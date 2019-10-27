Министр про рынок труда: ситуация стабилизируется, но 20% безработных проводит в поиске больше года

Источник материала: Tut.by

Ситуация на рынке труда в Беларуси стабилизируется, на поиск работы тратится меньше времени, все больше людей переподготавливают под заказ нанимателя, заявила министр труда и соцзащиты населения Ирина Костевич в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

По оценке Международной организации труда (расчет идет по населению в возрасте от 15 до 74 лет) уровень безработицы в Беларуси сокращается — по данным на август он составил 3,9%, а в прошлом году она достигала 4,8%, подчеркнула министр.

Еще один важный для регулятора показатель — средний период поиска работы. Он составил почти 7 месяцев, в прошлом году было почти 8 месяцев.

— Есть и тревожные цифры. Это люди в длительном поиске работы, больше года. Это длительная безработица, но здесь мы тоже наблюдаем положительную динамику. Текущий год это 20% от безработных, прошлый — более 23%, — подчеркнула Костевич.

Он отметила, что с принятием декрета о содействии занятости ситуация с проблемными регионами стала улучшаться. В 2019 году такими признано 53 региона, почти в 80% ситуация на рынке труда улучшилась.

— В 2020 году перечень будет заметно сокращен, — уверена министр.

Рассказывая о том, как белорусы ищут работу, Костевич обратила внимание на то, что достаточно активно используется общереспубликанский банк вакансий — было больше 12 млн посещений.

— В среднем 200 тысяч человек ежегодно обращаются непосредственно в службу занятости. Плюс частные агентства нашли свою нишу, — отметила министр, сообщив, что 163 субъекта оказывает эти услуги, и их число с начала года выросло в 5 раз.

По данным Минтруда, за полгода в Беларуси создано более 30 тысяч рабочих мест. Из них на действующих средних и крупных предприятиях — более 50%. Но есть и вклад малого бизнеса, за 9 месяцев создано более 7 тысяч юрлиц. По структуре экономики расклад такой: около 30% это производство, 70% — услуги — торговля, ИТ.

Ирина Костевич рассказал, что около 5% безработных проходит переподготовку и повышение квалификации.

— Хотелось бы большей активности со стороны безработных, — отметила министр, добавив, что более 60% переподготавливается под заказ нанимателя и это число будет расти.