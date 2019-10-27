Когда Беларусь займет свое место в мировом рейтинге приборостроения и электроники

Источник материала: Tut.by

Разработка стратегии развития приборостроения будет обсуждаться на Hardware Congress, который состоится 2 ноября. Разработку инициировали частные компании, что для нашей страны необычно. Представители Ассоциации «Инновационное приборостроение» считают: стратегия необходима, чтобы стимулировать развитие высокотехнологичных компаний и заинтересовать людей заниматься научной и инженерной деятельностью.



На предприятии Polimaster. Фото: Андрей Давыдчик, dev.by

Беларусь не знает своих «нишевых чемпионов»

Впервые вопрос о необходимости разработки стратегии для приборостроения обсуждался на Hardware Congress год назад. Идею озвучил Роман Пахолков, учредитель и владелец независимого дизайн-центра электроники Promwad. «Не так давно я смог сформулировать свою личную миссию. Я хочу, чтобы Беларусь была известна в мире как страна, где делают очень крутую электронику. И я буду помогать всем компаниям в этой отрасли ускоряться», — рассказал он TUT.BY. По мнению Пахолкова, «если мы являемся бизнесом, мы должны быть социально ответственными. Мы можем направить свои деньги и время на успех отрасли».

Представители Ассоциации считают, что сегодня потенциал приборостроения и электроники реализован далеко не в полной мере. Довольно парадоксальным фактом является то, что о компаниях, которые в своей нише являются мировыми лидерами, в Беларуси известно крайне мало. Один из примеров — немногие знают, что созданные в нашей стране приборы каждые сутки определяют подлинность более 2 миллионов паспортов во всем мире, включая США и ЕС.

«Белорусские приборостроительные компании создают действительно высокие технологии, но даже мы сами, возможно, знаем далеко не всех, кто работает в отрасли. Неслучайно многие компании из нашей сферы называют „нишевыми чемпионами“ („Нишевые чемпионы“, английский аналог „hidden champions“, — компании, которые входят в круг мировых лидеров в своей нише и не имеют широкой известности — прим. TUT.BY). По нашим оценкам, в Беларуси около 150 приборостроительных предприятий. Мы хотим разработать стратегию, чтобы их стало гораздо больше — триста, пятьсот, а может быть, и тысяча», — сказала TUT.BY председатель Совета Ассоциации «Инновационное приборостроение», директор международного холдинга Polimaster Людмила Антоновская.

Работа над стратегией началась со сбора информации. «Мы собираем фокус-группы, проводим круглые столы, где представители предприятий высказывают идеи по развитию приборостроения. В ближайшее время стартует первое серьезное исследование, c помощью которого мы хотим собрать информацию о том, как работают приборостроительные компании, чего они достигли, какие у них есть риски и возможности для развития. Мы начали работать с международными экспертами по кластерному развитию в программе Всемирного банка, планируем консультации с экспертами из стран, которые создавали успешную инновационную политику. Нам интересен опыт Израиля, Финляндии, Эстонии, где сейчас наблюдается бум инноваций», — рассказала Людмила Антоновская.

Проекты на острие современных технологий, а не «второй руки»

До тех пор, пока подготовительная работа не закончится, разработчики аккуратно говорят о том, что будет заложено в стратегии. Однако если судить по высказываниям участников Ассоциации «Инновационное приборостроение», серьезное внимание будет уделяться вопросам, связанным с человеческим капиталом. Считается, что в Беларуси есть хорошие предпосылки для развития приборостроения, поскольку еще со времена СССР здесь сохранился хороший кадровый потенциал. Но поскольку с тех пор прошло немало времени и событий, вынудивших людей уйти из профессии, прекратить занятия наукой, можно говорить о том, что научно-техническое наследие бывшего СССР используется не в полной мере.

По мнению Людмилы Антоновской, «сегодня заканчивается научное наследие, нам нужны новые исследования, причем не только прикладные, но и фундаментальные. Потому что серьезный прорыв в развитии приборостроения может дать фундаментальная наука. Но финансировать фундаментальные исследования может либо государство, либо крупные игроки рынка».

Не менее важны и вопросы системы образования и карьерных перспектив специалистов. «Только сейчас мы начинаем восполнять разрыв поколений, только сейчас компании поняли, что надо растить молодых инженеров. Очень позитивно то, что бизнес начал этим заниматься. Но мы слишком долго ехали на старом ресурсе», — отметил Роман Пахолков.

Актуальной остается и проблема утечки мозгов. «Я общался с инженерами и специалистами из нашей индустрии. Собирательная картинка такая: вопрос, которым они задаются — стоит ли оставаться здесь, или лучше собирать вещи, семьи и ехать в Америку и Европу. Они хотят иметь уверенность в будущем — то есть понимать, что белорусские компании будут развиваться, что они будут реализовать интересные проекты на острие современных технологий, а не проекты "второй руки". Сформулировать ответы на запросы профессионалов не может отдельно взятая компания. Такие вопросы можно решать только в рамках Ассоциации, в рамках стратегии», — считает Пахолков.

По его словам, «с точки зрения бизнеса и конкуренции на рынке труда, мы сегодня находимся в лучших условиях, чем, к примеру, наши европейские коллеги. Так давайте создадим условия для зрелых и стремящихся инженеров дома, чтобы они могли работать, развиваться и получать признание на мировом уровне в наших компаниях.»

Впрочем, далеко не все вопросы бизнес может решить своими силами. Представители приборостроения опасаются, что принятый в этом году "закон об отсрочках" (по нему отсрочку от службы в армии можно получить лишь раз, а не как раньше, когда ее давали каждый раз, когда молодой человек продолжал учебу — на время колледжа, университета, магистратуры, аспирантуры), негативно повлияет на кадровый потенциал.

«Если инженер пойдет после института в армию на год, он за это время потеряет квалификацию. Его профессиональный потенциал в этот период не сможет использовать страна. Но самое главное — молодые люди начинают искать возможность уехать учиться за рубеж или найти работу за границей к моменту окончания учебы. Мы могли бы получить больше квалифицированных кадров, если бы удалось заменить военной кафедрой службу в армии для инженеров и ученых», — считает Людмила Антоновская.

План А и план Б

По словам председателя Совета Ассоциации «Инновационное приборостроение», «мы понимаем, что у государства есть свои задачи и приоритеты, и не можем гарантировать, что оно пойдет нам навстречу и поддержит. Но все же мы стремимся к налаживанию партнерских отношений с государством. И видим определенные шаги навстречу». В частности, Ассоциация была приглашена в рабочую группу по разработке Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года, также от Ассоциации ждут предложений в Госкомитете по науке и технологиям для включения в Государственную программу инновационного развития.

На случай, если государство не поддержит инициативу приборостроителей по развитию индустрии, у них есть запасной план. В этом случае стратегия может быть направлена на развитие за счет взаимодействия игроков.

Один из примеров, которые иллюстрируют возможность такого сотрудничества — уже созданный Ассоциацией технологический атлас, в котором собрана информация об оборудовании, которым располагают приборостроительные компании.

«Стартапы, да и успешные компании, в нашей сфере нередко сталкиваются с довольно серьезной проблемой. Чтобы создать опытный образец, часто требуется дорогостоящее оборудование. Пользуясь технологическим атласом, они могут найти действующую компанию и законтрактировать ее технологическое оборудование (3-D принтер, станок и т.п.) на некоторое время для создания образца. От такой кооперации выиграют и владельцы оборудования, и начинающие бизнесмены», — считает Людмила Антоновская.

Представители Ассоциации говорят о наличии определенных препятствий для развития приборостроения, но смотрят на эту ситуацию довольно оптимистично. «Если мы видим ограничения, это значит, что рядом с ними всегда идут возможности: можно найти способ снять ограничения и получить от этого положительный эффект. Мы для того и разрабатываем стратегию, чтобы трансформировать ограничения в возможности. Сегодня мы закладываем фундамент того, к чему мы хотим прийти через 5−10−15 лет», — говорит Людмила Антоновская.