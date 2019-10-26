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Reuters: полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

27.10.2019 12:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать тысячи демонстрантов, собравшихся на полуострове Коулун. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.


Фото: Reuters, архив

Протестующие собрались для очередного антиправительственного митинга, несмотря на запрет властей. Многие из них были в масках. Несколько человек были арестованы, один из демонстрантов госпитализирован.

Более четырех месяцев назад в Гонконге начались массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками. Демонстранты, в частности, требуют демократизации избирательной системы в Гонконге и освобождения всех задержанных участников протестных акций.

 
 
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Несколько человек были арестованы, сообщило агентство.
 
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