокойно в любую пору года. Благодаря обустроенной береговой линии, природе и инфраструктуре, цены на коттеджи и виллы здесь достигают $ 1,5 млн. При этом земля в районе Цнянки держит цену даже в кризис. Что можно купить в границах 500 метров от берега — в нашем обзоре.

Владелец этих домов абсолютно не скрывает, что коттеджи строились на продажу. Нет никаких выдуманных историй, только факты: «строили дома качественно, но на продажу», «одной комнаты не хватило — это наша ошибка», «можно использовать как идеальную круглогодичную дачу или дом для двоих человек». Посмотрите на эти дома.

Фактически «двушка» за $25 тысяч? Мы посмотрели, как производят модульные дома, которые можно поставить где угодно.

Коммерческая недвижимость

В октябре региональная дирекция Colliers International EMEA по региону ЦВЕ (Центральная и Восточная Европа) опубликовала сравнительный обзор о состоянии сектора офисов в 15 государствах региона, в том числе рынка офисов Беларуси. С офисами есть проблемы. Так же как и торговыми центрами: большинство ТРЦ заполнены лишь на треть, но в Минске могут появиться еще 22 крупных торговых центра. Однако, никто не захотел купить недостроенный ТРК «Гулливер» за $ 11 миллионов. Узнали, что будет с объектом дальше.

В Минске продают бывший ресторан-клуб Underworld по улице Леси Украинки, 22. Продавец просит за двухэтажное здание с дорогим ремонтом, выполненным из качественных отделочных материалов, и собственной парковкой всего лишь $1000 за квадратный метр.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 октября 2019 года)

Половина денежных средств, полученных от отчуждения госимущества, останется в распоряжении продавцов данного имущества, остальные 50 процентов будут направляться в республиканский бюджет. Так решил Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.

Риэлтерский бизнес

Директор агентства недвижимости призналась, что  «ищет квартиру только „от собственников“ и понимает, почему люди ненавидят агентов по аренде». Она рассказала, как, по ее мнению, нужно бороться с этой проблемой. Кстати, есть проблемы и с оплатой труда агентов. Екатерина Красницкая, автор курса по подготовке специалистов к аттестационному экзамену риэлтера, считает, что она несправедливая. А комитет по этике БелАН утверждает, что «работа сложная, и найти достойного специалиста очень непросто».

Белорусские агентства недвижимости начинают активно продавать недвижимость иностранцам. Опытом поделился агент ООО «Центр недвижимости „Престиж“» Павел Товкач: он продавал дом китайцам.

Жилье и инфраструктура

Уже ясно, как будет выглядеть дорога в Новую Боровую через д. Копище, ради которой сносили дома. Кроме того, почти готов выезд из «Новой Боровой» на МКАД.

В проблемной новостройке на Широкой, 3, опять неспокойно: жильцы заметили, что с фасада дома специалисты снимают утеплитель.

Первый детский сад в «Маяке Минска» уже красят. Наверное, и в скором времени откроют.

Ремонт

Белорусские производители мебели и строительные торговые сети готовятся к приходу в нашу страну одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров Leroy Merlin. Так как IКЕА в Беларуси нет, основным конкурентом для французской компании будут местные сети. Однако крупные белорусские магазины не боятся «играть» на одном рынке с международной торговой сетью. Об этом рассказал руководитель интернет-ресурса о розничной торговле и e-commerce Belretail.by Сергей Скороход на конференции во время выставки «Мебель-2019».

Как вышло так, что белорусская мебель белорусских производителей из белорусского леса для белорусских покупателей стоит столько же, сколько и привезенная на заказ из другой страны, если добавить к цене еще стоимость доставки и налогов? Мы почти получили ответ на этот вопрос.

Из-за перепланировки в одной из столичных квартир обрушился потолок. Пострадало жилье соседей снизу.

Офтоп

Весной в деревне Ремни Городокского района сгорел католический храм Святых апостолов Петра и Павла. Как оказалось, пожар произошел по неосторожности. Историю произошедшего опубликовали на официальном сайте Следственного комитета Республики Беларусь.

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск
 
 
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