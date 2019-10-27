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ТОП-5 коттеджей на берегу водоемов в Минске. Цены – от $54 тыс.
28.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как правило, частные дома в Минске не отличаются особой уединенностью. Хочешь в глушь, чтобы зелено и с видом на воду – выбирай направления подальше от МКАД. В столице с частной застройкой беда: в лучшем случае это тесное соседство с другими домами, в худшем – перспектива сноса. Однако есть и исключения. Мы нашли 5 коттеджей в продаже, которые находятся на побережье, среди зелени, с видом на водную гладь и при этом в Минске. В обзоре – только первая линия у воды, цены – от $54 тыс.
Цнянское водохранилище
Совсем недавно мы
Земля у водоема недешевая, поэтому на берегу просматриваются дорогие особняки, современные коттеджи, «замки» и вилы. Часть застройки и вовсе закрыта для чужих – это VIP-поселок в границах улиц Стефании Станюты и Кольцова. Многие называют квартал минской «рублевкой», ни один объект на этой территории не продается.
Свободной земли под застройку вокруг озера вообще почти не осталось, а потому купить участок на первой линии Цнянского водохранилища уже вряд ли получится. Прибрежная зона давно разбита на сектора и распродана. Однако Realt.byнашел несколько коттеджей прямо на побережье, которые можно купить. Цена самого доступного из них – ниже $200 тыс.
Площадь
В объявлении указано, что сейчас цена снижена до $199 900. Для сравнения, цены на частные дома рядом варьируются от $370 тыс. до $900 тыс.
На другом берегу водохранилища, в районе Цны, сегодня продается несколько коттеджей. Для обзора возьмем объект, готовый для проживания. Огромный особняк расположен на горочке у самой воды. Площадь четырехэтажного коттеджа – 638 «квадратов», год постройки – 2010. Дом возведен из красного кирпича, продается в состоянии «въехал и живи». Благодаря расположению из окон здания открывается чудесный вид на водоем, однако и цена не для каждого кошелька – $750 тыс.
Парк у Национальной библиотеки
Еще одно престижное место в Минске – парк у Национальной библиотеки. Квартиры и дома в границах улиц Ваньковича, Парниковой, Жасминовой – дорогое удовольствие. Во-первых, квартал расположен близко к главным магистралям города, во-вторых – в живописном месте с обширной парковой зоной, каналом и лесополосой. Конечно, виды здесь не столь впечатляющие, как на Цнянке, но вода с участков тоже просматривается. Сегодня на первой линии у воды продается два соседних похожих коттеджа, цены – порядка $500 тыс. В качестве примера возьмем один из них.
Дом был построен в 2002 году, проект сдержанный, выдержан в классическом стиле. Коттедж жилой, с отличным ремонтом, мебелью и техникой. С участка открывается вид на канал Слепянской водной системы и здание Национальной библиотеки. Для города здесь необычайно тихо, зелено и спокойно.
Прибрежная зона реки Свислочь
Свислочь пронизывает Минск насквозь, образуя водно-зеленый диаметр города. По обе стороны реки сформирована система парков, водоемов, бульваров и скверов, где с удовольствием отдыхают минчане и приезжие. Однако у водоема не так много уединенных мест, где разрешено строительство частного жилья, а потому в продаже таких объектов практически нет. Мы нашли только два дома, которые находятся на первой береговой линии. Цены, как говорится, на любой кошелек.
За $560 тыс. продается коттедж, со двора которого организован спуск прямо к реке и парку.
Дом построен из красного кирпича, площадь – 270 кв.м. В коттедже два санузла и огромная кухня размером с «однушку» – 42 квадратных метра. Год постройки – 2015. В доме панорамное остекление, современный ремонт, техника.
На десерт оставили самый доступный объект. В районе Чижовского водохранилища на продажу выставлено полдома на берегу реки Свислочь по цене $54,5 тыс. Объект старый, но обновленный, в доме 2 комнаты, площадь – порядка 47 кв.м. «Фишка» строения, конечно, в расположении – дом находится на улице Дворищи, прямо у реки Свислочь. Рядом есть сквер, велодорожка, водохранилище, экологическая тропа Серебряный Лог. Предложение для тех, кто хочет жить в деревне и работать в Минске.
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Как правило, частные дома в Минске не отличаются особой уединенностью. Хочешь в глушь, чтобы зелено и с видом на воду – выбирай направления подальше от МКАД. В...
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