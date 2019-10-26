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Из 74 жалоб на отказ в регистрации кандидатами в депутаты удовлетворено лишь две

27.10.2019 16:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 25 октября из 60 жалоб на отказ в регистрации кандидатами в депутаты, поданных в шесть территориальных избирательных комиссий, удовлетворена только одна, сообщают представители кампании «Правозащитники за свободные выборы». Об этом говорится в еженедельном аналитическом отчете по итогам наблюдения за выборами в Палату представителей, который 20−25 октября осуществляли представители Республиканского правозащитного общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет» и закрытого властями правозащитного центра «Весна».

Кроме того, по данным кампании наблюдения, из 14 поданных в суды жалоб на отказ в регистрации кандидатом в депутаты удовлетворена также одна.

Как сообщалось, кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, по данным ЦИК, зарегистрировано 560 человек. Всего было выдвинуто 703 претендента, 12 человек отозвали свои заявления о намерении баллотироваться, еще 131 в регистрации было отказано.

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Также «Правозащитники за свободные выборы» отмечают на текущей неделе «случаи запрета выхода в эфир выступлений оппозиционных кандидатов, вынесения им предупреждений и лишения регистрации за критику действующей власти».

Наблюдатели БХК и «Весны» отмечают, что зарегистрированные кандидаты ведут свои агитационные кампании, но этот процесс не всегда заметен в обществе. Также в отчете говорится, что «провластные претенденты на депутатский мандат выступают перед избирателями преимущественно на собраниях, организованных в помещениях, на предприятиях и учреждениях; для этого ими используется административный ресурс».

 
 
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«Правозащитники за свободные выборы» отмечают на текущей неделе «случаи запрета выхода в эфир выступлений оппозиционных кандидатов, вынесения им предупреждений...
 
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