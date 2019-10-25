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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 октября 2019 года)
26.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Изменения цен на вторичном рынке жилья в октябре не имели ярко выраженной направленности. За неделю
Перепись
В стране полным ходом идет третья (с момента обретения независимости) перепись населения. С 4 октября принять в ней участие можно было через интернет, а уже с этой недели переписчики обходят дома граждан. Мы изучили опросные листы, чтобы понять,
Льготы
Президент уже неоднократно призывал белорусок рожать детей и тем самым увеличивать население нашей страны. Однако в обществе все больше и больше формируется резко негативное отношение к многодетным семьям. Основная часть негатива касается «бесплатных квартир», которыми, как считают многие, их обеспечивает государство. В редакцию Realt.by обратились эти многодетные семьи, чтобы рассказать свою историю и объяснить, что построить квартиру в Минске семьям с тремя детьми
А пока идут споры, для многодетных и семей с детьми-инвалидами в Минске будет сдан до конца года
Строительство
В Беларуси с начала этого года
УКС Мингорисполкома
В Минске
Еще из далеких перспектив: архитекторы
Земля
22 ноября состоится земельный аукцион, где
Зарубежная недвижимость
Родные сестры Александра Уминская и Нина Филиппович выбрали Санкт-Петербург «для лучшей жизни», профессиональной реализации и успешного будущего детей. О своем переезде, недвижимости в России и впечатлениях о городе они
Дачи и частные дома
Цнянское водохранилище — зона притяжения минчан; место, где хорошо и спокойно в любую пору года. Благодаря обустроенной береговой линии, природе и инфраструктуре, цены на коттеджи и виллы здесь достигают $ 1,5 млн. При этом земля в районе Цнянки держит цену даже в кризис. Что можно купить в границах 500 метров от берега — в
Владелец этих домов абсолютно не скрывает, что коттеджи строились на продажу. Нет никаких выдуманных историй, только факты: «строили дома качественно, но на продажу», «одной комнаты не хватило — это наша ошибка», «можно использовать как идеальную круглогодичную дачу или дом для двоих человек».
Фактически «двушка» за $25 тысяч? Мы посмотрели,
Коммерческая недвижимость
В октябре региональная дирекция Colliers International EMEA по региону ЦВЕ (Центральная и Восточная Европа) опубликовала сравнительный обзор о состоянии сектора офисов в 15 государствах региона, в том числе
В Минске
Половина денежных средств, полученных от отчуждения госимущества, останется в распоряжении продавцов данного имущества, остальные 50 процентов будут направляться в республиканский бюджет. Так
Риэлтерский бизнес
Директор агентства недвижимости
Белорусские агентства недвижимости начинают активно продавать недвижимость иностранцам. Опытом поделился агент ООО «Центр недвижимости „Престиж“» Павел Товкач:
Жилье и инфраструктура
Уже ясно,
В проблемной новостройке на Широкой, 3, опять
Первый детский сад в «Маяке Минска»
Ремонт
Белорусские производители мебели и строительные торговые сети готовятся к приходу в нашу страну одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров Leroy Merlin. Так как IКЕА в Беларуси нет, основным конкурентом для французской компании будут местные сети. Однако крупные белорусские магазины не боятся «играть» на одном рынке с международной торговой сетью. Об этом
Как вышло так, что белорусская мебель белорусских производителей из белорусского леса для белорусских покупателей стоит столько же, сколько и привезенная на заказ из другой страны, если добавить к цене еще стоимость доставки и налогов? Мы почти
Из-за перепланировки в одной из столичных квартир
Офтоп
Весной в деревне Ремни Городокского района сгорел католический храм Святых апостолов Петра и Павла. Как оказалось, пожар произошел по неосторожности. Историю произошедшего
Редакция Realt.by
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Так ли много строится квартир для многодетных? Почему белорусская мебель такая дорогая? Когда стройматериалы станут дешевле? Все самое интересное за прошедшую...
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