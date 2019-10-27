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«Золотой» полуостров в Минске. Что будет с землей на месте завода им. Кирова и так ли легко будет ее использовать
28.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Количество площадок для строительства многоквартирных домов в столице неуклонно сокращается. Именно поэтому центр Минска считается одним из самых "лакомых кусочков" для застройщиков. Но тогда почему пустует участок на ул. Красноармейской? Где
Этот участок земли, расположенный между изгибами Свислочи, в народе называют полуостровом. Лакомая для застройщиков территория находится в центре Минска, неподалеку от ст.м. "Первомайская". Памятники истории и архитектуры — буквально в шаговой доступности. Если учесть расположение, то земля и правда кажется «золотой».
Конечно, такая территория не может все время оставаться двух-, трех- и пятиэтажной. Однако схожую по внешним данным послевоенную застройку в Осмоловке
Давайте разберем подробнее, что и кому на «полуострове» принадлежит сейчас. Здесь есть гостиница бизнес-класса «Пекин» с бассейном, парк 40-летия Великого Октября, жилая застройка (двух- и трехэтажные дома) и (до недавнего времени) завод им. Кирова.
Кто купил завод им. Кирова и зачем?
Часть корпусов завода им. Кирова была продана
Позже владельцем ОДО «Белнефтегаз»
Последний корпус завода им. Кирова, расположенный практически на берегу Свислочи, был выставлен на торги в 2016 году, продан — в конце июля 2019 года. Мы
Как
Для того чтобы узнать, что это за фирма и кому она на самом деле принадлежит, журналист Realt.by отправилась по адресу регистрации юридического лица— ул. Ольшевского, д. 24, пом.7, кабинет 16-28. Однако найти такое помещение оказалось архисложно. Мы побывали и в бывшем бомбоубежище, и в здании СТО, и в рядом стоящем двухэтажном здании, но все они оказывались лишь корпусами дома №24. «Помещений», да еще и с кабинетами, найти так не удалось. Ни охранники, ни мимо проходящие сотрудники не знали, где такое помещение может располагаться. Однако один из клиентов СТО, работающий по соседству, предположил, что компания просто зарегистрировала юридический адрес, но сама здесь не располагается. По его словам, это нередкий случай для здешних мест.
В итоге нам удалось раздобыть номер телефона директора ООО "Плазма Строй". Но от комментариев директор отказался, пообещав, что ответит на все вопросы через месяц или два. Ну что ж, подождем.
ООО «Белбизнесальянс» — еще одна «темная лошадка» в деле
Часть территории, расположенной ближе к гостинице «Пекин»,
Уже тогда проекту прочили стать долгостроем. Однако строительство даже не началось. В 2018 году компания ООО «Белбизнесальянс»
По плану здесь будет построено жилье. Но когда — вопрос все еще открытый
В 2014 году компания «Белнефтегаз» покупала по сути «кота в мешке», т.к. утвержденного ПДП на территорию полуострова еще не было — лишь в проекте было предложено построить здесь элитные дома. В том же 2014 году УП «Минскградо» передало свое видение застройки этой территории на согласование в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Тогда речь шла о многофункциональном комплексе с жилыми объектами и объектами социальной инфраструктуры. И если бы горисполком согласовал ПДП, разработанный архитектурной мастерской, то уже в конце 2014 года состоялось бы обсуждение этой концепции.
Однако
Совсем далеко идущие планы на эту территорию
Также в ПДП запланировано и развитие улично-дорожной сети, так как с территории есть всего один выезд в город. Этого явно будет недостаточно. В качестве альтернативы было предложено восстановить мост через Свислочь по ул. Красноармейской на ул. Смоленскую, которая также будет реконструирована. Таким образом получится сквозная улица, что даст возможность развиваться инвестиционным участкам.
Во время общественного обсуждения в 2017 году были озвучены и совсем далеко идущие планы. К 2030 году должна появиться новая улица, которая соединит автомобильные дороги на улицах Красноармейской и Ленина. Тогда местные жители высказали категорическое с этим несогласие.
Что касается сноса, то в «черный» список попали всего 2 дома: по ул. Красноармейской - 20 и 22. На освободившихся местах запланировано создать инвестиционные участки. В этом случае реализовывать имущественные права будут коммерческие застройщики, однако власти города ожидали их не раньше, чем к 2019 году. Как мы видим, такие застройщики пока так и не появились.
Мы поговорили с жительницей дома по ул. Красноармейской, 22. Она
В итоге в 2017 году ПДП на данную территорию
Какие проекты на эту территорию были анонсированы ранее
В 2014 году появилось сразу
В 2015 году были предложены еще две концепции по "золотому участку". Одна от Бориса Школьникова, вторая - от Виктора Крамаренко. Республиканский архитектурно-градостроительный совет при Минстройархитектуры рекомендовал для дальнейшего проектирования версию мастерской Крамаренко.
Практически через всю территорию предлагается сформировать современную пешеходную улицу, которая будет проходить через несколько небольших площадей. При этом застройка предлагается квартальная, по принципу пешеходных улиц. На первых двух этажах зданий планировалось разместить кафе, рестораны, магазины, выше - жилье и офисы. Вся застройка в сердце квартала максимум в 6 этажей. А вот дальше от центра, в сторону улицы Смоленской высотность строений постепенно увеличивается до 12–16 этажей.
Очевидные трудности, с которыми столкнется потенциальный застройщик
Несмотря на то, что «полуостров», на первый взгляд, очень привлекателен для инвесторов, строительство на нем скрывает в себе немало подводных камней. О таких трудностях
— Что касается участка на ул. Красноармейской, то с точки зрения девелопмента его реновация сопряжена с некоторыми сложностями. Станкостроительный завод имени С. М. Кирова расположен в непосредственной близости от реки Свислочь. Здесь достаточно высокий уровень грунтовых вод, а поверхностный слой почвы (в связи с тем, что здесь многие годы функционировало промышленное предприятие) требует полной замены. Кроме этого, сама улица не имеет сквозного проезда, в связи с чем организация транспортной логистики являет собой весьма непростую задачу. Также необходимо учитывать градостроительный план, который обязывает застройщика сформировать на этой территории среднеэтажную застройку с преобладанием общественно-деловой функции.
С учетом высокой градостроительной ценности участка обычный жилой квартал построить и продать уже не получится. Выставочные залы, кинотеатр, галереи, променады с фонтанами, транспортные мосты в сторону улиц Ленина и Смоленской и многое другое на фоне относительно небольшого объема продаваемой площади могут существенно «утяжелить» цену реализации. Кроме этого, ожидается обострение конкурентной борьбы между застройщиками за покупателей жилья бизнес-класса. В ближайшие годы в центральной части города на рынок будет заявлено как минимум два жилых комплекса со схожими потребительскими характеристиками.
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«Золотой» полуостров в Минске. Что будет с землей на месте завода им. Кирова и так ли легко будет ее использовать
Количество площадок для строительства многоквартирных домов в столице неуклонно сокращается. Именно поэтому центр Минска считается одним из самых "лакомых...
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