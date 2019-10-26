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СТВ: «Американские танки уже в 15 километрах от наших границ»
27.10.2019 19:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Переброску американских частей на литовский полигон вблизи белорусско-литовской границы отрефлексировал в итоговой программе «Неделя» государственный телеканал
«К каким решениям нас подталкивают? Особенно с учетом риторики наших соседей о якобы необходимости отработки американскими военнослужащими тактики ведения действий в условиях морского порта. Мне так это нравится. А мы все сетуем на то, что в Беларуси нет моря. Это как с сусликом, которого не видишь, а он есть. Но аллегории аллегориями, а американские танки уже в 15 километрах от наших границ», — заявила ведущая программы Юлия Огнева.
Разделяют озабоченность ведущей и эксперты.
— Я думаю, сложно в Европе найти более миролюбивое государство, чем Беларусь. Мы также принимаем меры по обеспечению собственной безопасности, мы также проводим учения на своей территории, в том числе крупномасштабные. И раз в два года по решению главы государства мы проводим совместное белорусское-российское учение. Но его численность никогда не превышала 13 тысяч человек и характер учений всегда был оборонительный. В данном случае мы видим исключительно наступательный характер — речь идет о переброске больших масштабных соединений с американского континента на европейский континент и о развертывании войск НАТО вблизи белорусских границ, — заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай.
Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира, заявил, что
— И когда мы понимаем, что Беларусь сегодня олицетворяется с неким островком безопасности, мира и спокойствия. И когда рядышком с этим островком появляется военная техника и большое количество военных — конечно, нас это очень беспокоит, — заявил он.
Напомним, батальон сухопутных войск США, в составе которого будет более 500 военнослужащих,
Военные разместятся на полигоне в Пабраде, в десятке километров от границы с Беларусью, в инфраструктуру которого Литва вложила значительные средства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Литва заверила Минск, что нет «никаких военных или иных угроз суверенитету Беларуси, по крайней мере, с западной стороны».
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Переброску американских частей на литовский полигон вблизи белорусско-литовской границы отрефлексировал в итоговой программе «Неделя» государственный...
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