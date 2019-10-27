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Сорочки с перламутровыми пуговицами до 700 рублей. Что теперь на месте культового Hugo Boss на Независимости

28.10.2019 10:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Закрывшийся в мае нынешнего года на реконструкцию после смены руководства магазин немецкого бренда Hugo Boss на проспекте Независимости, 12, открыт в новом формате. Теперь это мультибрендовый бутик Boss Store, в котором представлены премиальные немецкие бренды одежды Baldessarini, Van Laack и Windsor официально пришли в Минск.


Фото: пресс-служба компании


«Речь идет о брендах, которые стоят в одном ряду с Hugo Boss и относятся к премиум-классу. Вся продукция отшивается в Европе», — рассказывает генеральный директор ООО «Рейнер Стандарт» Наталия Поснова.

Бренд Baldessarini изначально принадлежал Hugo Boss, но потом дизайнер и исполнительный директор компании Вернер Балдессарини отправился в свободное плаванье вместе с брендом.


Примечателен и бренд Van Laack, прежде не представленный в Беларуси. Его «фишка» — то, что пуговицы для сорочек изготавливают вручную из маркассарского перламутра.

В компании обещают, что цены в бутике будут «максимально приближены к европейским». Цена мужских сорочек от Van Laack составит от 200 до 700 рублей.

В то же время ООО «Рейнер Стандарт» ведет переговоры о присутствии Hugo Boss на белорусском рынке в новом формате.


«Сейчас бренд открывает в Европе магазины в новой концепции. Они есть лишь в Германии, Италии, Великобритании и Швейцарии. Мы надеемся, что Беларусь станет первой страной Восточной Европы, в которой появится новый HB. И салон на Независимости, 12 вновь превратится в монобрендовый бутик Hugo Boss, а три новых торговых марки переедут в другую, не менее удобную локацию», — объяснила Поснова. По ее словам, это планируется осенью 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Закрывшийся в мае нынешнего года на реконструкцию после смены руководства магазин немецкого бренда Hugo Boss на проспекте Независимости, 12, открыт в новом формате.
 
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