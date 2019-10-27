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При оформлении кредита от страховки можно отказаться

28.10.2019 11:28 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Банки не должны навязывать клиентам при оформлении кредита страховку жизни, здоровья и другие виды страхования, пишут Минск-Новости.

Портал ссылается на Нацбанк который напоминал кредитным организациям о том, что они не должны навязывать страховку, если она напрямую не связана с кредитными обязательствами по договору.

Национальный банк Беларуси составляет перечень недобросовестных практик со стороны отечественных банков.

В регуляторе отметили, что в банковской практике страхование от несчастных случаев и болезней не является обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору.

Кроме того, Нацбанк заявляет, что банки должны предоставлять клиентам информацию о том, что кредит можно получить и без оформления страховки. Они не обязаны также заключать соглашение на дополнительные услуги.

Регулятор подчеркивает, что подобные сведения замалчивать недопустимо, клиенты имеют право сами выбирать для себя страховую компанию. Нацбанк выступает против того, чтобы банки повышали процент по займу в случае отказа клиента от страхования.

 
Теги: Минск
 
 
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Банки не должны навязывать клиентам при оформлении кредита страховку жизни, здоровья и другие виды страхования,
 
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