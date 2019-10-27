«Золотой» полуостров в Минске. Что будет с землей на месте завода им. Кирова и так ли легко будет ее использовать

Этот участок земли, расположенный между изгибами Свислочи, в народе называют полуостровом. Лакомая для застройщиков территория находится в центре Минска, неподалеку от ст.м. "Первомайская". Памятники истории и архитектуры — буквально в шаговой доступности. Если учесть расположение, то земля и правда кажется «золотой».

Конечно, такая территория не может все время оставаться двух-, трех- и пятиэтажной. Однако схожую по внешним данным послевоенную застройку в Осмоловке горожане стараются сохранить , а здесь к точно таким же домам с точки зрения истории интерес со стороны общественности не столь велик.

Давайте разберем подробнее, что и кому на «полуострове» принадлежит сейчас. Здесь есть гостиница бизнес-класса «Пекин» с бассейном, парк 40-летия Великого Октября, жилая застройка (двух- и трехэтажные дома) и (до недавнего времени) завод им. Кирова.