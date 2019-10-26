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Взбодрить мировой рынок. БКК и «Уралкалий» подписали контракты на поставку хлоркалия Индии

27.10.2019 08:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупные мировые экспортеры хлоркалия, ОАО «Белорусская калийная компания» и российский «Уралкалий» объявили о заключении долгосрочных контрактов с одним из двух ключевых мировых покупателей калийных удобрений, индийской IPL.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

БКК 26 октября объявила о подписании контракта на поставку калийных удобрений на индийский рынок по цене 280 долларов за тонну CFR. «Это соглашение будет способствовать увеличению спроса со стороны индийских фермеров, а также является подтверждением общего стремления БКК и IPL к гармоничному и устойчивому развитию отрасли. Установленная цена не только отражает текущую конъюнктуру, но и создает перспективу для активации удобренческого бизнеса во всех ключевых регионах», говорится в сообщении компании.

Цена прошлого контракта БКК и IPL, завершенного летом 2019 года, была на уровне 290 долларов. Однако в нынешнем году эксперты говорили о некоторой неопределенности на рынке на фоне профицита мощностей и значительных запасов у основных производителей.

«Сейчас, глядя на неопределенность по ряду рынков, мы на ближайшие 3−4 месяца ожидаем небольшое снижение объемов — до 30% для поддержания оптимального уровня спроса и предложения. Это хорошее время, чтобы провести ремонты на обогатительной фабрике и другом оборудовании», — отмечал на конференции в Минске в начале сентября гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый.

Хлоркалий — один из ключевых экспортный продукт Беларуси. Экспортные пошлины от его поставок традиционно вносят заметный вклад в формирование бюджета страны.

На день раньше, 25 октября, «Уралкалий» сообщил о подписании своей «дочкой» «Уралкалий Трейдинг» контракта с IPL на поставку хлористого калия с октября 2019 года по 31 марта 2020 года. Цену контракта российская компания не называет, но отмечено, что она «справедливо отражает текущую конъюнктуру на мировом калийном рынке». «Мы по-прежнему уверены в фундаментальных характеристиках калийной отрасли и полагаем, что заключенное соглашение станет стимулом роста спроса на калийные удобрения на основных рынках потребления», — говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Крупные мировые экспортеры хлоркалия, ОАО «Белорусская калийная компания» и российский «Уралкалий» объявили о заключении долгосрочных контрактов с одним из двух...
 
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