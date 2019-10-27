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Ждать больше нечего. Беларусь не получит 200 млн долларов седьмого транша от ЕФСР
28.10.2019 11:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь больше не может претендовать на получение 200 млн долларов последнего, седьмого транша кредита ЕФСР, сообщили TUT.BY в пресс-службе Евразийского банка развития.
«Период доступности средств финансового кредита из средств ЕФСР Республике Беларусь истек 30 июня 2019 года, и с вопросом о его дальнейшем продлении Минфин РБ к Управляющему не обращался. С учетом этого, дискуссии по вопросу 7 транша не имеют юридической почвы», — заявили .
Напомним,
И хотя позже министр финансов России Антон Силуанов
Беларусь уже получила 1,8 млрд долларов от ЕФСР. В связи с тем, что сроки предоставления кредита переносились, в начале года совет ЕФСР
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Беларусь больше не может претендовать на получение 200 млн долларов последнего, седьмого транша кредита ЕФСР, сообщили TUT.BY в пресс-службе Евразийского банка...
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