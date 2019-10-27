ТОП-5 коттеджей на берегу водоемов в Минске. Цены – от $54 тыс.

Земля у водоема недешевая, поэтому на берегу просматриваются дорогие особняки, современные коттеджи, «замки» и вилы. Часть застройки и вовсе закрыта для чужих – это VIP-поселок в границах улиц Стефании Станюты и Кольцова. Многие называют квартал минской «рублевкой», ни один объект на этой территории не продается.

Свободной земли под застройку вокруг озера вообще почти не осталось, а потому купить участок на первой линии Цнянского водохранилища уже вряд ли получится. Прибрежная зона давно разбита на сектора и распродана. Однако Realt.byнашел несколько коттеджей прямо на побережье, которые можно купить. Цена самого доступного из них – ниже $200 тыс.