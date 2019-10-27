|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 октября 2019 года
28.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
До минувшей недели октябрь не отличался заметными колебаниями цен, но за последние 7 дней
В отличие от вторичного рынка новостройки немного подешевели. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1318 $/м2.
Количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 0,6%. 4-комнатных квартир на рынке стало на 2,5% больше, в других сегментах изменения были незначительными.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 28 октября следующим образом:
Партизанский, Октябрьский и Ленинский районы столицы завершили неделю в «красной зоне», символизирующей снижение цен. В остальных районах средний уровень цен на квартиры вырос. Максимальные темпы роста отмечены в Центральном районе столицы (+0,6%). К слову, рост цен в самом дорогом районе столицы за последний месяц составляет внушительные +2,6%.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 795 $/м2 (-0,4%), Витебск – 611 $/м2 (без изменений), Гомель – 616 $/м2 (+0,1%), Гродно – 725 $/м2 (-0,1%), Могилев – 632 $/м2 (+0,2%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,6% и составляет 2710 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,4% и составляет 1712 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 1,7% и составляет 1125 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, c 21 по 28 октября 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)