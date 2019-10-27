Считанные дни до конца уборки

Источник материала: Ивьевский край

На МТК "Трабы" продолжается закладка траншей, где работали механизаторы Петр Владимирович Клинцевич (на перевозке) и Александр Альбертович Олехнович (на трамбовке).





В районе завершена уборка картофеля, с 357 га валовой сбор составил 10013 тонн при урожайности 280 ц/га. Это значительно выше прошлогоднего урожая, когда валовой сбор картофеля составил 6909 тонн при урожайности 202 ц/га. Лидерами картофелеводства в районе стали аграрии из КСУП "Субботники", где урожайность составила 375 ц/га, валовой сбор - 563 тонны. В филиале "Азот Агро" накопали 8240 тонн картофеля при урожайности 275 ц/га, в КСУП "Трабы" - 934 тонны при урожайности 311 ц/га, В ГСПЛ - 276 тонн при урожайности 230 ц/га.

Убрано 72% площадей сахарной свеклы. Урожайность составляет 396 ц/га, валовой сбор - 28360 тонн. Урожайность на 47 ц/га выше прошлогодней, валовой сбор почти на 2,5 тыс. тонн больше. Наибольшая урожайность - по 400 ц/га - в КСУП "Баума" и филиале "Азот Агро".

Завершена уборка кукурузы на зерно. Валовой сбор составил 3699 тонн при урожайности 93 ц/га.

Всего кукурузы убрано 92% площадей (из них на силос - 91%).

Убраны плоды со 105 га сада, собрано 1212 тонн яблок, недобор яблок по сравнению с прошлым годом около 330 тонн.

Улучшаются позиции по заготовке силоса - за последний день заготовлено 1078 тонн данных кормов. Процент заготовки данного вида кормов по району составил 89%. Лучшие показатели здесь у КСУП "Субботники" -116% и КСУП "Трабы" - 113%.

П.ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.