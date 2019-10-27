Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 октября 2019 года

Источник материала: realt.by

До минувшей недели октябрь не отличался заметными колебаниями цен, но за последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на довольно ощутимые 0,4% и составил 1376 $/м 2 . Такие темпы роста цен являются самыми высокими в 2019 году.

В отличие от вторичного рынка новостройки немного подешевели. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1318 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 28 октября следующим образом:

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 10,2%.

Количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 0,6%. 4-комнатных квартир на рынке стало на 2,5% больше, в других сегментах изменения были незначительными.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 28 октября выглядит следующим образом:

4-комнатные квартиры стали единственным сегментом, где цены на минувшей неделе не выросли (-0,3%). Остальные типы квартиры подорожали на 0,2-0,8%.

Партизанский, Октябрьский и Ленинский районы столицы завершили неделю в «красной зоне», символизирующей снижение цен. В остальных районах средний уровень цен на квартиры вырос. Максимальные темпы роста отмечены в Центральном районе столицы (+0,6%). К слову, рост цен в самом дорогом районе столицы за последний месяц составляет внушительные +2,6%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 795 $/м2 (-0,4%), Витебск – 611 $/м2 (без изменений), Гомель – 616 $/м2 (+0,1%), Гродно – 725 $/м2 (-0,1%), Могилев – 632 $/м2 (+0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,6% и составляет 2710 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,4% и составляет 1712 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 1,7% и составляет 1125 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.