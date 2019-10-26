СТВ: «Американские танки уже в 15 километрах от наших границ»

Источник материала: Tut.by

Переброску американских частей на литовский полигон вблизи белорусско-литовской границы отрефлексировал в итоговой программе «Неделя» государственный телеканал СТВ .

«К каким решениям нас подталкивают? Особенно с учетом риторики наших соседей о якобы необходимости отработки американскими военнослужащими тактики ведения действий в условиях морского порта. Мне так это нравится. А мы все сетуем на то, что в Беларуси нет моря. Это как с сусликом, которого не видишь, а он есть. Но аллегории аллегориями, а американские танки уже в 15 километрах от наших границ», — заявила ведущая программы Юлия Огнева.

Разделяют озабоченность ведущей и эксперты.

— Я думаю, сложно в Европе найти более миролюбивое государство, чем Беларусь. Мы также принимаем меры по обеспечению собственной безопасности, мы также проводим учения на своей территории, в том числе крупномасштабные. И раз в два года по решению главы государства мы проводим совместное белорусское-российское учение. Но его численность никогда не превышала 13 тысяч человек и характер учений всегда был оборонительный. В данном случае мы видим исключительно наступательный характер — речь идет о переброске больших масштабных соединений с американского континента на европейский континент и о развертывании войск НАТО вблизи белорусских границ, — заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира, заявил, что

«мы обеспокоены именно самим фактом эскалации напряженности, когда сегодня во всем мире искрит, и даже рядом с нашими границами».

— И когда мы понимаем, что Беларусь сегодня олицетворяется с неким островком безопасности, мира и спокойствия. И когда рядышком с этим островком появляется военная техника и большое количество военных — конечно, нас это очень беспокоит, — заявил он.

Напомним, батальон сухопутных войск США, в составе которого будет более 500 военнослужащих, прибудет в Литву в октябре в рамках операции Вооруженных сил США «Атлантическая решимость» и будет здесь до весны следующего года. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания. Всего, по данным белорусской стороны, в учениях примет участие 40 тысяч человек.

Военные разместятся на полигоне в Пабраде, в десятке километров от границы с Беларусью, в инфраструктуру которого Литва вложила значительные средства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу и Минобороны продумать реакцию на переброску американских военных на литовский полигон.

Литва заверила Минск, что нет «никаких военных или иных угроз суверенитету Беларуси, по крайней мере, с западной стороны».