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Взбодрить мировой рынок. БКК и «Уралкалий» подписали контракты на поставку хлоркалия Индии
27.10.2019 08:32 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крупные мировые экспортеры хлоркалия, ОАО «Белорусская калийная компания» и российский «Уралкалий» объявили о заключении долгосрочных контрактов с одним из двух ключевых мировых покупателей калийных удобрений, индийской IPL.
БКК 26 октября
Цена прошлого контракта БКК и IPL, завершенного летом 2019 года, была на уровне
«Сейчас, глядя на неопределенность по ряду рынков, мы на ближайшие 3−4 месяца ожидаем небольшое снижение объемов — до 30% для поддержания оптимального уровня спроса и предложения. Это хорошее время, чтобы провести ремонты на обогатительной фабрике и другом оборудовании», —
Хлоркалий — один из ключевых экспортный продукт Беларуси. Экспортные пошлины от его поставок традиционно вносят заметный вклад в формирование бюджета страны.
На день раньше, 25 октября, «Уралкалий»
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Крупные мировые экспортеры хлоркалия, ОАО «Белорусская калийная компания» и российский «Уралкалий» объявили о заключении долгосрочных контрактов с одним из двух...
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